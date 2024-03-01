Başkan Erdoğan müjdelemişti! GençKart uygulaması hayata geçirildi

Erdoğan, bu karta sahip tüm gençlerin müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerini, zaman içinde uygulama kapsamında gençlere sunulan imkanların daha da genişletileceğini duyurmuştu.

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