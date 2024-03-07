SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de 'Köksal'an kriz! Özgür Özel'den PKK/DEM'e taahhütname... Genel Merkez'den bölücülere 'kurumsal' özür

CHP - DEM hattındaki kirli ittifak Burcu Köksal'ın 'DEM' çıkışıyla bir kez daha tescillendi. Özgür Özel, DEM'in gönlünü almak için taahhütname imzalayacaklarını duyurdu. Ekrem İmamoğlu ise Özel'i sümen altı edip 'eş genel başkan' edasıyla Köksal'ı tehdit etti. İmamoğlu, "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" dedi. Büyükşehirlerde DEM desteğini kaybetme endişesi yaşayan CHP Genel Merkezi de resmi açıklamayla DEM'den özür diledi. Açıklamada "Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak" denildi. Tüm bu yaşananlar CHP'nin DEM'i kaybetmemek uğruna neler yapacağını gözler önüne serdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 16:05 Güncelleme 07 Mart 2024, 16:39
CHP’de ’Köksal’an kriz! Özgür Özel’den PKK/DEM’e taahhütname... Genel Merkez’den bölücülere ’kurumsal’ özür

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde "Büyükşehirlerde DEM desteğini kaybetme" endişesi baş gösterdi. Burcu Köksal, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Genel Merkez'den gelen peşi sıra açıklamalarla bölücü ittifak tescillendi.

"DEM HARİÇ HER PARTİYE KAPI AÇIK"
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri partiyi karıştırdı.

CHPde DEM kaosu! Burcu Köksal seçim meydanında fitili ateşledi Ekrem İmamoğlu İstanbulda kirli ittifakı itiraf etti: Kendine parti bul!CHPde DEM kaosu! Burcu Köksal seçim meydanında fitili ateşledi Ekrem İmamoğlu İstanbulda kirli ittifakı itiraf etti: Kendine parti bul!

Köksal'ın bu sözleri sonrası DEM Parti kanadından gelen açıklamalar CHP'yi köşeye sıkıştırdı.

CHP'lilerin Afyonkarahisar'daki milliyetçilik tiyatrosu kısa sürdü!

ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜDEN KÖKSAL'I DÜZELTTİ! KÖKSAL REST ÇEKTİ...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM'i incitmemek adına sahneye çıktı, "Afyon'da bir sürçülisan oldu. Kapılar tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır" diyerek Köksal'ı düzeltti. Ancak Köksal, sözlerinin arkasında olduğunu belirterek Özgür Özel'e rest çekti. Köksal, "Açık ve net Afyonkarahisar'ı DEM'lilerle yönetmeyeceğim… Net…." dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'a bombardıman


İMAMOĞLU ÖZGÜR ÖZEL'İ SÜMEN ALTI ETTİ: BURCU KÖKSAL'I ÇİZDİ
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözleri damgasını vurdu. İmamoğlu, "'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam şu partililer hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" diyerek Köksal'a rest çekti.

İmamoğlu'nun Özgür Özel'i sümen altı edip 'eş genel başkan' edasıyla Köksal'ı tehdit etmesi sonrası İstanbul'da DEM'le kurulan kirli ittifak bir kez daha ortaya çıkmış oldu.



CHP'DEN DEM'E KURUMSAL ÖZÜR
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken büyükşehirlerde DEM desteğini kaybetme endişesi yaşayan CHP'den kurumsal bir açıklama geldi.

CHP'li Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri sonrası Genel Merkezi "Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır" açıklaması yaptı.



"Tüm halkımızı 31 Mart 2024'te Türkiye İttifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verilen açıklama DEM seçmenine açık açık "Büyükşehirlerde CHP adayında birleşelim" mesajı gönderildi.

