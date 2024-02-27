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İşte PR belediyeciliğinin kanıtı! Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun tenis oynadığı kort çürümek üzere... Murat Ongun utanacak mı?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mayıs 2021'de eşi Dilek İmamoğlu birlikte tenis oynadığı Haliç'teki tenis platformu çürümeye terk edildi. Ortaya çıkan görüntüler İBB yönetiminin benimsediği PR belediyeciliğini ortaya koyarken akıllara Murat Ongun'un yaptığı bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 14:25 Güncelleme 27 Şubat 2024, 14:44
İşte PR belediyeciliğinin kanıtı! Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu’nun tenis oynadığı kort çürümek üzere... Murat Ongun utanacak mı?

Göreve geldiği 2019 yılından itbaren PR belediyeciliğiyle İstanbul'u yönetmeye çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sağ kolu Murat Ongun bir kez daha patladı.

TENİS PLATFORMU ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mayıs 2021'de eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte gösteri maçı yaptığı ve gençlerin kullanımına açacağını iddia ettiği tenis kortunun yerinde bugün yeller esiyor.

Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun tenis oynadığı platform (2021)Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun tenis oynadığı platform (2021)

PAS İÇİNDE
Sosyal medyada yayılan görüntülerde daha önce sökülen tenis kortunun yerinde bulunan platformun çürümeye yüz tuttuğu ve paslandığı görüldü.

Yaşananlar İBB Başkanının algı ve reklama dayalı yönetim tarzını bir kez daha gösterirken Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un riyakar tavrını da ortaya koydu.

Ekrem İmamoğlu'nun PR için tenis oynadığı platformun son haliEkrem İmamoğlu'nun PR için tenis oynadığı platformun son hali

MURAT ONGUN A HABER'İ HEDEF ALMIŞTI
Öyle ki kurulduğu günden yaklaşık 4 ay sonra yerinde sökülen tenis platformu o dönem haberleştirildiği Murat Ongun A Haber'i hedef alarak daha fazla etkinlik yapılacağını iddia etmişti.

Murat Ongun A Haber'in 24 Ağustos 2021'de "İBB'ye teniz kortu' tepkisi! istanbullu gençlerin hizmetine açılacağını söylenen kort kaldırıldı" başlıklı haberini alıntılayıp, "Buradaki spor etkinlikleri tamamlandı. Yıllardır çürümeye terk edilmiş platform, şimdi farklı etkinlikler için devamlı kullanılıyor. Bu platformda daha çok etkinlik göreceksiniz" iddiasında bulunmuştu.

UTANACAK MI?
Aradan geçen yaklaşık 3 yılın ardından tenis platformunun terk edildiği ve çürümek üzere olduğu anlaşıldı. Sosyal medyada kullanıcılar Murat Ongun'a "2021'de farklı etkinlikler için kullanılıyor dediğin platformun son hali. Hangi etkinlikleri yaparken bu hale geldi? Bu mu verimli kullanılan İBB kaynağı? Sizde hiç utanma yok mu ya?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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