SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İstanbul'a yeni metro! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak: Kayaşehir-Bakırköy arası 39 dakika olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da İBB'nin "yönetememesi" sonucu yaşanan toplu ulaşım çilesine çare olacak çalışmalardan birini daha tamamladı. Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı metro hattı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Hatta son incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kayaşehir-Bakırköy Sahili arası 39 dakika,Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arası 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi ise 30 dakika olacaktır." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 12:09 Güncelleme 09 Mart 2024, 12:41
İstanbul’a yeni metro! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak: Kayaşehir-Bakırköy arası 39 dakika olacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yarın (10 Mart) Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı metro hattının, Bakırköy Sahil istasyonunda incelemelerde bulundu.

Beraberindekilerle birlikte istasyonu gezen Uraloğlu, daha sonra basın açıklaması yaptı.

Uraloğlu konuşmasında metro hattıyla ilgili detayları aktardı, hattın karayolu bakım giderleri başta olmak üzere sağlayacağı tasarrufa ve İstanbul'da devam eden diğer metro projelerine değindi.

ÇALIŞMALARIMIZA SON YILLARDA BÜYÜK BİR HIZ KAZANDIRDIK
Bakan Uraloğlu, "İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatma çalışmalarımıza son yıllarda büyük bir hız kazandırdık.Hatırlarsanız İstanbul'umuzda;2022'de Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nı,2023 yılında İstanbul Havalimanı-Kağıthane Metro Hattı'nı ve Başakşehir-Çam Ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nı,Bu yıl Ocak ayı içerisinde Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimini,2 hafta önce de Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem hattımızı İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Tüm bu projelerle İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 139,3 km'dir." dedi.

İSTANBUL'DAKİ BU 3 PROJEMİZİN TOPLAM UZUNLUĞU DA 44,4 KM'DİR
Uraloğlu, "Yarın hizmete açacağımız Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı projesinin yanında İstanbul'da yapım çalışmaları devam eden diğer hatlarımız da; Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı ve Altunizade – Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hatlarıdır. İstanbul'daki bu 3 projemizin toplam uzunluğu da 44,4 km'dir." şeklinde konuştu.

"GÜNDE 1 MİLYON YOLCU BU HAT İLE ULAŞIM İHTİYACINI KARŞILAYACAK"
Uraloğlu, "Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattımız 8,4 km uzunluğunda ve 7 istasyonumuzla hizmet vereceğiz. Özgün mimari tasarımlara sahip 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare kapalı alanın inşa ettik ve çevre düzenlemesi ile peyzaj işlerini de tamamladık. Böylece Kayaşehir'den yola çıkan yolcular, Kirazlı'da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy'e kadar tek trenle seyahat edebilecekler. Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak." dedi.

KAYAŞEHİR-BAKIRKÖY SAHİL ARASI 39 DAKİKA OLACAK
Uraloğlu, "Projemizi tamamlayarak; Kirazlı İstasyonunda; Kayaşehir-Kirazlı Metrosu'na,Yenikapı-Bağcılar-Kirazlı Metrosu'na,İncirli İstasyonunda; Metrobüs Hattı'na,Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosuna, Özgürlük Meydanı İstasyonunda; Marmaray, Yüksek Hızlı Tren Hattı'na, Bakırköy Sahil İstasyonunda ise İstanbul Deniz Otobüsü ile entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlıyoruz. Bu sayede; Kayaşehir-Bakırköy Sahili arası 39 dakika,Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arası 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi ise 30 dakika olacaktır. Böylece; hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki karayolu bakım, işletme ve zaman kazancını dikkate aldığımızda toplamda ekonomik kazancımız; 6,1 milyar dolar seviyesinde olacaktır." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı KurumUlaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Kurum

MURAT KURUM İLE İSTANBUL'UN DURAKLAMA DÖNEMİNE SON VERECEĞİZ
Yaklaşan yerel seçime de değinen Uraloğlu, "İstanbul, temel atmama törenleri değil, ihtiyaçları giderecek proje üstüne projeyi yani gerçek hizmeti bekliyor. İstanbul, hemşerilerimizin dertleriyle dertlenen, tek gayesi sadece İstanbul olan bir belediye başkanını hak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Murat Kurum ile de İstanbul'un duraklama dönemine son vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: İstanbulda iki metro hattı daha bu ay hizmete açılacakUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: İstanbulda iki metro hattı daha bu ay hizmete açılacak

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulunda önemli açıklamalar
İstanbul’a yeni metro! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak: Kayaşehir-Bakırköy arası 39 dakika olacak
CHP’de Burcu Köksal kaosu! Özgür Özel’in istifa et çağrısına karşı çıktı: İstanbul’u bir müteahhide peşkeş çektiniz, partiyi teröristlere teslim ettiniz! Siz istifa edin
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu Bden B+ya yükseltirken, not görünümünü durağandan pozitife çıkardı | Bakan Şimşek: Olumlu gelişmeler artarak devam edecek
Ramazan öncesi restoranlara sıkı denetim! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: 6 binden fazla işletmeye 16 milyon TL ceza
Pentagon fiyaskoyu kabul etti: UFO’lar Dünya’ya hiç uğramadı! Milyonlarca dolarlık ABD fonu medyumlara aktı
Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi dünya basınında! Ukrayna’da barışın anahtarı: Karadeniz Anlaşması’nın sponsoru
Emekliye 15 bin TL promosyon: Bankaların Mart kampanyalarında neler var? Tutar artar mı? Kim, ne kadar ödüyor?
Seçil Erzan’dan Fatih Terim itirafı | Muslera, Emre Belözoğlu ve Arda Turan ifade verdi! 15 ay boyunca hesabına gelen paraları ona verdim
İşte CHP’nin ortakları! DEM’li Meral Danış Beştaş’tan alçak sözler: Terör örgütü PYD’yi aklamaya çalıştı
Fenerbahçe’nin Union SG. Gilloise galibiyetinin perde arkası ortaya çıktı! İsmail Kartal zaferi masada kazandı
Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu
Uzmanlar Ramazan’da doğru beslenmenin sırlarını açıkladı: Hafif ye, bol su iç, sahuru atlama
Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun kaçışında doktor baba detayı! Oğuz Murat Acı’nın avukatından flaş açıklama: Bülent Cihantimur’un işyerinde...
CHP’deki ’DEM’li kriz büyüyor! Burcu Köksal yine DEM’lilerle yönetmem dedi: Köşeye sıkışan İmamoğlu medyatik operasyon çekti
SON DAKİKA