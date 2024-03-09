Afyon üzerinden savaş: Kemal Kılıçdaroğlu rest çekti! "Fatih Portakal sana diyorum Ekrem İmamoğlu sen anla"

İmamoğlu, "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak." dedi. İstanbul'da "DEM"in desteğini kaybetme endişesine kapılan Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'i arayıp "Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin" diye talimat verdiğ de gündeme geldi.

Ekrem İmamoğlu ise Özel'i görmezden gelerek 'eş genel başkan' edasıyla Köksal'ı tehdit etti.

ÖZEL KURTARMAYA ÇALIŞTI İMAMOĞLU KAPIYI GÖSTERDİ Özgür Özel, DEM'in gönlünü almak için "Sürçü lisan" diyerek durumu kurtamaya çalışırken Köksal laflarının arkasında olduğunu söylerek bir rest daha çekti.

Cumhuriyet Halk Partisinden Kemal Kılıçdaroğlu , Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu üçgeninde süren savaş Afyon kriziyle bir kez daha patladı. CHP Grup Başkanvekili, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri partiyi karıştırdı.

KILIÇDAROĞLU PARMAĞI MI?

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' odaklı 1 Nisan hamleleri bilirken kendisine yakın isim Burcu Köksal'ın çıkışı "Krizde Kılıçdaroğlu parmağı mı var?" yorumlarına sebep oldu.

Ekrem İmamoğlu cephesi de DEM krizi sonrası Kılıçdaroğlu'na savaş açtı

İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal

PORTAKAL: "TALİMAT KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ"

Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, Burcu Köksal'ın 'DEM' çıkışı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.



Köksal'ın Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olmasına dikkat çeken İmamoğlu yandaşı Sözcü sunucusu Fatih Portakal, "Talimatı Kılıçdaroğlu'ndan aldığını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor" dedi. Portakal gibi İmamoğlu yandaşı Soner Yalçın ve İsmail Saymaz da Kılıçdaroğlu'nu hedefe koydu.

Fatih Portakal ve Ekrem İmamoğlu



KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT SÖZLER

Yaşananlar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal'ın 'yalan haber' ürettiğini öne sürerek "Alçak ve şahsiyetsizler" olarak tanımladı.

REST ÇEKTİ: "BENİ SUSTARAMAZ VE SİNDİREMEZSİNİZ"

Kılıçdaroğlu, "Yıpranan ben değil CHP. Ben bana yapılana kan kusar kızılcık şerbeti içtim der susarım ama partime gelecek en ufak bir zarar varsa kimse beni susturamaz ve sindiremez. Sonucu ne olursa olsun" diyerek rest çekti.

Sosyal medya üzerinden de paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Portakal'ı etiketleyip şunları yazdı:

"Had bilmez edepsizlere;

1- Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut Genel Başkanı'na basiretsiz demek; seviyesizliktir, terbiyesizliktir! Buna en başta ben müsaade etmem!

2- "İspatlayamam ama" diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!

3- Bırak böyle talimat vermeyi, aklının ucundan geçiren, bir an dahi partisinin kötülüğünü isteyen bir Genel Başkan namerttir! Birilerine iyi görünmek için kin kusan ve ispatlayamayacağı iddiayı ortaya atan da NAMERTTİR!"

TAKVİM YAZDI: ASIL MESAJ EKREM İMAMOĞLU'NA

TAKVİM yaşanan gelişmeler üzerine Kılıçdaroğlu'nun asıl mesajı okul arkadaşı Fatih Portakal üzerinden Ekrem İmamoğlu'na verdiğini yazdı. Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan sonrasına plan yaptığı ve Ekrem İmamoğlu'nu bitrimeye niyetli olduğu biliniyor.

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Sabah Yazarı Melih Altınok da "Portakal sana diyorum İmamoğlu sen anla" ifadeleriyle aynı noktaya dikkat çekerek mesajın Ekrem İmamoğlu'na gittiğini yazdı.