İstanbul’a yeni metro! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak: Kayaşehir-Bakırköy arası 39 dakika olacak

Uraloğlu konuşmasında metro hattıyla ilgili detayları aktardı, hattın karayolu bakım giderleri başta olmak üzere sağlayacağı tasarrufa ve İstanbul'da devam eden diğer metro projelerine değindi.

ÇALIŞMALARIMIZA SON YILLARDA BÜYÜK BİR HIZ KAZANDIRDIK

Bakan Uraloğlu, "İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatma çalışmalarımıza son yıllarda büyük bir hız kazandırdık.Hatırlarsanız İstanbul'umuzda;2022'de Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nı,2023 yılında İstanbul Havalimanı-Kağıthane Metro Hattı'nı ve Başakşehir-Çam Ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nı,Bu yıl Ocak ayı içerisinde Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimini,2 hafta önce de Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem hattımızı İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Tüm bu projelerle İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 139,3 km'dir." dedi.