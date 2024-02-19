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CHP'de 'olağanüstü' haller! 'Kurultay' endişesine bürünen Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 1 Nisan resti: Daha çok bekler

CHP'de olağanüstü kurultay çanları çalıyor. Genel Merkez'de ise panik havası hakim. Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan odaklı intikam hamlelerine hız verdi. Sahaya inen Bay Bay Kemal, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun ekibi ise "Kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" çıkışı yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "1 Nisan'ı bekleyen ekip varsa çok beklerler!" diyerek açık açık Kılıçdaroğlu'na ve parti içindeki 'Kemalci' kliğe rest çekti. Aday belirleme sürecinde yaşananlar üzerinden İmamoğlu'na yandaşlarına vuran Özel, parti içine de tehditler savurdu.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 10:23 Güncelleme 19 Şubat 2024, 11:08
CHP’de ’olağanüstü’ haller! ’Kurultay’ endişesine bürünen Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na 1 Nisan resti: Daha çok bekler

Yerel seçimlere sayılı bir zaman kala CHP, tansiyon derecesi yüksek gerilim dolu günlerden geçiyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.

Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" hamlesi yaptı. İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri tek tek listelere koydu.

Bir yandan da gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

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KILIÇDAROĞLU'NUN DA BİR PLANI VAR! 1 NİSAN'I İPLE ÇEKİYOR
Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturan Kılıçdaroğlu CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünerek tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye niyetli olduğu bilinen Kemal Kılıçdaroğlu, hem parti içindeki gücünü korumaya çalışıyor hem de çeşitli görüşmeler yaparak 1 Nisan'a hazırlanıyor.

Kılıçdaroğlu son olarak Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yaptı. CHP tabanına ve İmamoğlu-Özel ikilisine "Buradayım" mesajı verdi.

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"BU YOLLARI AYNI HEVESLE ÖYLE BİR YÜRÜRÜM Kİ..."
Kılıçdaroğlu 'intikam' çin çıktığı yolda saha çalışmalarına da hız verdi. Geride bıraktığımız günlerde Ankara Yıldız Oto Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyareti yapan Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel'e hem de Ekrem İmamoğlu'na subliminal mesaj gönderdi.

CHP liderinin arkasında "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" yazdığı görüldü. Duvardaki bir başka yazıda ise "Her şey çok güzel olacak" ifadeleri dikkat çekti.

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TANITIM TOPLANTISINA GİTMEDİ
Kemal Kılıçdaroğlu son hamlesini dün(18 Şubat) yaptı. CHP, Ankara'da Aday Tanıtım ve Seçim Bildirgesi Toplantısı düzenledi. Adaylığı kesinleşen isimler Ankara'daki toplantıya katılmak üzere başkente gitti. Kemal Kılıçdaroğlu ise program davet edildi ancak katılmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

GENEL MERKEZ'DE 'KURULTAY' PANİĞİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay planları CHP Genel Merkezi'ni de panikletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amerikan sermayeli fondaş NOW'da "1 Nisan'ı bekleyen ekip varsa çok beklerler!" diyerek açık açık Kılıçdaroğlu'na ve parti içindeki 'Kemalci' kliğe rest çekti.

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 1 Nisan resti



Özel, aday belirleme sürecinde yaşanan kaosa ilişkin "Artısıyla eksisiyle liste Özgür Özel'in listesi, bütün günahı da üstleniyorum" ifadelerini kullandı.

EKREMCİ KLİĞE VURDU: BANA HUSUMET DUYUYORLAR
Çankaya'da ön seçim yapmaksızın kendi avukatı Hüsayin Can Güner'i atayan Özel, "Sırf bana duydukları husumetten genç insanlara laf ediliyor, tek buna üzülüyorum" diyerek parti içindeki Ekremci kliğe göndermede bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,CHP Genel Başkanı Özgür Özel,

PARTİ İÇİNE TEHDİT
Özel, Hüseyin Can Güner'e sıralanan eleştiriler ile ilgili "Genel başkanın avukatı olduğu için geldi" diyorlar, bir sene sonra göreceğim o Özgür Özel'in adayı diyenleri" açıklamasıyla parti içine tehditte bulundu.

Bilindiği üzere İstanbul'da listelere çöken İmamoğlu, Çankaya için de lobi faaliyetleri yürütmüş, ancak Özgür Özel'in kendi avukatını Çankaya'ya ataması sonrası eli boş dönmüştü.

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