Yenikapı - Kirazlı metrosunda seferler yapılamıyor! CHP'li İBB'nin toplu ulaşım rezaletine tepki: "Yapılmış metro hattını bile yönetmekten acizsiniz!"

YAPILMAMAKTADIR DEYİN ŞUNA Seferlerin yapılmadığını belirten bir vatandaş , "Yapılmamaktadır deyin şuna! Yapılmış metro hattını bile yönetmekten acizsiniz! Bu kadar insanın ekonomik olarak kaybı ne olacak? Külliyen zararsınız!" ifadelerini kullandı.



Arızanın her gün olduğuna dikkat çeken başka bir vatandaş ise, "Her zaman arızanız var ve bir önlem almayı da bilmiyorsunuz. Bu kadar insan her sabah mağdur mu olmak zorunda illa?" diyerek CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi.