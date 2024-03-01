

BAKANLIKTAKİ ÜST DÜZEY ATAMALARDA ETKİN ROL OYNADI

Adalet Bakanlığında görev yaptığı dönemde, Dursun Murat Cevher, Ali Kaya, İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Birol Erdem ve daha sonra Mustafa Kemal Özçelik ile Engin Durnagöl'ün de katıldığı sohbet toplantılarının düzenlendiği ve himmet toplama işini bizzat Yıldırım'ın yaptığı belirlenen Yıldırım'ın, 1980, 1985'li yıllardan beri cemaatin içinde olduğu ve cemaatçi olarak bilindiği, cemaat içerisinde saygı duyulan ve sohbet grupları itibariyle de etkin birisi olduğu, işin siyasetini yürüttüğü, taktisyen bir zekaya sahip olduğu, grup içerisinde en cemaatçi olarak görüldüğü dava dosyasında yer aldı.



Yargıtay 3. Ceza Dairesinin direnme kararında, terör örgütü tanımının yeniden yapılmasına ve "silahsız terör örgütü" tanımına yer verilmesine yönelik 2002 yılında yürütülen çalışmanın yasalaşmaması için Bakanlıkta görevli diğer FETÖ mensuplarıyla birlikte yoğun kulis faaliyeti yürüten Yıldırım'ın, Bakanlıktaki kadrolara atamalarda ve mevcutların üst görevlere yükselmesinde İbrahim Okur, Ahmet Hamsici ve Birol Erdem ile birlikte etkin rol oynadığı tespitlerine yer verildi.



CEMAATÇİ OLMAYANLARI ÇIKARTTI YERİNE FETÖ MENSUPLARINI ATADI

Eski Adalet Akademisi Başkanı olan Yıldırım'ın 2008 yılında bir süre kaldığı Çukurambar'da bulunan örgüt evinde örgütün yargı imamı olarak nitelenen Ahmet Can'ın zaman zaman verdiği sohbet toplantılarına katıldığı, 2009 Eylül ayında Bakanlığın değişik birimlerine atanacak 6 daire başkanlığından FETÖ mensubu olmayan 3'ünün çıkarılarak yerine örgüt üyesi olanların dahil edilmesine ve dolayısıyla da FETÖ mensuplarının atanmasına önemli katkı yaptığı belirtildi.



FETÖ ELEBAŞINI ZİYARET ETMİŞ

Kararda, Yıldırım'ın, 2009 yılında Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Zeki Yıldırım, Strateji Daire Başkanı Akın Çakın ile birlikte tanık Fazlı Kazak ve Yunus Özbey'in rehberliğinde Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşını ziyaret ettiği vurgulanırken, 2010 Anayasa değişikliği sırasında HSYK üyelerinin seçiminde tek oy sisteminin riskli olduğu yönünde fikir beyan edip Ahmet Hamsici ve Galip Tuncay Tutar gibi örgütün etkin mensuplarıyla birlikte kulis yaptığı kaydedildi.

Hüseyin Yıldırım



Ayrıca, 2010 Anayasa değişikliğine yönelik düzenlemede yer alan tek oy sisteminin Anayasa Mahkemesince iptalini takiben cemaati temsilen Galip Tuncay Tutar, Çetin Şen, Muzaffer Bayram ve Yıldırım'ın birlikte o dönem Bakanlık bürokrasisinde etkili olan ve Müsteşar Ahmet Kahraman'ın adli yargıyı organize etmesi için görevlendirdiği İbrahim Okur ve idari yargıyı organize etmesi için görevlendirdiği Birol Erdem'e müracaatla listeye kendi mensuplarının alınması halinde kazanma şansının bulunduğu yönünde çalışma yaptıkları, inandırıcı olma ve YARSAV içerisinde de güçlü olduklarını gösterme adına YARSAV Başkan Yardımcısı FETÖ/PDY mensubu Murat Arslan ile bu kişileri görüştürdükleri tespitlerine yer verildi.



Yıldırım'ın, 2010 HSYK üye adaylarının belirlenmesi aşamasında cemaatin önde gelen ve etkin temsilcilerinden olarak toplantılara katıldığı, adayların belirlenmesinde rol aldığı, Nesibe Özer gibi isimleri refere ettiği, aynı şekilde Yargıtay ve Danıştay'a cemaate mensup üyelerin belirlenmesinde etkili rol oynadığı belirtildi.





ÖRGÜTÜN TAKTİKSEL BEYNİ

Tutuklu yargılanan Yıldırım'ın örgütün taktiksel beyni olduğu, Yargıtay'da görev yaptığı dönemde daire başkanlık seçimlerinde adayların kendisinden icazet aldıktan sonra adaylıklarını ilan ettiği, bu ziyaretlerin Adalet Akademisi Başkanı olduktan sonra da örgüt lehine olan faaliyetlerini sürdürdüğü, Mehmet Murat Yardımcı, Ayşe Neşe Gül, Yalçın Şahinkaya gibi birçok örgüt mensubunun akademi kadrolarına geçmesini sağladığı, Akademi'de ders verenlerin bu yapıya mensuplardan seçildiği, görev yaptığı dönemde sınıf temsilcilerinin cemaatten kişilerden seçilmesine gayret gösterdiği, düzenlenen yemek ve gezi gibi sosyal faaliyetlerle adayların cemaate kazandırılmasına çalışıldığı kaydedildi.