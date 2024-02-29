CHP’deki delege borsası iddiaları sonrası Seyit Torun’un TBMM’deki odasında 250 bin dolarlık poşet bulundu! Bomba Veli Ağbaba iddiası

BAŞKA BİR CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLDİ Milletvekili odasında herhangi bir şey bırakmadığını belirterek, kendisine gelen ziyaretçilerin tek tek aranarak sorulması talimatı verdi. Personel, poşetin içine baktığında 5 ayrı şekilde paketlenmiş tahmini 250 bin dolar bulunduğunu gördü. 3 koldan yapılan aramalar sonunda poşetin bir kahve içmek için ayaküstü uğrayan başka bir CHP 'li milletvekiline ait olduğu belirlendi.

Milletvekili gelip parasını alırken 'personele hiçbir şekilde konuşmamaları' talimatı verildi. Olay ile ilgili tutanak da tutulmadı. Milletvekili aldığı parayı garajda parasını tek tek sayarak çantasına yerleştirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

ADAYLIK KARŞILIĞI MI VERİLDİ?

250 bin doların CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya ait olduğu kulislere yayıldı.Ağbaba'nın personele 'Poşeti sakın açmayın, odayı da terk etmeyin. Hemen geliyorum' diyerek talimat verdiği iddia edildi. Ağbaba'nın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday olması poşetteki paranın adaylık karşılığı ödenmiş olabileceği iddialarını gündeme getirdi.

Ağbaba bunun üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı ve, "İddiaların araştırılması, kamera görüntülerinin incelenmesi için Meclis Başkanlığına dilekçe vereceğim. Bırakın böyle bir kirli ilişki içinde olmayı yan yana gelirsem bile vekillikten istifa etmeyi kafama sıkarım" dedi.

Paranın unutulduğu odanın sahibi olduğu belirtilen CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da sosyal medya hesabından, "Konuya ilişkin TBMM'de gerekli araştırmaların yapılması istemiyle dilekçe vereceğim. Hodri meydan. Hukuki yollara başvuracağım" açıklaması yaptı.