SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de kurultay çanları! İmamoğlu fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedefe koydu... "79 yaşında kenarda bekliyor ısınmaya devam ediyor"

CHP'de iç karışıklık dallanıp budaklanıyor, olağanüstü kurultay çanları yüksek sesle çalıyor... Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam odaklı saha çalışmaları hem Özgür Özel'i hem de Ekrem İmamoğlu'nu panikletti. Parti içindeki kaos günden güne büyürken İmamoğlu, fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedefe koydu. Başrolde Fatih Portakal var idi. Portakal, "Kılıçdaroğlu, kenarda bekliyor şu an yedekte. 79 yaşında ısınmaya devam ediyor umarım o da hep yedekte kalmaya devam eder" sözleriyle Bay Bay Kemal'in kurultay hazırlıklarına dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 13:56 Güncelleme 23 Şubat 2024, 14:15
CHP’de kurultay çanları! İmamoğlu fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu’nu hedefe koydu... 79 yaşında kenarda bekliyor ısınmaya devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay sonrası 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken sular bir türlü durulmadı.

Ekrem İmamoğlu, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.

CHP İKİYE BÖLÜNDÜ
Vaat edilen 'değişim' bir zaman sonra yerini ahbap - çavuş atamalarına bıraktı, aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesine sahne olurken; CHP Genel Merkez ve Saraçhane bloğu olarak ikiye ayrıldı.

CHPde olağanüstü haller! Kurultay endişesine bürünen Özgür Özelden Kılıçdaroğluna 1 Nisan resti: Daha çok beklerCHPde olağanüstü haller! Kurultay endişesine bürünen Özgür Özelden Kılıçdaroğluna 1 Nisan resti: Daha çok bekler

KILIÇDAROĞLU 1 NİSAN'I İPLE ÇEKİYOR! GENEL MERKEZ TEDİRGİN
İkili arasındaki güç savaşı alevlenirken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da boş durmuyor. Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel genel merkez kurduğu konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu tüm planını 1 Nisan sonrası için yaptığı biliniyor. Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay planları Genel Merkezi de alarma geçirmiş vaziyette. CHP Genel Başkanı Özgür Özel "1 Nisan'ı bekleyen ekip varsa çok beklerler!" diyerek açık açık Kılıçdaroğlu'na ve parti içindeki 'Kemalci' kliğe rest çekti.

Fatih Portakal ve Ekrem İmamoğluFatih Portakal ve Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu ise fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuruyor.

"KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU KAYBETSİN DİYE ÇOK BEKLİYOR"
İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, CHP içerisindeki iç karışıklığa dikkat çekti, "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu kaybetsin diye çok bekliyor" dedi.

İmamoğlu fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedefe koydu



Kılıçdaroğlu'nun hem Özgür Özel hem de İmamoğlu'na karşı direnç gösterdiğini dile getiren Portakal, "Kılıçdaroğlu, Atatürk'ten sonra CHP'nin başında en uzun kalmış ve hep yenilgiye uğramış kişi. Allah'tan değişti. Gitseydik Kemal Bey ile, inanın bana bitiklerdi" ifadelerini kullandı.

Kemal KılıçdaroğluKemal Kılıçdaroğlu

"KENARDA ISINMAYA DEVAM EDİYOR! UMARIM HEP YEDEK KALIR"
İmamoğlu'nun kazanması halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'komple biteceğini' öne süren Fatih Portakal, "O kenarda bekliyor şu an yedekte. 79 yaşında ısınmaya devam ediyor umarım o da hep yedekte kalmaya devam eder" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun kurultay hazırlıklarına dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlundan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özele Buradayım mesajı: Siyaseti bırakmadımKemal Kılıçdaroğlundan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özele Buradayım mesajı: Siyaseti bırakmadım

Gelelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan odaklı hamlelerine;

Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturan Kılıçdaroğlu CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünerek tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor.

Özellikle Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye niyetli olduğu bilinen Kemal Kılıçdaroğlu, hem parti içindeki gücünü korumaya çalışıyor hem de çeşitli görüşmeler yaparak 1 Nisan'a hazırlanıyor.

