Özgür Özel fena sıkıştı! Atatürk’e sığınınca arşiv açıldı

ARŞİV UNUTMADI: SIKIŞINCA ATATÜRK DEYİP DEVAM EDİYORUZ Öyle ki Özgür Özel eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek için yaptığı konuşmada, "Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alıyoruz" itirafında bulunmuştu.

Özel şunları söylemişti:

"Bizim seçmenimiz hep kızar, kapıyı çarpar gider. En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunda bir kolaycılık, birbirimizi kandırmak var"