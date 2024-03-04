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Başkan Erdoğan'ın liderliğinde diplomasiye Türkiye Yüzyılı damgası! Rapor açıklandı: Dünyada ilk 3'teyiz

Dünyadaki "en önemli" diplomatik ağları tespit etmek amacıyla Asya, G20 ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünden (OECD) 66 ülkeye ilişkin verileri incelediği Küresel Diplomasi Endeksi adlı raporu yayımladı. Rapora göre dünya çapında 252 dış temsilciliği bulunan Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde en geniş diplomatik ağ sıralamasında üçüncü oldu. Rapora göre 2025’te Türkiye'nin zirvede olması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 09:10 Güncelleme 04 Mart 2024, 09:21
Başkan Erdoğan’ın liderliğinde diplomasiye Türkiye Yüzyılı damgası! Rapor açıklandı: Dünyada ilk 3’teyiz

1-3 Mart tarihleri arasında 'Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak' ana temasıyla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda, küresel meselelerin ve krizlerin yanı sıra iklim değişikliği, göç, İslam karşıtlığı, ticaret savaşları ve yapay zeka başta olmak üzere, birçok konu uzmanlar tarafından tartışıldı.



Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kendi bölgesinde ve küresel diplomaside oynadığı rolde Antalya'daki forum sonrası yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

KÜRESEL DİPLOMASİ ENDEKSİ ADLI RAPORU YAYIMLADI

Lowy Enstitüsü, dünyadaki "en önemli" diplomatik ağları tespit etmek amacıyla Asya, G20 ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünden (OECD) 66 ülkeye ilişkin verileri incelediği Küresel Diplomasi Endeksi adlı raporu yayımladı.

Raporda, Temmuz-Kasım 2023 döneminde 66 ülke ve bölgenin resmi kurumlarından elde edilen verilerden faydalanıldı.

Ülke ve bölgeler, sahip oldukları dış temsilcilik sayısına göre sıralandı. Buna göre, diplomatik ağı en geniş ülke Çin olurken ikinci sırada ABD yer aldı.

TÜRKİYE, DİPLOMATİK AĞI EN GENİŞ 3. ÜLKE

Rapora göre dünya çapında 252 dış temsilciliği bulunan Türkiye, en geniş diplomatik ağ sıralamasında üçüncü oldu.

Türkiye'nin 2021'den bu yana 11 yurt dışı temsilciliği açtığı ve bunların çoğunun Ortadoğu ve Afrika'da bulunduğu kaydedilen raporda, ülkenin diplomatik ağının yaklaşık yüzde 40'ının Avrupa'da bulunduğu aktarıldı.

Raporda Çin, ABD ve Türkiye'nin ardından sırasıyla Japonya, Fransa, Rusya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Brezilya ilk 10'da yer aldı.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ÇAPINDA 261 TEMSİLCİLİĞİ BULUNUYOR

Diplomatik kaynaklara göre ise Türkiye'nin 2002'de 163 olan faal dış temsilcilik sayısı 2024 itibarıyla 261'e yükseldi. Rapora göre 2025'te Türkiye'nin zirvede olması bekleniyor.

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