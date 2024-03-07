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MSB'den ABD'nin PKK/YPG/SDG ziyaretine sert tepki: "Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez"

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları, ABD Mekrez Kuvvetler Komutanlığı'nın Suriye'de PKK/YPG terör örgütü elebaşı ile görüşmesiyle ilgili, "ABD’nin, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez." dedi.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 12:02 Güncelleme 07 Mart 2024, 12:17
MSB’den ABD’nin PKK/YPG/SDG ziyaretine sert tepki: Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi.

"TERÖRLE MÜCADELE TERÖRİSTLERLE YAPILMAZ"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Suriye'de PKK/YPG terör örgütü elebaşı ile görüşmesine de tepki gösteren kaynaklar, "ABD'nin, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Yani, terörle mücadele teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir." dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları'ndan yapılan açıklamada, İzmir'de acil iniş yapmak zorunda kalan helikopterin, periyodik ve uçuş öncesi bakımlarının eksiksiz yapıldığı belirtildi.

Meydana gelen olayla ilgili görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı kaza kırım ekibi tarafından ön inceleme yapıldığını aktaran kaynaklar, nihai teknik raporun tahkikat sonrası açıklanacağını söyledi.

"MSÜ'DE EĞİTİM ALABİLMEK İÇİN TÜRK VATANDAŞI OLMAK GEREKMEKTEDİR"

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların da girebildiğine dair iddialarla ilgili de konuşan kaynaklar, "Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim alabilmek için mevzuatımıza göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir. Herhangi bir somut bilgi belge olmadan bunları tartışmak yersizdir." dedi.

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yaptığı son açıklamadaki terörle mücadele vurgularına yönelik sorulara cevap verdi.

"MÜCADELEMİZ KARARLI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Bakan Yaşar Güler'in, "Önümüzdeki süreçte şuana dek sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak. Alana mutlak hâkimiyet için operasyonlarımızda düşünce, planlama ve icrada süratli, sahanın gerektirdiği alışılmadık ve öngörülemez düzeyde özgün, terör örgütünün sezemeyeceği ve tepki veremeyeceği bir tempo ile terör örgütü üzerindeki baskı kesintisiz şekilde devam ettirilecektir" sözlerini hatırlatan kaynaklar, "Amacımız bölgenin terörden arındırılması, hudut güvenliğinin sınır ötesinden sağlanması ve ülkemizin huzurunun muhafaza edilmesidir. Bu kapsamda Sn. Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve ve Sn. Bakanımızın ifade ettiği perspektifte mücadelemiz kararlı şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

"İHTİYAÇLAR VE TALEPLER DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYORUZ"

Bakanlık kaynakları, Gazze için yola çıkan Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların daha önce Mısır'a giderken son olarak Ürdün'e gitmesine ilişkin sorulara da "İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda hareket ediyoruz. Uygun yer ve zaman planlamasına göre yardımları ulaştırıyoruz" yanıtını verdi.

BAKAN GÜLER'İN IKBY BAŞKANI VE IRAK ULUSAL GÜVENLİK MÜSTEŞARI İLE GÖRÜŞMESİ

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in IKBY Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kaynaklar, "Her iki görüşmede de terör örgütü ile ortak mücadele ve hudut güvenliği konuları ele alınmıştır. Irak ile terörle mücadele konusu başta olmak üzere halihazırda devam eden iş birliği faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Bu görüşmelerin önümüzdeki dönemde terörle mücadelemize olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

SOMALİ'YE GİDEN HEYET

Bakanlık kaynakları, Somali'ye giden bazı Türk heyeti ile ilgili sorulara şu şekilde yanıt verdi:

"Somali ile yapılan anlaşma bir çerçeve anlaşmasıdır. Bu kapsamda daha önce ifade ettiğimiz gibi Somali'ye destek olmak üzere en elverişli harekat tarzlarının belirlenmesi için ilgili makamlarla koordineli şekilde keşif ve teknik çalışmalar yapılarak ortak harekat tarzı belirlenecek."

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi.

Buna göre, son bir haftada 36, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise, 204'ü Irak'ın, 315'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 519 terörist etkisiz hale getirildi.

Devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında, son olarak Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde tespit edilen sığınakta teröristlere ait çok sayıda havan mühimmatı ele geçirildi.

YASA DIŞI GEÇİŞE İZİN YOK

Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş, fiziki güvenlik tedbirleri ile korunan hudutlarımızda alınan dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 161 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 11'inin terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. 1571 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1609'a yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 31 bin 586 oldu.

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