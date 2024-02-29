CHPKK İstanbul’un 5 ilçesinde ’DEM’lendi! İttifakın diyeti listelerde meclis üyeliği... Kandil direkt İmamoğlu ile pazarlığa oturdu

İTTİFAK GENİŞLİYOR! ESENYURT, TUZLA, EYÜPSULTAN...
"DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi.
Kirli ittifak, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar ve Kartal'da da yürütülüyor.
DEM Parti Tuzla belediye başkan adayı olarak açıkladığı Hasan Özdemir'i geri çekti CHP adayı Eren Ali Bingöl'ü destekleme kararı aldı.DEM'LİLER CHP LİSTELERİNE GİRDİ
ÜSKÜDAR VE KARTAL'DA LİSTELERİN 3. VE 13. SIRALARI DEM'E TAHSİS EDİLDİ
DEM Parti Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi adayı Bülent Kaygun, CHP Üsküdar Belediye Meclis üyeliği aday listesinde 3. sıradan listeye girdi.
Kaygun, "Kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz" şeklinde paylaşımda bulunduğu öğrenildi. DEM Partili Hüseyin Kazan ise, CHP Üsküdar Belediye Meclis üyeliği aday listesinde 13. sırada yer alıyor.
DEM Partili Sinan Kılıç, CHP Kartal Belediye Meclis üyeliği aday listesinde 3. sırada yer aldı. CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat'ın listede yer alan CHP Meclis üyesi Orhan Budak'ı istifa ettirdiği yerine ise DEM Partili Sinan Kılıç'ın getirildiği iddia edildi. DEM Partili Cemalettin Yüksel de, CHP Kartal Belediye Meclis üyeliği aday listesinde 13. sıradan girdi.
Peki, diğer ilçelerde durum ne?
ESENYURT'TA CHP LİSTELERİNDE 10 DEM'Lİ
CHP'nin Ahmet Özer'le 'DEM'lendiği Esenyurt'ta, DEM Partili 10 meclis üyesi listeye eklendi.
CHP listesinden meclis üyeliği listesine giren DEM Partililer şu şekilde;
Osman Yalçın, Yıldız Serinyel, Orhan Yeler, Memet Tel, Elvan Uçar Kondu, Menduh Kaplan, Murat Turğut, Güven Yılmaz ve Kenan Özyolcu
ÖZER SEÇİLMESİ HALİNDE 3 AY SONRA DEM'E GEÇECEK
CHP Esenyurt İlçe Belediye Başkan adayı Ahmet Özer'in seçilmesi halinde, mazbatasını aldıktan 3 ay sonra DEM'e geçmesi için anlaşıldığı öğrenildi.
EYÜP'TE CHP LİSTESİNİN 3. VE 9. SIRASI DEM'E TAHSİS
DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan Adayı Servet Güzel, CHP'nin Eyüp Belediye Meclis adayları arasında 3. sırada yer aldı. DEM Partili Hüseyin Cebe de 9. sıradan aday gösterildi.
TUZLA'DA DA 'DEM'LERİ TAM!
2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı olan ve 31 Mart 2024 yerel seçiminde DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı olarak sahada çalışan Hasan Özdemir, CHP Tuzla Belediye Meclis 3. sırada yer aldı.
DEM Partili Musa Avyüzen 15'inci, DEM Partili Dilek Ateş de 16'ıncı sıradan CHP Tuzla Belediye Meclis adayı oldu.
CHP DİREKT KANDİL'LE ANLAŞTI
PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun "ittifakları güçlendirin" talimatı sonrası Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilip Ekrem İmamoğlu'na alan açılması, PKK'lı Helin Ümit'in "İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz" itirafına müteakiben CHP'nin aday çekip DEM'le ortak isimler belirlemesi "CHP direkt Kandil'le anlaştı" yorumlarına yol açtı.
BEŞTAŞ'A EL ÇEKTİRİLEBİLİR!
Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar ve Kartal'da baş gösteren 'uzlaşı' ve DEM Partililerin destek karşılığı CHP'de belediye meclisi listelerine girmesi sonrası akıllara "DEM Parti, Meral Danış Beştaş'ı adaylıktan çeker mi?" sorusu geldi.
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "CHP ile DEM Parti arasında tuhaf bir pazarlık yürüyor. Kandil, Meral Danış Beştaş'ı çekerse şaşırmam" ifadelerini kullandı.
PKK EKREM İMAMOĞLU İLE İTTİFAK KURDU
Öte yandan Abdulkadir Selvi Kandil'in direkt Ekrem İmamoğlu ile ittifak kurduğunu ifade etti.
Selvi şu ifadelere kullandı;
KANDİL KİMİ DESTEKLEDİ!
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan tüm kampanyasını Kandil karşıtlığı üzerine kurmasına rağmen algı operasyonu yapmaya kalkışanlar oldu. Ama ellerinde patladı.
Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kandil, Kılıçdaroğlu'nu destekledi.
Yerel seçimlerde de Kandil, Ekrem İmamoğlu ile ittifak kurdu.