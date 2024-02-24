CHP’deki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Ekremcilerden Özel’e 700 imzalı tehdit

CHP'deki 13 yıllık Kılıçdaroğlu devri sona ererken, gerilim ve kaos tam gaz yükselmeye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kurultay sonrası CHP'yi kendi ikballeri doğrultusunda dizayn etmeye başlarken, kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. Kılıçdaroğlu'nu ise arkadan hançerleyerek genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel 'eş başkan' konumuna düştü.

KILIÇDAROĞLU'DAN TAM GAZ 1 NİSAN HAZIRLIĞI İmamoğlu ve Özel yerel seçimler öncesi adaylık kavgasına tutuşurken CHP'nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu da 1 Nisan hazırlığını tam gaz sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP medyasına verdiği demeçlerde "Farklı bakış açıları çok var ve öyle ya da böyle bir kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" değerlendirmesi ile fitili ateşledi. KAOS DÖNEN ADAYLIK SÜRECİ Vaat edilen 'değişim' bir zaman sonra yerini ahbap - çavuş atamalarına bıraktı, aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesine sahne olurken; CHP Genel Merkez ve Saraçhane bloğu olarak ikiye ayrıldı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu



'OLAĞANÜSTÜ KURULTAY' ÇANLARI ÇALIYOR



Kaosa dönen adaylık süreci, adalet ve liyakatten yoksun atamalar ve fondaşların bile 'yetersiz' olarak tanımladığı adaylar sonrası CHP "yerel seçimleri kaybedeceğiz" endişesini büründü.



Durum öyle bir vaziyet aldı ki 'olağanüstü kurultay' baskısı genel merkezin tercihlerinde belirleyici unsur oldu.



Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu.







EKREM İMAMOĞLU'NDAN 1 NİSAN HAZIRLIĞI



Kulislerde Ekrem İmamoğlu'nun 1 Nisan hazırlığında olduğu, tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşuluyor. İmamoğlu'nun öncelikli hedefi CHP Genel Başkanlığı'nı Özgür Özel'in elinden devralıp koltuğa oturmak. Bu kapsamda CHP'deki Ekremciler hem çalışmalarını hem de hazırlıklarını sürdürüyor.

ÖZGÜR ÖZEL: AVUCUNUZU YALARSINIZ



Bu durumun farkında olan Özgür Özel, intikam için sahaya inen Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İmamoğlu'nu da hedefe koydu. Özel, "CHP'de genel başkanı delegeler ya da parti içi dengeler değil, kamuoyu belirler. Bunu yüz kere söyledim. Eğer biz kamuoyu desteğini kaybedersek her şey olur ama biz kamuoyu desteğini kaybetmeyiz" iddiasında bulundu.



Parti içinde, kurultayı hazmedemeyenlerin ve saçma sapan tavır içinde olanların bulunduğunu söyleyen Özel, "1 Nisan'ı bekleyenler, üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar." dedi.