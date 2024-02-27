Özgür Özel fena sıkıştı! Atatürk’e sığınınca arşiv açıldı

Türkiye yerel seçimlere giderken Cumhuriyet Halk Partisi ile terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM arasındaki pazarlıklara şahitlik ediyor.
Kandil'in de müdahil olduğu pazarlıklar başta İstanbul olmak üzere Mersin, İzmir ve Adana gibi büyükşehirlerde sürüyor.
Son olarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde sallanan DEM bayrakları kirli ittifakın kanıtı oldu.
ÖZGÜR ÖZEL ATATÜRK'E SIĞINDI
Bugün TBMM Grup Toplantısından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel kirli ittifakı perdelemek için Mustafa Kemal Atatürk'e sığındı.
Partilileri gazlayan Özel, "Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor. Atatürk 'Sinop'a gidin' diyor. Atatürk 'Erzurum'da çalışın' diyor. Tekirdağ'ı kazanın, İstanbul'u kaybetmeyin, İzmir'de rekor kırın diyor. Bilecik'i sakın ha! Tekrar geri alın diyor. Atatürk'ün partisi iktidar olmak için sizden görev bekliyor." ifadelerini kullandı.
Özgür Özel TBMM'de konuştu