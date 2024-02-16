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Kılıçdaroğlu intikam için saha çalışmalarına başladı! Hurdalıkta İmamoğlu'nu hurdaya çıkardı: Bu yolları aynı hevesle yürürüm şok olursunuz

Kemal Kılıçdaroğlu 'intikam' için saha çalışmalarına başladı. Sanayide hurdacı esnafıyla kahvaltıda buluşan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e subliminal mesaj vererek 'olağanüstü kurultay' hazırlığında olduğunu ilan etti. Eski CHP liderinin arkasında "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" yazdığı görüldü. Duvardaki bir başka yazıda ise "Her şey çok güzel olacak" ifadeleri yer aldı. Bu durum "Kılıçdaroğlu hurdalıkta Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i hurdaya çıkardı" yorumlarına yol açtı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 13:44 Güncelleme 16 Şubat 2024, 14:07
Kılıçdaroğlu intikam için saha çalışmalarına başladı! Hurdalıkta İmamoğlu’nu hurdaya çıkardı: Bu yolları aynı hevesle yürürüm şok olursunuz
Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay sonrası 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken sular bir türlü durulmadı.

Ekrem İmamoğlu, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.
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Vaat edilen 'değişim' bir zaman sonra yerini ahbap - çavuş atamalarına bıraktı, aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.

Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesine sahne olurken; CHP Genel Merkez ve Saraçhane bloğu olarak ikiye ayrıldı.
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İkili arasındaki güç savaşı alevlenirken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da boş durmuyor.

KILIÇDAROĞLU HAZIRLIK YAPIYOR
Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel genel merkez kurduğu konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu tüm planını 1 Nisan sonrası için yaptığı biliniyor.

Kurultayda yaptığı konuşmada "Sırtımdan hançerlendim" diyen Kılıçdaroğlu'nun özellikle Ekrem İmamoğlu'nu bitirmek için hamlelerini yaptığı bilinirken kendisine yakın Eren Erdem, Barış Yarkadaş gibi isimler de her fırsatta CHP yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

"BURADAYIM" MESAJI
Kılıçdaroğlu son olarak Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yaptı. CHP tabanına ve İmamoğlu-Özel ikilisine "Buradayım" mesajı verdi.

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Kılıçdaroğlu'nun ekibi ise "Farklı bakış açıları çok var ve öyle ya da böyle bir kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" değerlendirmesi yapıyor.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken olağanüstü kurultay hazırlıkları yapan Kemal Kılıçadroğlu 'intikam' için saha çalışmalarına başladı.

Kılıçdaroğlu, Ankara Yıldız Oto Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Sanayi sitesinde bulunan hurdacı esnafıyla kahvaltıda buluşan Kılıçdaroğlu'na, yakınındaki isimlerden Bülent Kuşoğlu da eşlik etti.



SUBLİMİNAL SAVAŞ
Kılıçdaroğlu'nun ekibinin Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e subliminal mesaj vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

"BU YOLLARI AYNI HEVESLE ÖYLE BİR YÜRÜRÜM Kİ..."
Sanayi esnafıyla kahvaltı yapan CHP liderinin arkasında "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" yazdığı görüldü. Duvardaki bir başka yazıda ise "Her şey çok güzel olacak" ifadeleri yer aldı.




Böylelikle tuttuğu ofislerle paralel genel merkez oluşturup, kurmaylarıyla 1 Nisan hazırlığı yapan Kılıçdaroğlu'nun geri dönüş hazırlığında olduğu bir kez daha tescillendi.

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU VE ÖZEL'İ HURDAYA ÇIKARDI
Sanayi ortamında "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" ifadeleriyle verilen subliminal mesaj, "Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i hurdaya çıkardı" yorumlarını da beraberinde getirdi.



EKREMCİ MEDYADAN PANİK MANŞETLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi Ekremci medyanın da dikkatini çekti.

İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu olduğu Odatv "Kılıçdaroğlu'ndan subliminal mesaj" başlığılya durumu haberleştirdi.

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