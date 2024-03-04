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Son dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri...  Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 10:03 Güncelleme 04 Mart 2024, 10:17
Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! PKK’nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisindeki Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir'in, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Terörist Silgir, MİT'in operasyonuyla, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün sözde gençlik hareketi içinde yer aldığı, 2011'den bu yana eylemlere katıldığı ve gençleri kandırarak örgüte kadro kazandırma faaliyetlerini organize ettiği belirlenen Silgir'in, 2021'den bu yana da Süleymaniye kırsalında faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

SARA HOGİR RİHA KOD GÜLSÜN SİLGİR KİMDİR?
Gülsün Silgir, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1989 yılında doğdu. Mersin Üniversitesinde eğitim gördü. 2011'de Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) bünyesinde sivil itaatsizlik eylemlerine katıldı. Örgütün dağ kadrolarına unsur kazandırma suçundan dolayı 2012'de cezaevine girdi. Cezaevinden çıkmasının akabinde 2013'ün sonunda örgütün kırsal kadrolarına geçti. 2015 yılında Hakkari kırsalında faaliyet gösterdi. 2017'de ise Irak alanında tim komutanı olarak faaliyet yürüttü.

2019 yılında örgütün gençlik birimi sözde sorumlularından oldu. Gençleri kandırarak örgüte kadro kazandırma faaliyetlerini organize etti. Silgir, 2021 yılından itibaren de Süleymaniye kırsalında faaliyet yürüttü.

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