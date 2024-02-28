Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında yine manşetleri süsledi I Övgüler yağdırdılar! Türkiye’nin umudu: Gökyüzündeki yeni savaşçı

Kaan 'ın temellerinin 2016'da atıldığı ve 5. nesil bir uçak olarak değerlendirildiği belirtildi.

Haberde, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Kaan, ülkenin savunma yeteneklerini güçlendirmeyi ve küresel sahnedeki stratejik konumunu geliştirmeyi amaçlayan en iddialı teknolojik çabasını temsil ediyor. Bu, Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programını klonlama girişimi değil, ABD'nin F-22'sine daha çok benzeyen, artık yaşlanan F-16D'lerin yerini alabilecek sipariş bekleyen bir uçak." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin savaş uçaklarının üretiminde kendi kendine yeterlilik için önemli projeler yaptığı aktarılan haberde, bunun hızla büyüyen savunma sanayisi için ciddi bir adım olduğuna dikkati çekildi.

Türkiye'nin silah pazarında önemli bir oyuncu haline geldiği vurgulanan haberde, Türk savunma sanayisinin "başarılı Bayraktar insansız hava aracının ardından şimdiki iddialı projesi olan kendi savaş uçağı üzerinde çalıştığı" kaydedildi.

De Volkskrant gazetesinin "Türkiye, savaş uçağı Kaan ile gökyüzündeki hakimiyetini bir kez daha gösteriyor" başlıklı haberinde, KAAN'ın ilk test uçuşunu başarıyla tamamladığı belirtildi.

KAAN HOLLANDA'DA DA ÖVGÜ ALIYOR Hollanda'nın önemli gazeteleri ve savunma alanında haber yapan internet sitesi, KAAN ile ilgili haberleri ilgiyle takip etti.

De Telegraaf gazetesinin haberinde de "Türkiye kendi geliştirdiği ilk savaş uçağını tanıttı" başlığı kullanılırken KAAN 'ın, Türkiye'nin kendi ürettiği ilk savaş uçağı olduğu ifade edildi.

"Upinthesky.nl" internet sitesi, "Türk savaş uçağı KAAN havalandı" başlığıyla verdiği haberde, "Türkiye'nin ilk yerli üretim savaş uçağı olan KAAN, bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu prestij projesinde önemli bir adımdır." yorumu yapıldı.

BALKAN MEDYASINDAN KAAN'A ÖVGÜ

KAAN'ın ilk uçuşuna Balkan ülkeleri Slovenya, Sırbistan, ve Karadağ medyalarında övgüyle yer verilmeye devam ediliyor.

Slovenya'da savunma alanında yayımlar yapan "Savunma Dergisi", KAAN'ın ilk uçuşunu "Türk savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu yaptı" başlığıyla yansıttı. Dergide, "Bu, Türkiye için havacılık programında önemli bir ilerlemedir." ifadesine yer verildi.

Karadağ'daki haber sitesi Mondo, haberi, "Türk muharebe uçağı ilk uçuşunu yaptı. 'Kötü diller' çok şey konuştu ama bu tarihin en iddialı programı." ifadeleriyle okurlarına aktardı.

Sırbistan'ın en çok tıklanan haber sitelerinden Srbija Danas ise haberi, "Türk savunma sanayii tarihinin en iddialı programı: KAAN." şeklinde verdi. KAAN'ın uçuşu ve özellikleri Radio Bulgaria'nın haberinde de okuyuculara aktarıldı.

ALMAN BASININDAKİ HABERLERDE, TÜRKİYE'NİN MİLLİ MUHARİP UÇAĞI KAAN'DAN ÖVGÜYLE BAHSEDİLDİ

Alman Welt gazetesinde, "Bu dönüm noktası, Türkiye'nin bir savaş uçağı ülkesi olarak yükselişine işaret ediyor" başlığıyla yayımlanan haberde, KAAN'ın teknik özelliklerinden bahsedildi.

Haberde, "Alışılmadık derecede kısa bir zaman aldı ama "KAAN" savaş uçağı, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan için bu, ABD'ye karşı kazanılmış bir zafer anlamına geliyor. Ankara, modern savaş uçaklarının üretiminde kendi kendine yeterlilik için giderek daha fazla çaba sarf ediyor." ifadesine yer verildi.

"Bu, hızla büyüyen Türkiye için tarihi bir dönüm noktasıdır." değerlendirmesinde bulunulan haberde, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin kendi savaş uçağı olan ve Türkçede 'hükümdar' anlamına gelen 'KAAN' ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Çift motorlu savaş uçağı, gizlilik özelliklerine sahip 5. nesil bir model. Bundan dolayı radar tarafından tespit edilmesi zor ancak Türk Hava Kuvvetlerinin gelecekteki gururunun harekete hazır hale gelmesi için yıllar geçmesi gerekecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Başkanı Temel Kotil'e göre, Ankara yakınlarında yapılan ilk uçuş 2,44 kilometre irtifada 13 dakika sürdü. Bu alışılmadık derecede kısa bir süre. Karşılaştırmak için 30 yıl önce Eurofighter ilk uçuşunda ancak 40 dakika sonra yere inebilmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kendi savaş uçağının ilk uçuşu ABD'ye karşı kazanılmış bir zaferdir.

Türkiye, başlangıçta Almanya'nın da gelecekte teslim alacağı Amerika'nın F-35 savaş uçağının üretimine dahil olmuştu ancak Türkiye, Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın alınca ABD, Ankara'nın F-35 katılımını 2019'da sonlandırdı. Erdoğan, şimdi daha bağımsız olmak için kendi savaş uçağı projesini ilerletmeye daha da kararlıydı."

Haberde, "Türkiye, teknoloji ve altyapıdan uzmanlık ve üretim kapasitesine sahip çalışanlara kadar modern savaş uçaklarının üretimi için tüm değer zincirine sahip dünyadaki birkaç ülkeden biri olmak için çabalıyor. Modern sensörler, radarlar ve diğer savunma teknolojileri çeşitli Türk şirketlerinde geliştirilmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.