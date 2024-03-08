CHP’de ’Köksal’an ’DEM’ krizinde intikam izi! Kılıçdaroğlu 1 Nisan öncesi somut adım attı... Ekrem İmamoğlu savaş açtı

CHP Grup Başkanvekili, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri partiyi karıştırdı.
İMAMOĞLU KÖKSAL'I ÇİZDİ... "KENDİNE BAŞKA PARTİ BULSUN"
Özgür Özel, DEM'in gönlünü almak için taahhütname imzalayacaklarını duyurdu. Ekrem İmamoğlu ise Özel'i sümen altı edip 'eş genel başkan' edasıyla Köksal'ı tehdit etti. İmamoğlu, "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" dedi.
Büyükşehirlerde DEM desteğini kaybetme endişesi yaşayan CHP Genel Merkezi de resmi açıklamayla DEM'den özür diledi. Açıklamada "Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak" denildi.
İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL'E TALİMAT: BU KADINI İHRAÇ ET
Sürecin devamında ise İstanbul'da 'DEM'lenemem endişesine kapılan Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'i arayıp "Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin" diye talimat verdiği öğrenildi.
DEM KRİZİNDE 'KILIÇDAROĞLU' ELİ
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' odaklı 1 Nisan hamleleri ve oluşturduğu iddia edilen 'İmamoğlu' dosyasıyla eş güdümlü olarak CHP'de 'DEM' krizi patlak verdi.
Krizin baş aktörü Burcu Köksal ise Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim.
KILIÇDAROĞLU'NA DÜZDÜĞÜ METHİYELER HALA HAFIZALARDA
CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın "Bir değişim CHP'de olacaksa bu Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde olacak bir değişimdir" şeklinde beyanatlar verdiği de biliniyor.
Köksal, 14-28 Mayıs hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu'na kürsüden methiyeler düzmüş, "Adaletin yılmaz savunucusu, haksızlığa asla boyun eğmeyen, ezilenin, esnafın, işçinin, memurun, çiftçinin, emeklinin dostu, gençlerin demokrat amcası, çetelerin, uyuşturucu baronlarının korkulu rüyası, 'kadınlar olacak, gençler olacak, o çınarı beraber büyüteceğiz' diyen, milyonların umudu" demişti.
EKREMCİ CEPHE KILIÇDAROĞLU'NA SAVAŞ AÇTI
Ekrem İmamoğlu cephesi de DEM krizi sonrası Kılıçdaroğlu'na savaş açmış vaziyette. İmamoğlu'nun fondaş kalemşorları hem köşelerden hem de ekranlardan Kılıçdaroğlu ve Burcu Köksal'ı hedefe koydu.
"KILIÇDAROĞLU'NUN DRAMA QUEEN'İ YİNE SAHNEDE"
Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv "KILIÇDAROĞLU'NUN DRAMA QUEEN'İ YİNE SAHNEDE" başlıklı manşetiyle DEM krizindeki Kılıçdaroğlu parmağına dikkat çekti.
Hürrem Elmasçı mahlaslı yazarın kaleme aldığı köşe yazısında Burcu Köksal'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile olan yakınlığından bahsedildi.
İlgili yazıda "Burcu Hanımın Kemal Kılıçdaroğlu ile arası epey yakın… Hatta Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olduğu dönemde böyle tartışma yaşadığı kim olsa hemen ona şikayet ederdi. Hatta kuşlarımın bana anlattığına göre CHP'de kavga etmediği kimse kalmamış neredeyse…" denildi.
CHP'YE KILIÇDAROĞLU SABOTAJI: "KALP YAPIP NAH ÇEKTİLER"
SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz "CHP'ye Afyon sabotajı" başlıklı köşe yazısında Burcu Köksal'ın kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ettiğine dikkat çekildi.
Köksal'ın Afyon'u almak için İstanbul'u yaktığını söyleyen Saymaz, "Kılıçdaroğlu'nun 14 - 28 Mayıs'ta DEM Parti'nin de oylarıyla Beştepe'ye gidecek olmasını savunan Köksal'ın 10 ay sonra şimdi "DEM'i belediyeye sokmayacağım" demesi tuhaf değil mi? Siz DEM'in de oylarıyla Beştepe'ye giderken elinizi birleştirip kalp yapacaksınız... Yerel seçimde ise başparmağınızı işaret ve orta parmaklarınızın arasına sokup "Nah!" çekeceksiniz, öyle mi? Bu çelişki bir kasaba siyasetçisinin ikiyüzlülüğünden ibaret midir?" dedi.
PORTAKAL: "TALİMAT KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ"
Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal da Burcu Köksal'ın 'DEM' çıkışı üzerinden Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.
Portakal, Köksal'ın Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olmasını vurguladı. Seçimlere az bir süre kala yapılan bu çıkışın kasıtlı olduğunu düşünen Portakal, 'talimatı Kılıçdaroğlu'ndan aldığını düşünüyorum' dedi.
Portakal'ın açıklamaları şöyle:
"Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Birazdan bir görüntü de ekrana getireceğim. Özgür Özel de kendisini Kılıçdaroğlu'yla arasını bozmak istemediği için aday gösterdiğini tahmin ediyorum.
"KILIÇDAROĞLU İÇİN ÖNEMLİ OLAN İMAMOĞLU'NUN KAYBETMESİ"
Talimatı kanıtlayamam size bunu ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü ben de net konuşmayı seven bir insanım. Çünkü Kılıçdaroğlu; Onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor. Ama özellikle İstanbul'un kazanılıp kazanılmaması çok daha önemli. Partinin içerisinde böyle insanlar da var ama bu insanlara yurttaş olarak tepki verenler de var.