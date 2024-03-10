İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi! Çok sayıda gözaltı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Balıkesir merkezli Adana, İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, Silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: 21 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığını, MASAK'ı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.