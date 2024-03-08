CHP’de ’Köksal’an ’DEM’ krizinde intikam izi! Kılıçdaroğlu 1 Nisan öncesi somut adım attı... Ekrem İmamoğlu savaş açtı

Ekrem İmamoğlu EKREMCİ CEPHE KILIÇDAROĞLU'NA SAVAŞ AÇTI Ekrem İmamoğlu cephesi de DEM krizi sonrası Kılıçdaroğlu'na savaş açmış vaziyette. İmamoğlu'nun fondaş kalemşorları hem köşelerden hem de ekranlardan Kılıçdaroğlu ve Burcu Köksal 'ı hedefe koydu. Ekremci Odatv'nin Burcu Köksal'ın DEM' çıkışıyla ilgili manşeti "KILIÇDAROĞLU'NUN DRAMA QUEEN'İ YİNE SAHNEDE" Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv "KILIÇDAROĞLU'NUN DRAMA QUEEN'İ YİNE SAHNEDE" başlıklı manşetiyle DEM krizindeki Kılıçdaroğlu parmağına dikkat çekti. Hürrem Elmasçı mahlaslı yazarın kaleme aldığı köşe yazısında Burcu Köksal'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile olan yakınlığından bahsedildi. İlgili yazıda "Burcu Hanımın Kemal Kılıçdaroğlu ile arası epey yakın… Hatta Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olduğu dönemde böyle tartışma yaşadığı kim olsa hemen ona şikayet ederdi. Hatta kuşlarımın bana anlattığına göre CHP'de kavga etmediği kimse kalmamış neredeyse…" denildi.

CHP'YE KILIÇDAROĞLU SABOTAJI: "KALP YAPIP NAH ÇEKTİLER" SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz " CHP'ye Afyon sabotajı" başlıklı köşe yazısında Burcu Köksal 'ın kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ettiğine dikkat çekildi. Köksal'ın Afyon'u almak için İstanbul'u yaktığını söyleyen Saymaz, "Kılıçdaroğlu'nun 14 - 28 Mayıs'ta DEM Parti'nin de oylarıyla Beştepe'ye gidecek olmasını savunan Köksal'ın 10 ay sonra şimdi "DEM'i belediyeye sokmayacağım" demesi tuhaf değil mi? Siz DEM'in de oylarıyla Beştepe'ye giderken elinizi birleştirip kalp yapacaksınız... Yerel seçimde ise başparmağınızı işaret ve orta parmaklarınızın arasına sokup "Nah!" çekeceksiniz, öyle mi? Bu çelişki bir kasaba siyasetçisinin ikiyüzlülüğünden ibaret midir?" dedi.

İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal



PORTAKAL: "TALİMAT KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ"



Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal da Burcu Köksal'ın 'DEM' çıkışı üzerinden Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.



Portakal, Köksal'ın Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olmasını vurguladı. Seçimlere az bir süre kala yapılan bu çıkışın kasıtlı olduğunu düşünen Portakal, 'talimatı Kılıçdaroğlu'ndan aldığını düşünüyorum' dedi.



Portakal'ın açıklamaları şöyle:

"Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Birazdan bir görüntü de ekrana getireceğim. Özgür Özel de kendisini Kılıçdaroğlu'yla arasını bozmak istemediği için aday gösterdiğini tahmin ediyorum.