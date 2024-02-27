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Özgür Özel fena sıkıştı! Atatürk'e sığınınca arşiv açıldı

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'le ittifak pazarlığına tutuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün TBMM'de yaptığı konuşmada Atatürk'e sığındı. Meclis kürsüsünda partililere seslenen Özgür Özel, "Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor. Atatürk Sinop'a gidin diyor. Atatürk Erzurum'da çalışın diyor. Tekirdağ'ı kazanın İstanbul'u kaybetmeyin diyor." ifadelerini kullandı. Özel'in daha önce söylediği "Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk’ten bahsederek alkış alıyoruz" sözleri akıllara geldi.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 16:38 Güncelleme 27 Şubat 2024, 16:52
Özgür Özel fena sıkıştı! Atatürk’e sığınınca arşiv açıldı

Türkiye yerel seçimlere giderken Cumhuriyet Halk Partisi ile terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM arasındaki pazarlıklara şahitlik ediyor.

Kandil'in de müdahil olduğu pazarlıklar başta İstanbul olmak üzere Mersin, İzmir ve Adana gibi büyükşehirlerde sürüyor.

Özgür Özel fena sıkıştı! Atatürk'e sığınınca arşiv açıldı

Son olarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde sallanan DEM bayrakları kirli ittifakın kanıtı oldu.

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ÖZGÜR ÖZEL ATATÜRK'E SIĞINDI
Bugün TBMM Grup Toplantısından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel kirli ittifakı perdelemek için Mustafa Kemal Atatürk'e sığındı.

Partilileri gazlayan Özel, "Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor. Atatürk 'Sinop'a gidin' diyor. Atatürk 'Erzurum'da çalışın' diyor. Tekirdağ'ı kazanın, İstanbul'u kaybetmeyin, İzmir'de rekor kırın diyor. Bilecik'i sakın ha! Tekrar geri alın diyor. Atatürk'ün partisi iktidar olmak için sizden görev bekliyor." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel TBMM'de konuştuÖzgür Özel TBMM'de konuştu

KİRLİ İTTİFAKI PERDELEME ÇABASI
Ancak Özgür Özel'in 19 Ağustos 2023'te kullandığı ifadeler hatırlanınca "Özel, DEM ile olan pazarlığı gizlemek istiyor" yorumları yapıldı.

ARŞİV UNUTMADI: SIKIŞINCA ATATÜRK DEYİP DEVAM EDİYORUZ
Öyle ki Özgür Özel eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek için yaptığı konuşmada, "Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alıyoruz" itirafında bulunmuştu.

Özel şunları söylemişti:

"Bizim seçmenimiz hep kızar, kapıyı çarpar gider. En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunda bir kolaycılık, birbirimizi kandırmak var"

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