CHP’de ’olağanüstü’ haller! ’Kurultay’ endişesine bürünen Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na 1 Nisan resti: Daha çok bekler

Yerel seçimlere sayılı bir zaman kala CHP, tansiyon derecesi yüksek gerilim dolu günlerden geçiyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü. Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" hamlesi yaptı. İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri tek tek listelere koydu.



Bir yandan da gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan hamlelerine hız verdi! Ekreme mesajlar... Özgür sana güle güle KILIÇDAROĞLU'NUN DA BİR PLANI VAR! 1 NİSAN'I İPLE ÇEKİYOR

Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturan Kılıçdaroğlu CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünerek tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye niyetli olduğu bilinen Kemal Kılıçdaroğlu, hem parti içindeki gücünü korumaya çalışıyor hem de çeşitli görüşmeler yaparak 1 Nisan'a hazırlanıyor.



Kılıçdaroğlu son olarak Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yaptı. CHP tabanına ve İmamoğlu-Özel ikilisine "Buradayım" mesajı verdi.