CHP'nin DEM Parti'den açık açık özür dilediği açıklamanın tamamı şu şekilde;

"Cumhuriyet Halk Partisi, bir asrı aşan tarihimizde olduğu gibi, bugün de siyaset ve yönetim anlayışının temeline Cumhuriyeti, demokrasiyi, eşit yurttaşlığı, halkçılığı koymaktadır.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız tarihsel sorumluluğumuz ışığında halkın tüm kesimlerini ayrım gözetmeksizin kucaklamayı, halkımızın sorunlarına çözüm üretmeyi, halkımızla omuz omuza ülkemizi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımayı en büyük görevimiz kabul ediyoruz.

100 yıl önce emperyalizme karşı bağımsız, eşit, özgür bir ülkeyi kuran iradenin torunları olarak bugün de eşit, özgür, birlikte zengin ve barış içinde yaşayan bir ülke inşa etme hayalimiz ve irademiz her zamankinden daha güçlü.

Türkiye'yi kimlikler üzerinden ayrıştıran kutuplaştırıcı siyasetin karşısında inanç, etnik köken, yaşam tarzı, sosyoekonomik durum, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın tüm halkı kapsayan ve kucaklayan bir siyaset kurmakta kararlıyız.

3 Mart 2024 Yerel Seçimlerine giderken, bu anlayışın ve ilkelerin en açık ifadesi olan, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından liderliği yapılan Türkiye İttifakı'nı yurdumuzun dört bir köşesinde kararlılıkla kuruyor ve büyütüyoruz.

Halkçı belediyeciliği rehber edinen, gücünü halkın iradesinden alan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de tüm toplum kesimlerini ayrımsız kucaklamaya devam edecektir. Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır.

Tüm halkımızı 31 Mart 2024'te Türkiye İttifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz."


CHP direkt teröristbaşlarıyla uzlaştı! PKKdan sonra THKP-C elebaşı Mihraç Ural dilenciliğe soyundu: CHP-DEM ortaklığı desteklenmeliCHP direkt teröristbaşlarıyla uzlaştı! PKKdan sonra THKP-C elebaşı Mihraç Ural dilenciliğe soyundu: CHP-DEM ortaklığı desteklenmeli

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki: Atatürk istismarcıları, DEM müptelalarının devrini kapatalım
CHP’de ’Köksal’an kriz! Özgür Özel’den PKK/DEM’e taahhütname... Genel Merkez’den bölücülere ’kurumsal’ özür
İnsani Yardım Vakfı
CHP direkt teröristbaşlarıyla uzlaştı! PKK’dan sonra THKP-C elebaşı Mihraç Ural dilenciliğe soyundu: CHP-DEM ortaklığı desteklenmeli
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Yazar Eylem Tok’tan açıklama geldi! Kırmızı bülten talebi Adalet Bakanlığı’na gönderildi
CHP’de kara para kötü koku! İmamoğlu-Böcek arasında sır 30 milyon TL: Kuşadası’na çöken ’Ağababa’lar | Kılıçdaroğlu’ndan intikam dosyası
Türk Telekom
CHP’de DEM kaosu! Burcu Köksal seçim meydanında fitili ateşledi Ekrem İmamoğlu İstanbul’da kirli ittifakı itiraf etti: Kendine parti bul!
14 yaşındayken anne oldu! 16 yaşındaki Eda Nur’un hikayesi hayrete düşürdü! Müge Anlı: Dizi olsa ’pes artık’ derim
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum Eşsiz Şehir Eşsiz İstanbul programında projelerini açıkladı: İSMEK özüne dönecek!
Fenerbahçe Belçika’da avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal’ın Union Saint-Gilloise maçındaki muhtemel 11’i
Veriler açıklandı! Ne BMW ne Ssangyong ne Mercedes ne Tesla! Togg açık ara lider!
Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu yerine gelecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan ABD çıkarması! Mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelecek: Gazze masada
CHP’de 1 Nisan savaşı! Özgür Özel ve yardımcısı ’Ekremci’ ve ’Kemalci’lere daldı... Hazımsız, troll, muhteris...
SON DAKİKA