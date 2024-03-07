MSB'den ABD'nin PKK/YPG/SDG ziyaretine sert tepki: "Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez"

"İHTİYAÇLAR VE TALEPLER DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYORUZ"

Bakanlık kaynakları, Gazze için yola çıkan Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların daha önce Mısır'a giderken son olarak Ürdün'e gitmesine ilişkin sorulara da "İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda hareket ediyoruz. Uygun yer ve zaman planlamasına göre yardımları ulaştırıyoruz" yanıtını verdi.

BAKAN GÜLER'İN IKBY BAŞKANI VE IRAK ULUSAL GÜVENLİK MÜSTEŞARI İLE GÖRÜŞMESİ

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in IKBY Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kaynaklar, "Her iki görüşmede de terör örgütü ile ortak mücadele ve hudut güvenliği konuları ele alınmıştır. Irak ile terörle mücadele konusu başta olmak üzere halihazırda devam eden iş birliği faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Bu görüşmelerin önümüzdeki dönemde terörle mücadelemize olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

SOMALİ'YE GİDEN HEYET

Bakanlık kaynakları, Somali'ye giden bazı Türk heyeti ile ilgili sorulara şu şekilde yanıt verdi:

"Somali ile yapılan anlaşma bir çerçeve anlaşmasıdır. Bu kapsamda daha önce ifade ettiğimiz gibi Somali'ye destek olmak üzere en elverişli harekat tarzlarının belirlenmesi için ilgili makamlarla koordineli şekilde keşif ve teknik çalışmalar yapılarak ortak harekat tarzı belirlenecek."

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi.

Buna göre, son bir haftada 36, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise, 204'ü Irak'ın, 315'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 519 terörist etkisiz hale getirildi.

Devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında, son olarak Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde tespit edilen sığınakta teröristlere ait çok sayıda havan mühimmatı ele geçirildi.