Kılıçdaroğlu intikam için saha çalışmalarına başladı! Hurdalıkta İmamoğlu’nu hurdaya çıkardı: Bu yolları aynı hevesle yürürüm şok olursunuz

İkili arasındaki güç savaşı alevlenirken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da boş durmuyor. KILIÇDAROĞLU HAZIRLIK YAPIYOR Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel genel merkez kurduğu konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu tüm planını 1 Nisan sonrası için yaptığı biliniyor. Kurultayda yaptığı konuşmada "Sırtımdan hançerlendim" diyen Kılıçdaroğlu'nun özellikle Ekrem İmamoğlu 'nu bitirmek için hamlelerini yaptığı bilinirken kendisine yakın Eren Erdem, Barış Yarkadaş gibi isimler de her fırsatta CHP yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürüyor. "BURADAYIM" MESAJI Kılıçdaroğlu son olarak Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yaptı. CHP tabanına ve İmamoğlu-Özel ikilisine "Buradayım" mesajı verdi.



Kılıçdaroğlu'nun ekibi ise "Farklı bakış açıları çok var ve öyle ya da böyle bir kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" değerlendirmesi yapıyor.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken olağanüstü kurultay hazırlıkları yapan Kemal Kılıçadroğlu 'intikam' için saha çalışmalarına başladı.



Kılıçdaroğlu, Ankara Yıldız Oto Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Sanayi sitesinde bulunan hurdacı esnafıyla kahvaltıda buluşan Kılıçdaroğlu'na, yakınındaki isimlerden Bülent Kuşoğlu da eşlik etti.







SUBLİMİNAL SAVAŞ

Kılıçdaroğlu'nun ekibinin Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e subliminal mesaj vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.



"BU YOLLARI AYNI HEVESLE ÖYLE BİR YÜRÜRÜM Kİ..."

Sanayi esnafıyla kahvaltı yapan CHP liderinin arkasında "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" yazdığı görüldü. Duvardaki bir başka yazıda ise "Her şey çok güzel olacak" ifadeleri yer aldı.