Başkan Erdoğan’ın liderliğinde diplomasiye Türkiye Yüzyılı damgası! Rapor açıklandı: Dünyada ilk 3’teyiz

1-3 Mart tarihleri arasında 'Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak' ana temasıyla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda, küresel meselelerin ve krizlerin yanı sıra iklim değişikliği, göç, İslam karşıtlığı, ticaret savaşları ve yapay zeka başta olmak üzere, birçok konu uzmanlar tarafından tartışıldı.





Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kendi bölgesinde ve küresel diplomaside oynadığı rolde Antalya'daki forum sonrası yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. KÜRESEL DİPLOMASİ ENDEKSİ ADLI RAPORU YAYIMLADI



Lowy Enstitüsü, dünyadaki "en önemli" diplomatik ağları tespit etmek amacıyla Asya, G20 ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünden (OECD) 66 ülkeye ilişkin verileri incelediği Küresel Diplomasi Endeksi adlı raporu yayımladı. Raporda, Temmuz-Kasım 2023 döneminde 66 ülke ve bölgenin resmi kurumlarından elde edilen verilerden faydalanıldı. Ülke ve bölgeler, sahip oldukları dış temsilcilik sayısına göre sıralandı. Buna göre, diplomatik ağı en geniş ülke Çin olurken ikinci sırada ABD yer aldı.