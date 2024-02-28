Fondaş Halk TV’de CHP’ye İzmir isyanı! Yandaş Emin Çapa: İzmirliler muhalefetten bezmiş durumda





SOYER'İ BERABER HARCADILAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nu destek vermesi nedeniyle Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, İzmir'de Tunç Soyer ismini istememişti.



Cemil Tugay kararı sonrası Soyer yaptığı ilk açıklamada partisini ve Özel-İmamoğlu ikilisini bombalamıştı.

Aday gösterilmeyeceğini MYK toplantısından 5 dakika önce öğrendiğini söyleyen Tunç Soyer bu durumu "siyasi nezaketsizlik" olarak değerlendirdi. Soyer, "Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.