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Ankara'da suya zam üstüne zam yapan CHP'li Mansur Yavaş'ın "indirim" yalanı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, suya yüzde 50 indirim yapacaklarını duyurmuştu. Altınok'un vaadi sonrası panikleyen CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Yasal olmayan şeyleri iddia ediyorlar, Sayıştay ve mahkeme kararları doğrultusunda maliyetinin altına satılamaz." dedi. Ancak bilindiği gibi seçimlerden önce, "Su Allah'ın nimeti, indirim yapacağım" diyen Yavaş, yaptığı zamlarla Ankara'daki vatandaşları Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanmaya mahkum etmişti.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 10:16 Güncelleme 01 Mart 2024, 10:18
Ankara’da suya zam üstüne zam yapan CHP’li Mansur Yavaş’ın indirim yalanı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, 29 Şubat'taki Polatlı STK ve Muhtarlar Buluşması'nda, Ankaralıların Türkiye'nin en pahalı suyunu tükettiğini belirterek, "Köylerden su sayaç parası almayacağız. Köylerde suyun metreküpünü 50 kuruşa düşürüyoruz." dedi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut AltınokCumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok

SU FİYATLARINDA YÜZDE 50 İNDİRİM

Altınok, Ankara'nın Türkiye'nin başkenti olmasının yanı sıra tarımın başkenti de olacağını belirtti. Ankara'nın Türkiye'nin en pahalı suyunu tükettiğini söyleyen Altınok, seçildikten sonra ilk belediye meclis toplantısında Ankara'da su fiyatlarını yüzde 50 indirme vaadinde bulundu.

Köylülerden kendisine çok şikayet geldiğini aktaran Altınok, "15 bin lira, 25 bin lira, 35 bin lira, hatta 54 bin lira su faturası gösterdiler. Köylerden su saraç parasını almayacağız. Köylerde suyun metreküpünü 50 kuruşa düşürüyoruz." dedi.

CHP'Lİ YAVAŞ PANİKLEDİ

Altınok'un su indirim vaadi sonrası panikleyen CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Yasal olmayan şeyleri iddia ediyorlar, Sayıştay ve mahkeme kararları doğrultusunda maliyetinin altına satılamaz. Çaresizliklerini gösteriyor. Önce doğal gaz ve elektrikte %50 indirim bekliyoruz kendilerinden." diyerek indirimin yasal olmadığını iddia etti.

Suya zam üstüne zam yapan CHP'li Mansur Yavaş'ın "indirim" yalanı

ANKARA TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYUNU KULLANIYOR

Bilindiği gibi Ankara'daki vatandaşların gelen zamlar sonrası Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandığı ortaya çıkmıştı. Göreve gelmeden önce su konusunda indirim yapacağım diyen Yavaş, yaptığı zamlarla Ankaralıları, Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanmaya mahkum etti. Mansur Yavaş'ın başarısız belediyeciliği 13 Ağustos 2023'te A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında değerlendirildi. ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse acı tabloyu gözler önüne serdi.

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı iken 18 Mart 2019 tarihinde Nallıhan'daki düzenlediği mitingde, "Köylerde yaşayanların su ücretleri sembolik olarak 2 ya da 3 kuruşa indirilecek. Köylerdeki evlerin hemen hemen hepsine güneş enerjisi takacağım. İstiyoruz ki köylerde yaşayan vatandaşlarımız ne elektrik ne de su parası ödesin" iddiasında bulunmuştu.

2019'daki yerel seçimler öncesi, "Su Allah'ın nimeti, indirim yapacağım" diyen Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra verdiği vaatlerin hepsi yalan çıktı.



ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'vasat' belediyecilik performansını değerlendirdi. Yavaş'ın su konusu üzerinden yaptığı spekülasyonları değerlendiren Köse şu ifadeleri kullandı:



"SUYU VE ELEKTRİĞİ KÖYLERE ÜCRETSİZ VERECEĞİM DİYORDU"
Mansur Yavaş, su konusu üzerinden çok spekülasyon yaptı. Suyun fiyatını arttıramayacağım dedi sürekli bir şekilde, peki ne yaptı indirdi mi? Hayır tam tersine bindirdi.

Sadece konu su da değil. Güneş enerjisi konusunda da barajların üstünü kapatacaktı ve güneş enerjisi santralleri yapacaktı. Köylülere burada, suyu ve elektriği ücretsiz vereceğim diyordu. Peki bugüne kadar bir kere bile söylediğini yapabildi mi? Yapamadı.



"FAHİŞ BİR FİYAT SÖZ KONUSU"
İnsanlara öyle bir hayal kurdurdu ki insanlar suyu ücretsiz alacağını bile düşündü. Bunlar büyük yalanlar. Vatandaş açısından baktığımızda geçen yıl su fiyatları öyle bir yükseldi ki, normalde 5 TL olan su, 0-15 m3 18,1 TL olurken, geçtiğimiz yıl 5 TL olan, 15-30 m3 su 25,3 TL'ye yükseltildi.

Özellikle fiyatlarda bir hareketlenme oldu, bunu herkes görüyor kabul ediyor doğal olarak ve bununla ilgili mücadeleler yapılıyor. Buradaki rakamlardaki artış ÜFE oranında, TÜFE değil. Dolayısı ile 2 katı gibi bir rakam da oradan geliyor, yani burada fahiş bir fiyat söz konusu.



"ANKARA TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYUNU İÇİYOR"
Biz dedik ki bu fiyatlar çok yüksek, bu işi ÜFE değil de TÜFE oranında yapalım. Bu konuda da Meclis'te bir karar aldık ve bizim kararımızı veto etti. Tekrar bir karar aldık, bu sefer de bizi mahkemeye verdi. Maalesef Ankara halkı şu anda Türkiye'nin en pahalını suyunu içiyor.

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