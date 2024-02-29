CHPKK İstanbul’un 5 ilçesinde ’DEM’lendi! İttifakın diyeti listelerde meclis üyeliği... Kandil direkt İmamoğlu ile pazarlığa oturdu





DEM Partili Sinan Kılıç, CHP Kartal Belediye Meclis üyeliği aday listesinde 3. sırada yer aldı. CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat'ın listede yer alan CHP Meclis üyesi Orhan Budak'ı istifa ettirdiği yerine ise DEM Partili Sinan Kılıç'ın getirildiği iddia edildi. DEM Partili Cemalettin Yüksel de, CHP Kartal Belediye Meclis üyeliği aday listesinde 13. sıradan girdi.



Peki, diğer ilçelerde durum ne? Kandil, İmamoğlu ile ittifak kurdu! Ver desteği al CHPden meclis üyeliğini... DEMli uzlaşı sonrası Meral Danış Beştaşa el çektirilir mi?

ESENYURT'TA CHP LİSTELERİNDE 10 DEM'Lİ

CHP'nin Ahmet Özer'le 'DEM'lendiği Esenyurt'ta, DEM Partili 10 meclis üyesi listeye eklendi.



CHP listesinden meclis üyeliği listesine giren DEM Partililer şu şekilde;



Osman Yalçın, Yıldız Serinyel, Orhan Yeler, Memet Tel, Elvan Uçar Kondu, Menduh Kaplan, Murat Turğut, Güven Yılmaz ve Kenan Özyolcu ÖZER SEÇİLMESİ HALİNDE 3 AY SONRA DEM'E GEÇECEK

CHP Esenyurt İlçe Belediye Başkan adayı Ahmet Özer'in seçilmesi halinde, mazbatasını aldıktan 3 ay sonra DEM'e geçmesi için anlaşıldığı öğrenildi.



EYÜP'TE CHP LİSTESİNİN 3. VE 9. SIRASI DEM'E TAHSİS

DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan Adayı Servet Güzel, CHP'nin Eyüp Belediye Meclis adayları arasında 3. sırada yer aldı. DEM Partili Hüseyin Cebe de 9. sıradan aday gösterildi.





TUZLA'DA DA 'DEM'LERİ TAM!

2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı olan ve 31 Mart 2024 yerel seçiminde DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı olarak sahada çalışan Hasan Özdemir, CHP Tuzla Belediye Meclis 3. sırada yer aldı.



DEM Partili Musa Avyüzen 15'inci, DEM Partili Dilek Ateş de 16'ıncı sıradan CHP Tuzla Belediye Meclis adayı oldu.

İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlunun Sancaktepe mitinginde DEM Partinin bayrakları sallandı



PKK EKREM İMAMOĞLU İLE İTTİFAK KURDU

Öte yandan Abdulkadir Selvi Kandil'in direkt Ekrem İmamoğlu ile ittifak kurduğunu ifade etti.



Selvi şu ifadelere kullandı;



KANDİL KİMİ DESTEKLEDİ!

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan tüm kampanyasını Kandil karşıtlığı üzerine kurmasına rağmen algı operasyonu yapmaya kalkışanlar oldu. Ama ellerinde patladı.



Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kandil, Kılıçdaroğlu'nu destekledi.



Yerel seçimlerde de Kandil, Ekrem İmamoğlu ile ittifak kurdu.