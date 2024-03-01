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Yenikapı - Kirazlı metrosunda seferler yapılamıyor! CHP'li İBB'nin toplu ulaşım rezaletine tepki: "Yapılmış metro hattını bile yönetmekten acizsiniz!"

Son dakika haberi! İstanbulluların ulaşım çilesi katlanarak devam ediyor. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için Yenikapı - Kirazlı metrosunu kullanmak isteyen vatandaşlar seferler durduğu için yolda kaldı. Metro İstanbul arıza nedeniyle gecikmeli olarak seferlerin yapıldığını iddia ederken vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Seferlerin yapılmadığını belirten bir vatandaş, "Yapılmamaktadır deyin şuna! Yapılmış metro hattını bile yönetmekten acizsiniz! Bu kadar insanın ekonomik olarak kaybı ne olacak? Külliyen zararsınız!" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 09:24 Güncelleme 01 Mart 2024, 09:34
Yenikapı - Kirazlı metrosunda seferler yapılamıyor! CHP’li İBB’nin toplu ulaşım rezaletine tepki: Yapılmış metro hattını bile yönetmekten acizsiniz!

İstanbulluların ulaşım çilesi katlanarak devam ediyor. Yenikapı - Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu.

CHP'li İBB'nin toplu ulaşım rezaleti bitmek bilmiyor!

Arıza dolayısıyla seferler gecikmeli yapılınca bazı duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.

Hattın Üçyüzlü istasyonunda metro araçlarına binmek isteyenler kalabalık nedeniyle güçlük çekti.



Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." denildi.



Okuluna, işine gitmek için istasyonda bekleyen vatandaşlar ise sosyal medyadan bu açıklamaya tepki gösterdi.

YAPILMAMAKTADIR DEYİN ŞUNA

Seferlerin yapılmadığını belirten bir vatandaş, "Yapılmamaktadır deyin şuna! Yapılmış metro hattını bile yönetmekten acizsiniz! Bu kadar insanın ekonomik olarak kaybı ne olacak? Külliyen zararsınız!" ifadelerini kullandı.


Arızanın her gün olduğuna dikkat çeken başka bir vatandaş ise, "Her zaman arızanız var ve bir önlem almayı da bilmiyorsunuz. Bu kadar insan her sabah mağdur mu olmak zorunda illa?" diyerek CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi.

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