Şehir magandalarına izin yok! "Kız almaya biz böyle gideriz” diyerek havaya ateş açan iki kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "kız almaya biz böyle gideriz" diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahısların gözaltına alındığını açıkladı.

GEREĞİ YAPILDI-6



Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi "kız almaya biz böyle gideriz" diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye… pic.twitter.com/FI8OPQX2l6 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 6, 2024

İşte Yerlikaya'nın açıklaması:

GEREĞİ YAPILDI-6

Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi "kız almaya biz böyle gideriz" diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan gözaltına alınmıştır.