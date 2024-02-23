CHP'de kurultay çanları! İmamoğlu fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedefe koydu... "79 yaşında kenarda bekliyor ısınmaya devam ediyor"

CHP İKİYE BÖLÜNDÜ Vaat edilen 'değişim' bir zaman sonra yerini ahbap - çavuş atamalarına bıraktı, aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesine sahne olurken; CHP Genel Merkez ve Saraçhane bloğu olarak ikiye ayrıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay sonrası 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken sular bir türlü durulmadı. Ekrem İmamoğlu , kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.

KILIÇDAROĞLU 1 NİSAN'I İPLE ÇEKİYOR! GENEL MERKEZ TEDİRGİN İkili arasındaki güç savaşı alevlenirken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da boş durmuyor. Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel genel merkez kurduğu konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu tüm planını 1 Nisan sonrası için yaptığı biliniyor. Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay planları Genel Merkezi de alarma geçirmiş vaziyette. CHP Genel Başkanı Özgür Özel "1 Nisan'ı bekleyen ekip varsa çok beklerler!" diyerek açık açık Kılıçdaroğlu'na ve parti içindeki 'Kemalci' kliğe rest çekti.

Fatih Portakal ve Ekrem İmamoğlu



Ekrem İmamoğlu ise fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuruyor.



"KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU KAYBETSİN DİYE ÇOK BEKLİYOR"

İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, CHP içerisindeki iç karışıklığa dikkat çekti, "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu kaybetsin diye çok bekliyor" dedi.





Kılıçdaroğlu'nun hem Özgür Özel hem de İmamoğlu'na karşı direnç gösterdiğini dile getiren Portakal, "Kılıçdaroğlu, Atatürk'ten sonra CHP'nin başında en uzun kalmış ve hep yenilgiye uğramış kişi. Allah'tan değişti. Gitseydik Kemal Bey ile, inanın bana bitiklerdi" ifadelerini kullandı.



Kemal Kılıçdaroğlu



"KENARDA ISINMAYA DEVAM EDİYOR! UMARIM HEP YEDEK KALIR"

İmamoğlu'nun kazanması halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'komple biteceğini' öne süren Fatih Portakal, "O kenarda bekliyor şu an yedekte. 79 yaşında ısınmaya devam ediyor umarım o da hep yedekte kalmaya devam eder" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun kurultay hazırlıklarına dikkat çekti.