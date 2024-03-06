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Şehir magandalarına izin yok! "Kız almaya biz böyle gideriz” diyerek havaya ateş açan iki kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, “kız almaya biz böyle gideriz” diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahısların gözaltına alındığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 17:41 Güncelleme 06 Mart 2024, 17:50
Şehir magandalarına izin yok! Kız almaya biz böyle gideriz” diyerek havaya ateş açan iki kişi gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "kız almaya biz böyle gideriz" diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahısların gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Havaya ateş açan şahıslar gözaltına alındı

İşte Yerlikaya'nın açıklaması:

GEREĞİ YAPILDI-6

Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi "kız almaya biz böyle gideriz" diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan gözaltına alınmıştır.

Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz!

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷

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