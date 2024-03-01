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Başkan Erdoğan müjdelemişti! GençKart uygulaması hayata geçirildi

"GençKart" ile sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 07:26 Güncelleme 01 Mart 2024, 07:26
Başkan Erdoğan müjdelemişti! GençKart uygulaması hayata geçirildi

GençKart uygulaması Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültür ve sanat projesi kapsamında hayata geçirildi.

İlgili karar kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığının "GençKart" isimli kültür ve sanat projesi kapsamında gençler, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleriyle Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğünün sanat etkinliklerinden ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecek.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül 2023'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 18 yaşına giren gençlere 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere GençKart vereceklerini bildirmişti.

Erdoğan, bu karta sahip tüm gençlerin müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerini, zaman içinde uygulama kapsamında gençlere sunulan imkanların daha da genişletileceğini duyurmuştu.

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