"SİYASETİ BIRAKMADIM, BURADAYIM" MESAJI
Kılıçdaroğlu son olarak Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yaptı. CHP tabanına ve İmamoğlu-Özel ikilisine "Buradayım" mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu intikam için saha çalışmalarına başladı! Hurdalıkta İmamoğlunu hurdaya çıkardı: Bu yolları aynı hevesle yürürüm şok olursunuzKılıçdaroğlu intikam için saha çalışmalarına başladı! Hurdalıkta İmamoğlunu hurdaya çıkardı: Bu yolları aynı hevesle yürürüm şok olursunuz

"BU YOLLARI AYNI HEVESLE ÖYLE BİR YÜRÜRÜM Kİ..."
Kılıçdaroğlu 'intikam' çin çıktığı yolda saha çalışmalarına da hız verdi. Geride bıraktığımız günlerde Ankara Yıldız Oto Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyareti yapan Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel'e hem de Ekrem İmamoğlu'na subliminal mesaj gönderdi.

CHP liderinin arkasında "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" yazdığı görüldü. Duvardaki bir başka yazıda ise "Her şey çok güzel olacak" ifadeleri dikkat çekti.

CHPde dananın kuyruğu 1 Nisanda kopacak! Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanıyor: Olağanüsü kurultay ihtimali yüksek olmaya başladıCHPde dananın kuyruğu 1 Nisanda kopacak! Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanıyor: Olağanüsü kurultay ihtimali yüksek olmaya başladı

TANITIM TOPLANTISINA GİTMEDİ
Kemal Kılıçdaroğlu son hamlesini 18 Şubat'ta yaptı. CHP, Ankara'da Aday Tanıtım ve Seçim Bildirgesi Toplantısı düzenledi. Adaylığı kesinleşen isimler Ankara'daki toplantıya katılmak üzere başkente gitti. Kemal Kılıçdaroğlu ise programa davet edilmesine rağmen katılmadı.

Kılıçdaroğlu'nun ekibi ise "Kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" çıkışı yaptı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT ve Emniyet’ten PKK’ya nokta operasyon! Mazlum Mardin kod adlı sözde sorumlu Avrupa’ya kaçamadan yakalandı
CHP’de kurultay çanları! İmamoğlu fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu’nu hedefe koydu... 79 yaşında kenarda bekliyor ısınmaya devam ediyor
165 BİN PERSONEL ARANIYOR! Kamu ve özel sektörden personel ilanı yağmuru! En çok hangi mesleklerin iş ilanı var? Sağlık teknikeri, güvenlik, satış danışmanı...
Kandil uzlaşısı! CHP ile DEM Parti hangi yöntemle anlaştı? İstanbul tezgahına dikkat! Meral Danış Beştaş geri mi çekilecek?
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil’den KAAN açıklaması: Dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje
Ekrem İmamoğlu’nun Atatürk tablosu indirildi yalanı bir kez daha patladı! Beslediği trol ifşa etti
SON DURUM | Marmara’da batan Batuhan A gemisin mürettebatını arama çalışmalarında 9’uncu gün! Gözden kaçma ihtimaline karşı 4’üncü kez aranacak
İYİ Parti ’borç’ hesabı yapan CHP’yi ’DEM’li vurdu! 2019 defterleri açıldı... Alacak verecek hesabı yaparsak CHP zararlı çıkar
KAAN’a kör kesilen CHP fondaşları şimdi de TOGG’u hedefe aldı! Pazarda ilk sırada olan yerli otomobile Gereksiz yatırım dediler
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı! İstanbul’a özel kentsel dönüşüm desteği: 700 bin TL’ye kadar hibe verilecek
Sirkeci-Kazlıçeşme hattı için geri sayım! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: 20 dakika sürecek
DEM Partili Altan Tan’dan İstanbul’da Kandil itirafı! CHP ile ittifak 10 yıldır devam ediyor
CHP Mersin Akdeniz’i kent uzlaşısı adı altında DEM’e peşkeş çekmişti! PKK partisinin seçim bürosu açılışında Biji Serok Apo sloganları
Çalışma saatlerinde yeni formül: 4 gün çalışma 3 gün izin! Dünyadaki örnekler nasıl? Sistem nasıl uygulanacak?
Spor yazarları Galatasaray’ın 4-1’lik Sparta Prag mağlubiyetini değerlendirdi: Çürük elmalar!
SON DAKİKA