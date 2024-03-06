Son dakika: Erzincan İliç’teki toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

VALİ'DEN AİLELERE ZİYARET Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile birlikte, İliç 'teki madende göçük altında kalan işçilere ulaşılması için devam eden çalışmaları yerinde takip ettiler.

BARAJDA SİYANÜR KONTAMİNASYONU YOK

Öte yandan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden 3 bilim insanının yer aldığı heyet, Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin, kayan toprağın altında kaldığı altın madeni sahasında incelemelerde bulundu. Heyetten Doç. Dr. Kemal Volkan, baraj sularına siyanür karışıp karışmadığıyla ilgili bir soruya, "Şu ana kadar net söyleyebileceğim şu; biz bilim insanları verilerle konuşmakla mükellefiz. Elimizde o bölgelerden alınmış su örnekleri var. Bu örneklerin siyanür sonuçları belli. Barajda, siyanür cihazının ölçebileceği düzeyde bile değil. Şu anki standart ölçüm metodumuzla barajdaki seviyeyi ölçemiyoruz bile. Şu an barajda herhangi bir siyanür kontaminasyonu (bulaşı) yok. Net olarak" dedi.

Bugün Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak, İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidroloji Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Yıldırım Dalkılıç ve Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Volkan Özdokur, sahada inceleme yaptı. Bilim insanları, incelemenin ardından basın açıklaması yaptı.