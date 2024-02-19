CHP’de ’olağanüstü’ haller! ’Kurultay’ endişesine bürünen Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na 1 Nisan resti: Daha çok bekler

TANITIM TOPLANTISINA GİTMEDİ
Kemal Kılıçdaroğlu son hamlesini dün(18 Şubat) yaptı. CHP, Ankara'da Aday Tanıtım ve Seçim Bildirgesi Toplantısı düzenledi. Adaylığı kesinleşen isimler Ankara'daki toplantıya katılmak üzere başkente gitti. Kemal Kılıçdaroğlu ise program davet edildi ancak katılmadı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
GENEL MERKEZ'DE 'KURULTAY' PANİĞİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay planları CHP Genel Merkezi'ni de panikletti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amerikan sermayeli fondaş NOW'da "1 Nisan'ı bekleyen ekip varsa çok beklerler!" diyerek açık açık Kılıçdaroğlu'na ve parti içindeki 'Kemalci' kliğe rest çekti.
Özel, aday belirleme sürecinde yaşanan kaosa ilişkin "Artısıyla eksisiyle liste Özgür Özel'in listesi, bütün günahı da üstleniyorum" ifadelerini kullandı.
EKREMCİ KLİĞE VURDU: BANA HUSUMET DUYUYORLAR
Çankaya'da ön seçim yapmaksızın kendi avukatı Hüsayin Can Güner'i atayan Özel, "Sırf bana duydukları husumetten genç insanlara laf ediliyor, tek buna üzülüyorum" diyerek parti içindeki Ekremci kliğe göndermede bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel,
PARTİ İÇİNE TEHDİT
Özel, Hüseyin Can Güner'e sıralanan eleştiriler ile ilgili "Genel başkanın avukatı olduğu için geldi" diyorlar, bir sene sonra göreceğim o Özgür Özel'in adayı diyenleri" açıklamasıyla parti içine tehditte bulundu.
Bilindiği üzere İstanbul'da listelere çöken İmamoğlu, Çankaya için de lobi faaliyetleri yürütmüş, ancak Özgür Özel'in kendi avukatını Çankaya'ya ataması sonrası eli boş dönmüştü.