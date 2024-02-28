Canlı yayını terk etti | Terör partisi DEM ile ortaklıktan rahatsız olmayan CHP’li Ali Haydar Fırat KJ’den rahatsız oldu





PROGRAMDA GERİLİM YÜKSELDİ

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat'ında katıldığı HaberTürk ekranında 'CHP ve terör partisi DEM'in işbirliği' tartışma konusu oldu.



Tartışma sırasında KJ'de "CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?" yazısını gören CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar kirli ortaklığın olmasına rağmen ikiyüzlü bir tutum sergiledi.



Fırat, "Ben iletişim okudum, o yüzden bir kavramla ne anlatılmak istendiğini anlarım. Olmayan bir KJ atarsan ona itiraz ederim. O KJ oradan kaldırılmazsa programı terk ederim" ifadelerini kullandı.



GÜNGÖR'DEN TEPKİ: KJ BELİRLEMEK NE DEMEK YA

Fırat çıkışı sonrası habertürk yazarı Nasuhi Güngör, Ali Haydar Fırat'a tepki göstererek, "KJ belirlemek ne demek ya. Sen bir gazetecisin aynı zamanda. Bir tarafın da akademisyen. Sana göre olmayan bir KJ. Sen kimsin ki istediğin KJ'yi yazdırmak hakkını buluyorsun. İstediğimi de tartışırım" dedi.