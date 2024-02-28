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Fondaş Halk TV'de CHP'ye İzmir isyanı! Yandaş Emin Çapa: İzmirliler muhalefetten bezmiş durumda

CHP'li Tunç Soyer, partisi ve Özgür Özel'e sitem etmişti. Soyer, partisinin değişim hareketine de değinerek, "Ne yazık ki bugün, değişim sloganın altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz." ifadelerine yer vermişti. Tüm bu yaşananların ardından CHP yandaşı fondaş Halk TV' de de İzmir isyanı başladı. Yandaş Emin Çapa, "İzmirliler bezmiş durumda muhalefetten. ‘Yıllardır biz direniyoruz hizmet almıyoruz.’ diyorlar" dedi.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 02:38 Güncelleme 29 Şubat 2024, 03:12
Fondaş Halk TV’de CHP’ye İzmir isyanı! Yandaş Emin Çapa: İzmirliler muhalefetten bezmiş durumda

Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirleme sürecinde büyük kriz yaşadığı İzmir'de adaylığa seçilen isim Cemil Tugay olmuştu.



SOYER'İ BERABER HARCADILAR
Kemal Kılıçdaroğlu'nu destek vermesi nedeniyle Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, İzmir'de Tunç Soyer ismini istememişti.

Cemil Tugay kararı sonrası Soyer yaptığı ilk açıklamada partisini ve Özel-İmamoğlu ikilisini bombalamıştı.

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Aday gösterilmeyeceğini MYK toplantısından 5 dakika önce öğrendiğini söyleyen Tunç Soyer bu durumu "siyasi nezaketsizlik" olarak değerlendirdi. Soyer, "Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.



CHP'YE SİTEM
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken tekrar aday gösterilmeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partisini bombaladı.

CHP'ye sitemde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir CHP İl Kongresinde, kapalı oylamada 522 delegenin 508'inin oyuyla en yüksek örgüt desteğini alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, bu kadar çabaya, devrim niteliğindeki onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum" dedi.



DEĞİŞİM ADI ALTINDA UMUTLAR SÖNÜMLENDİ
Soyer, partisinin değişim hareketine de değinerek, "Ne yazık ki bugün, değişim sloganın altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

FONDAŞ HALK TV'DE CHP'Yİ BOMBALADI
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından CHP yandaşı Emin Çapa fondaş Halk TV'de katıldığı canlı yayın programında isyan etti.

Fondaş Halk TV'de CHP'ye İzmir isyanı

Yandaş Emin Çapa, "İzmirliler bezmiş durumda muhalefetten. 'Yıllardır biz direniyoruz hizmet almıyoruz.' diyorlar" ifadelerini kullandı.

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