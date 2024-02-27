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Marmara'da batan Batuhan A gemisini arama çalışmalarında 13. gün! Midye çiftliğine dalış

Son dakika haberleri... Marmara'da batan Batuhan A gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında 13. gün. 612 personelin katıldığı çalışmalarda Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı'nın dalgıçları mürettebatın ağlara takılma ihtimaline karşı midye çiftliğine daldı.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 17:15 Güncelleme 27 Şubat 2024, 17:15
Marmara’da batan Batuhan A gemisini arama çalışmalarında 13. gün! Midye çiftliğine dalış

Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' adlı geminin kayıp 4 mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Gemide çalışan aşçı Zeynep Kılınç (33) ile yağcı Hüseyin Tutuk'un (40) cenazelerinin bulunmasının ardından çalışmalarda 13'üncü güne girildi.

Aramaların 11'inci gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, çalışmalarını sonlandırdı.

TCG AKIN'dan 36 baş dalış gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nın özel eğitimli birinci sınıf 19 dalgıcı ile Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'na (SAS) bağlı 4 dalgıç, toplamda 44 saat dalış yapıp, 14 saat 14 dakika dipte kaldı.

91 saat 31 dakika da ROV dalışı yapılıp, geminin enkazını 4 kez arayan Deniz Kuvvetleri unsurları, çalışmalarını sonlandırarak dün saat 02.29'da TCG AKIN'la birlikte batığın üzerinden ayrıldı.

NENE HATUN DEVREDE; HALEN 612 PERSONEL ÇALIŞIYOR
Kayıp mürettebatın yakınlarının talebiyle 11'inci günde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü unsuru olan Nene Hatun Gemisi'nden çalışma başlatıldı. İlk günden itibaren cihazlarla su üstü ve dip taraması gerçekleştiren dalgıçlar, arama çalışmalarının 12'nci gününde batık gemiye daldı. Gemi enkazında ve su yüzeyindeki aramalarda, mürettebata ait olduğu değerlendirilen cüzdan, ayakkabı, pantolon ve gömlek gibi kıyafetler bulunurken, eşyaların kime ait olduğu inceleme sonucu belirlenecek.

Karacabey ve Gemlik sahilleri ile Balıkesir'in Bandırma ilçesi sahil şeridinde su üstünde ve karada yürütülen çalışmalarda; 84 araç, 1 uçak, 1 helikopter, 6 gemi, 2 römorkör, 7 tekne, 15 bot, 8 İHA ve dron, 2 eğitimli arama-kurtarma köpeği ve 21'i dalgıç 612 personel görev yapıyor. Kayıp mürettebatın, dalgalarla kıyıya doğru sürüklenip midye çiftliğindeki ağlara takılma ihtimaline karşı Kurşunlu Limanı'nın batısında kalan bölgede, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar dalış yaptı.

Arama-kurtarma çalışmalarının 4'üncü gününde de Kurşunlu Mahallesi ile Yeniköy Mahallesi arasındaki, geminin battığı bölgenin güneyinde kalan, batan gemiye 6, kıyıya ise 1 kilometre mesafedeki bölgede, 20 metreye dalış yapılmış, 30 dakika suyun altında kalan dalgıçlar kayıp mürettebatın izine rastlayamamıştı.

İlk günden bu yana faaliyetleri koordine eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'nde arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Vali Demirtaş, Kurşunlu Mahallesi'nde bekleyen mürettebatın yakınlarını da ziyaret etti.

Batan geminin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında 12. gün | Dalgıçlar hepsini orada buldu! Eşyalar kayıp mürettebatın mı?Batan geminin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında 12. gün | Dalgıçlar hepsini orada buldu! Eşyalar kayıp mürettebatın mı?

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