CHP'de 1 Nisan savaşı! Özgür Özel ve yardımcısı 'Ekremci' ve 'Kemalci'lere daldı... "Hazımsız, trol, muhteris..."

Kulislerde İmamoğlu'nun tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşuluyor. Durumun farkında olan Özgür Özel ise "Üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar" resti çekti.

CHPde kılıçlar 1 Nisana bileniyor! İmamoğlu tüm ekibini ve İBB bütçesini seferber etti: Özgür Özele imzalı kurultay tehdidi

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA GÖNDERME: ÜÇ BEŞ HAZIMSIZ AVUCUNU YALAR Ekrem İmamoğlu da '31 Mart sonrası CHP ' için kollarını sıvadı.

ÖZEL'E 'İMZALI' KURULTAY TEHDİDİ Parti içindeki Ekremci klik ise "Birkaç hazımsızı 1 Nisan günü göreceğiz. Biz şimdi elimizi çıtlatsak, kurultay için 700 imza toplarız" tehditleri savurdu. CHP'de 1 Nisan kaosu dallanıp budaklanırken Genel Merkez'den tansiyonu yükseltecek bir çıkış geldi. 'KEMALCİ' VE 'EKREMCİLER'E... "TROL" YAKIŞTIRMASI CHP Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 1 Nisan hazırlığı yapan 'Kemalci' ve 'Ekremci' gruplara 'trol' yakıştırmasında bulundu.

Özgür Özel ve Burhanettin Bulut



Bulut, "CHP çok dinamik, çok sesli, çok kültürlü bir parti. Ancak bugün partide farklı fikirleri ifade edenler trolleşmiş durumda. Bazı arkadaşlarımızın yaptığı; parti içi muhalefet değil, parti içi kötülüktür" dedi.



Bilindiği üzere CHP'de vaat edilen 'değişim' bir zaman sonra yerini ahbap - çavuş atamalarına bıraktı. Aday belirleme sürecinde de kan gövdeyi götürdü.



Kurultay hesaplaşmasının sonucu olarak Kılıçdaroğlu'na verdiği desteklerle ön plana çıkan belediye başkanları aday gösterilmedi.