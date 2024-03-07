CHP'de 1 Nisan savaşı! Özgür Özel ve yardımcısı 'Ekremci' ve 'Kemalci'lere daldı... "Hazımsız, trol, muhteris..."

Cumhuriyet Halk Partisi adım adım 1 Nisan savaşına gidiyor. Olağanüstü kurultay çanları yüksek sesle çalıyor... Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu 'intikam' için saha çalışmalarına başladı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA GÖNDERME: ÜÇ BEŞ HAZIMSIZ AVUCUNU YALAR
Ekrem İmamoğlu da '31 Mart sonrası CHP' için kollarını sıvadı.
Kulislerde İmamoğlu'nun tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşuluyor. Durumun farkında olan Özgür Özel ise "Üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar" resti çekti.
ÖZEL'E 'İMZALI' KURULTAY TEHDİDİ
Parti içindeki Ekremci klik ise "Birkaç hazımsızı 1 Nisan günü göreceğiz. Biz şimdi elimizi çıtlatsak, kurultay için 700 imza toplarız" tehditleri savurdu.
CHP'de 1 Nisan kaosu dallanıp budaklanırken Genel Merkez'den tansiyonu yükseltecek bir çıkış geldi.
'KEMALCİ' VE 'EKREMCİLER'E... "TROL" YAKIŞTIRMASI
CHP Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 1 Nisan hazırlığı yapan 'Kemalci' ve 'Ekremci' gruplara 'trol' yakıştırmasında bulundu.
Özgür Özel ve Burhanettin Bulut
Bulut, "CHP çok dinamik, çok sesli, çok kültürlü bir parti. Ancak bugün partide farklı fikirleri ifade edenler trolleşmiş durumda. Bazı arkadaşlarımızın yaptığı; parti içi muhalefet değil, parti içi kötülüktür" dedi.
Bilindiği üzere CHP'de vaat edilen 'değişim' bir zaman sonra yerini ahbap - çavuş atamalarına bıraktı. Aday belirleme sürecinde de kan gövdeyi götürdü.
Kurultay hesaplaşmasının sonucu olarak Kılıçdaroğlu'na verdiği desteklerle ön plana çıkan belediye başkanları aday gösterilmedi.