SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan yeni skandal! İBB'yi terör yuvası haline getirdi yetmedi terörseviciye konser verdirdi! Rojda Şenses vatandaşın parasıyla sahnede

2019 yerel seçimleriyle adeta İstanbul’un başına kötü yönetimiyle bela olan Ekrem İmamoğlu’nun İBB’yi terör yuvası haline getirdiğine hepimiz şahit olmuştuk. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine giderayak CHP’nin yeniden İstanbul adayı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu, vatandaşın parasını konserlere harcamaya devam ediyor ancak bu kez farklı. İmamoğlu, Diyarbakır’da “terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan kesinleşmiş cezası olan Rojda Şenses’e konser verdirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 11:45 Güncelleme 15 Aralık 2023, 12:26
CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan yeni skandal! İBB’yi terör yuvası haline getirdi yetmedi terörseviciye konser verdirdi! Rojda Şenses vatandaşın parasıyla sahnede

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden beri hizmet yapmayışı ve terör propagandası yapanlara karşı olan sempatisiyle gündeme geliyor.

Seçim dönemi belediye başkanlığı görevini unutup il il gezen ve terör örgütünün selamlama işaretini kullanan İmamoğlu, hiçbir projesini de gerçekleştirmedi.

Her sabah binbir çileyle işe gidip gelen ancak bir türlü çözüme kavuşmayan sorunlarla boğuşan İstanbullu'nun hizmet parası, Rojda Şenses'e gitti.

ROJDA KONSER VERDİ, PARA İBB'DEN ÇIKTI
Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Rojda Şenses, İstanbul'da tüm masraflarını İBB'nin karşıladığı bir konser düzenledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Diyarbakır'da düzenlenen bir festival kapsamında konser veren Rojda Şenses, 'Heval Kamuran (Yoldaş Kamuran)' isimli şarkıyı söyledi.

Bu şarkıyla terör örgütü propagandası yapan Şenses, Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dönemin savcısı, Diyarbakır Kültür ve Sanat Festivali'nde sanık Rojda Şenses'in, iki ayrı konserde 'Heval Kamuran' isimli şarkıyı söylediği, bu sırada konsere katılanlardan bazılarının terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine pankart açtığını ve slogan attığını bildirdi. Bu şarkının Kürtçe ve Türkçe sözlerine yer veren savcı, sanığın Terörle Mücadele Kanunun 7/2 maddesini kapsayan 'Terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan, 2 kez 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

CHPli Özgür Özelden terörün siyasi ayağı HEDEPle ittifak açıklaması | Pervin Chakarın elini öptüm yine öperim pişman değilim
İBB yöneticisi Yavuz Saltık terör örgütüne yardım suçundan hakim karşısına çıktı! 15 yıla kadar hapis talebi
İBB yöneticisi Yavuz Saltık "terör örgütüne yardım" suçundan hakim karşısına çıktı! 15 yıla kadar hapis talebi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Murat Karayılan’ın koruması Yunus Aras etkisiz hale getirildi
MERKEZ’DEN YENİ ANKET GELDİ HESAPLAR DEĞİŞTİ! Zam oranı yüzde 38’i aştı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?
Vakıf Katılım
SON DAKİKA