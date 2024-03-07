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CHP'de 1 Nisan savaşı! Özgür Özel ve yardımcısı 'Ekremci' ve 'Kemalci'lere daldı... "Hazımsız, trol, muhteris..."

CHP'de 1 Nisan kaosu dallanıp budaklanırken Genel Merkez'den yanan ateşe harlayacak bir çıkış geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 1 Nisan hazırlığı yapan 'Kemalci' ve 'Ekremci' gruplara 'trol' yakıştırmasında bulundu. Bulut, "Bugün partide farklı fikirleri ifade edenler trolleşmiş durumda. Bazı arkadaşlarımızın yaptığı; parti içi muhalefet değil, parti içi kötülüktür" dedi. Bulut, aday gösterilmeyen CHP'li başkanları bağımsız olarak seçime girmesi sonrası tehdit diline başvurdu ve "Yaptıklarının yanlış olduğunu 1 Nisan’da görecekler. Israrla aday olmaya devam ederlerse de finalleri kötü olacak" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 11:51 Güncelleme 07 Mart 2024, 12:05
CHP’de 1 Nisan savaşı! Özgür Özel ve yardımcısı ’Ekremci’ ve ’Kemalci’lere daldı... Hazımsız, trol, muhteris...

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Cumhuriyet Halk Partisi adım adım 1 Nisan savaşına gidiyor. Olağanüstü kurultay çanları yüksek sesle çalıyor... Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu 'intikam' için saha çalışmalarına başladı.

CHP'de 1 Nisan kaosu!



ÖZGÜR ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA GÖNDERME: ÜÇ BEŞ HAZIMSIZ AVUCUNU YALAR

Ekrem İmamoğlu da '31 Mart sonrası CHP' için kollarını sıvadı.

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Kulislerde İmamoğlu'nun tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşuluyor. Durumun farkında olan Özgür Özel ise "Üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar" resti çekti.

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ÖZEL'E 'İMZALI' KURULTAY TEHDİDİ

Parti içindeki Ekremci klik ise "Birkaç hazımsızı 1 Nisan günü göreceğiz. Biz şimdi elimizi çıtlatsak, kurultay için 700 imza toplarız" tehditleri savurdu.

CHP'de 1 Nisan kaosu dallanıp budaklanırken Genel Merkez'den tansiyonu yükseltecek bir çıkış geldi.

'KEMALCİ' VE 'EKREMCİLER'E... "TROL" YAKIŞTIRMASI
CHP Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 1 Nisan hazırlığı yapan 'Kemalci' ve 'Ekremci' gruplara 'trol' yakıştırmasında bulundu.

Özgür Özel ve Burhanettin BulutÖzgür Özel ve Burhanettin Bulut

Bulut, "CHP çok dinamik, çok sesli, çok kültürlü bir parti. Ancak bugün partide farklı fikirleri ifade edenler trolleşmiş durumda. Bazı arkadaşlarımızın yaptığı; parti içi muhalefet değil, parti içi kötülüktür" dedi.


Bilindiği üzere CHP'de vaat edilen 'değişim' bir zaman sonra yerini ahbap - çavuş atamalarına bıraktı. Aday belirleme sürecinde de kan gövdeyi götürdü.

Kurultay hesaplaşmasının sonucu olarak Kılıçdaroğlu'na verdiği desteklerle ön plana çıkan belediye başkanları aday gösterilmedi.

Özgür Özel ve Burhanettin BulutÖzgür Özel ve Burhanettin Bulut

TEHDİT: 'ISRAR EDERLERSE FİNALLERİ KÖTÜ OLACAK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, aday belirleme süreçlerinde aday gösterilmeyen bazı belediye başkanlarının CHP'ye karşı olan tutumu ve bağımsız aday olarak seçimlere girmesi sonrası tehdit diline başvurdu.

Bulut şu ifadeleri kullandı;

"Bağımsız aday olma ya da başka partiden aday olma kararı alan arkadaşlar fevri bir şekilde bu kararı verdiler. Onların durumu bize Türkiye'de siyasetin ne kadar zor bir süreçten geçtiğini gösteriyor. Yaptıklarının yanlış olduğunu 1 Nisan'da görecekler. Umarım partiye hasar vermezler. Belediye başkanlıklarının son dönemindeler ama bulundukları koltuklar, konumlar üzerinden partiyi eleştiriyorlar. Israrla aday olmaya devam ederlerse de finalleri kötü olacak. Yazık."

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