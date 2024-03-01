Ankara'da suya zam üstüne zam yapan CHP'li Mansur Yavaş'ın "indirim" yalanı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, 29 Şubat'taki Polatlı STK ve Muhtarlar Buluşması'nda, Ankaralıların Türkiye'nin en pahalı suyunu tükettiğini belirterek, "Köylerden su sayaç parası almayacağız. Köylerde suyun metreküpünü 50 kuruşa düşürüyoruz." dedi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok
SU FİYATLARINDA YÜZDE 50 İNDİRİM
Altınok, Ankara'nın Türkiye'nin başkenti olmasının yanı sıra tarımın başkenti de olacağını belirtti. Ankara'nın Türkiye'nin en pahalı suyunu tükettiğini söyleyen Altınok, seçildikten sonra ilk belediye meclis toplantısında Ankara'da su fiyatlarını yüzde 50 indirme vaadinde bulundu.
Köylülerden kendisine çok şikayet geldiğini aktaran Altınok, "15 bin lira, 25 bin lira, 35 bin lira, hatta 54 bin lira su faturası gösterdiler. Köylerden su saraç parasını almayacağız. Köylerde suyun metreküpünü 50 kuruşa düşürüyoruz." dedi.
CHP'Lİ YAVAŞ PANİKLEDİ
Altınok'un su indirim vaadi sonrası panikleyen CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Yasal olmayan şeyleri iddia ediyorlar, Sayıştay ve mahkeme kararları doğrultusunda maliyetinin altına satılamaz. Çaresizliklerini gösteriyor. Önce doğal gaz ve elektrikte %50 indirim bekliyoruz kendilerinden." diyerek indirimin yasal olmadığını iddia etti.
ANKARA TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYUNU KULLANIYOR
Bilindiği gibi Ankara'daki vatandaşların gelen zamlar sonrası Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandığı ortaya çıkmıştı. Göreve gelmeden önce su konusunda indirim yapacağım diyen Yavaş, yaptığı zamlarla Ankaralıları, Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanmaya mahkum etti. Mansur Yavaş'ın başarısız belediyeciliği 13 Ağustos 2023'te A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında değerlendirildi. ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse acı tabloyu gözler önüne serdi.
Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı iken 18 Mart 2019 tarihinde Nallıhan'daki düzenlediği mitingde, "Köylerde yaşayanların su ücretleri sembolik olarak 2 ya da 3 kuruşa indirilecek. Köylerdeki evlerin hemen hemen hepsine güneş enerjisi takacağım. İstiyoruz ki köylerde yaşayan vatandaşlarımız ne elektrik ne de su parası ödesin" iddiasında bulunmuştu.
2019'daki yerel seçimler öncesi, "Su Allah'ın nimeti, indirim yapacağım" diyen Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra verdiği vaatlerin hepsi yalan çıktı.