Yenikapı - Kirazlı metrosunda seferler yapılamıyor! CHP'li İBB'nin toplu ulaşım rezaletine tepki: "Yapılmış metro hattını bile yönetmekten acizsiniz!"

İstanbulluların ulaşım çilesi katlanarak devam ediyor. Yenikapı - Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu.
İstanbulluların ulaşım çilesi katlanarak devam ediyor. Yenikapı - Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu.
Arıza dolayısıyla seferler gecikmeli yapılınca bazı duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.
Hattın Üçyüzlü istasyonunda metro araçlarına binmek isteyenler kalabalık nedeniyle güçlük çekti.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." denildi.
Okuluna, işine gitmek için istasyonda bekleyen vatandaşlar ise sosyal medyadan bu açıklamaya tepki gösterdi.
YAPILMAMAKTADIR DEYİN ŞUNA
Seferlerin yapılmadığını belirten bir vatandaş, "Yapılmamaktadır deyin şuna! Yapılmış metro hattını bile yönetmekten acizsiniz! Bu kadar insanın ekonomik olarak kaybı ne olacak? Külliyen zararsınız!" ifadelerini kullandı.
Arızanın her gün olduğuna dikkat çeken başka bir vatandaş ise, "Her zaman arızanız var ve bir önlem almayı da bilmiyorsunuz. Bu kadar insan her sabah mağdur mu olmak zorunda illa?" diyerek CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi.