İşte "Yaşam Vadileri" gerçeği! Ekrem İmamoğlu "yaptık" dedi yine algı çıktı

KAYNAKLAR ÇARÇUR EDİLDİ Megakentte toplu ulaşım kaza ve arızalarla çökme noktasına geldi. Yandaşlara peşkeş çekilen ihaleler ve kadrolaşmayla İstanbul'un kaynakları çarçur edildi.

Siyasi gelecek planı uğruna yapılan reklam harcamaları ise İBB'nin en büyük harcama giderlerinden birini oluşturuyor.

İmamoğlu ve yandaşlarının övündüğü "Yaşam Vadilerinin" altından da reklam çıktı.

YAŞAM VADİLERİ GERÇEĞİ

Daha önce Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından yönetildiği bilinen ancak daha sonra çıkarları tert düşen İBB Haber isimli hesabın "Yaşam Vadileri Gerçeği" paylaşımıyla gerçek ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun aslında "açıldı" dediği yerlerin hiç açılmadığı "yaptık" dediği yerlerin ise daha önce var olan yer olduğu öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 16 Şubat'ta "21 adet yaşam vadisi yaptıklarını" sosyal medya üzerinden açıkladı.

Ancak İmamoğlu kendi projelerini açıkladığı sitesinde ise 12 adet yaşam vadisi tamamladığını belirtiyor.

Ekrem İmamoğlu'nun sitesinde yer alan ʺAçılan Yaşam Vadileriʺ listesi

Bu yaşam vadilerinin 3 tanesinin ise daha açılışının yapılmamış olduğu öğrenildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE İNCELENDİ

Yapıldığını belirttiği Pendik, Ayamama ve Baltalimanı gibi "Yaşam Vadilerinin" 2018 - 2022 uydu görüntüleri reklam belediyeciliğini gözler önüne seriyor.

İşte uydu görüntüleri:

"Kadıköy Kurbağalıdere Yaşam Vadisi" diye parlatılan yerin ise Kadıköy'de yıllardır bulunan "Yoğurtçu Parkı" olduğu ortaya çıktı.

İBB yönetiminin söz konusu alana 1-2 ekleme yaparak mevcut parkın adını değiştirdiği ve hizmet diyerek sunduğu görüldü.