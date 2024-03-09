İstanbul’a yeni metro! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak: Kayaşehir-Bakırköy arası 39 dakika olacak

KAYAŞEHİR-BAKIRKÖY SAHİL ARASI 39 DAKİKA OLACAK
Uraloğlu, "Projemizi tamamlayarak; Kirazlı İstasyonunda; Kayaşehir-Kirazlı Metrosu'na,Yenikapı-Bağcılar-Kirazlı Metrosu'na,İncirli İstasyonunda; Metrobüs Hattı'na,Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosuna, Özgürlük Meydanı İstasyonunda; Marmaray, Yüksek Hızlı Tren Hattı'na, Bakırköy Sahil İstasyonunda ise İstanbul Deniz Otobüsü ile entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlıyoruz. Bu sayede; Kayaşehir-Bakırköy Sahili arası 39 dakika,Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arası 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi ise 30 dakika olacaktır. Böylece; hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki karayolu bakım, işletme ve zaman kazancını dikkate aldığımızda toplamda ekonomik kazancımız; 6,1 milyar dolar seviyesinde olacaktır." diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Kurum
MURAT KURUM İLE İSTANBUL'UN DURAKLAMA DÖNEMİNE SON VERECEĞİZ
Yaklaşan yerel seçime de değinen Uraloğlu, "İstanbul, temel atmama törenleri değil, ihtiyaçları giderecek proje üstüne projeyi yani gerçek hizmeti bekliyor. İstanbul, hemşerilerimizin dertleriyle dertlenen, tek gayesi sadece İstanbul olan bir belediye başkanını hak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Murat Kurum ile de İstanbul'un duraklama dönemine son vereceğiz." ifadelerini kullandı.