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Canlı yayını terk etti | Terör partisi DEM ile ortaklıktan rahatsız olmayan CHP’li Ali Haydar Fırat KJ’den rahatsız oldu

Yerel seçimlere giderayak tüm Türkiye, CHP-DEM-Kandil arasındaki kirli işbirliğine şahit oluyor. Kent uzlaşısı adı altında bölücü birliktelik yaşanırken, büyük tepkiler toplamaya devam ediyor. Tüm bu yaşananlar gölgesinde CHP’li Ali Haydar Fırat'ın ikiyüzlü tutumu gündem oldu. Katıldığı canlı yayının ekranında “CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?" yazısını gören Fırat ikiyüzlü tutum sergiledi. CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat "Böyle şey olmaz ya" diyerek canlı yayını terk etti. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 01:36 Güncelleme 29 Şubat 2024, 02:46
Canlı yayını terk etti | Terör partisi DEM ile ortaklıktan rahatsız olmayan CHP’li Ali Haydar Fırat KJ’den rahatsız oldu

Yerel seçimlere giderayak CHP - DEM hattında cereyan eden bölücülüklerle bezeli kirli ittifak boyut kazanarak büyüyor.

Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı.

İTTİFAK GENİŞLİYOR! ESENYURT, TUZLA, EYÜPSULTAN...
"DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi. İstanbul'da Tuzla ve Eyüpsultan'da da DEM Parti ile CHP arasında ittifak kararı alındı.

Son dakika: Belgelerle Apo uzlaşısı! CHP Tuzla ve Eyüpsultanda DEMlenecek! Meclis üyesi listelerinde kirli ittifakSon dakika: Belgelerle Apo uzlaşısı! CHP Tuzla ve Eyüpsultanda DEMlenecek! Meclis üyesi listelerinde kirli ittifak


DEM Parti Tuzla belediye başkan adayı olarak açıkladığı Hasan Özdemir'i geri çekti CHP adayı Eren Ali Bingöl'ü destekleme kararı aldı.

DEM'LİLER CHP LİSTELERİNE GİRDİ
DEM Parti Eyüpsultan'da da CHP adayı Mithat Bülent Özmen'i destekleme kararı aldı. DEM'in adayları CHP'de belediye meclisi listelerine girdi.

DEMden Esenyurtta APO mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalana özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?DEMden Esenyurtta APO mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalana özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?


CHP İLE ORTAK ADAY ÇIKARAN DEM'DEN ESENYURT'TA 'APO' MİTİNGİ
CHP ile yürütülen ittifaktan yüz bulan DEM Parti İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yaptı.

Miting alanına eli kanlı Öcalan'ın posteri asıldı, "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı.

İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlunun Sancaktepe mitinginde DEM Partinin bayrakları sallandıİşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlunun Sancaktepe mitinginde DEM Partinin bayrakları sallandı


Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde ise DEM Parti bayraklarının sallanması ise dikkatlerden kaçmadı.

▶️ Ekrem İmamoğlu'nun trollerini Takvim.com.tr tek tek patlattı!

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CHP DİREKT KANDİL'LE ANLAŞTI
Böylelikle İstanbul'da "Bir oy DEM'e bir oy Ekrem'e formülü tescillenmiş oldu.



ORTAKLIKTAN RAHATSIZ OLMADI KJ'DEN RAHATSIZ OLDU
Tüm bu yaşananlar gölgesinde CHP ve terör partisi DEM kirli işbirliği tescillenirken, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat'ın ikiyüzlü tutumu gündem oldu.

▶️ DEM ile ortaklıktan rahatsız olmayan CHP KJ'den rahatsız oldu!



PROGRAMDA GERİLİM YÜKSELDİ
CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat'ında katıldığı HaberTürk ekranında 'CHP ve terör partisi DEM'in işbirliği' tartışma konusu oldu.

Tartışma sırasında KJ'de "CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?" yazısını gören CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar kirli ortaklığın olmasına rağmen ikiyüzlü bir tutum sergiledi.

Fırat, "Ben iletişim okudum, o yüzden bir kavramla ne anlatılmak istendiğini anlarım. Olmayan bir KJ atarsan ona itiraz ederim. O KJ oradan kaldırılmazsa programı terk ederim" ifadelerini kullandı.

GÜNGÖR'DEN TEPKİ: KJ BELİRLEMEK NE DEMEK YA
Fırat çıkışı sonrası habertürk yazarı Nasuhi Güngör, Ali Haydar Fırat'a tepki göstererek, "KJ belirlemek ne demek ya. Sen bir gazetecisin aynı zamanda. Bir tarafın da akademisyen. Sana göre olmayan bir KJ. Sen kimsin ki istediğin KJ'yi yazdırmak hakkını buluyorsun. İstediğimi de tartışırım" dedi.



CANLI YAYINI TERK ETTİ
Güngör'ün çıkışı sonrası CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat "Böyle şey olmaz ya" diyerek canlı yayını terk etti.

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