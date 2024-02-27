İşte PR belediyeciliğinin kanıtı! Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu’nun tenis oynadığı kort çürümek üzere... Murat Ongun utanacak mı?

MURAT ONGUN A HABER'İ HEDEF ALMIŞTI Öyle ki kurulduğu günden yaklaşık 4 ay sonra yerinde sökülen tenis platformu o dönem haberleştirildiği Murat Ongun A Haber'i hedef alarak daha fazla etkinlik yapılacağını iddia etmişti.

Murat Ongun A Haber'in 24 Ağustos 2021'de "İBB'ye teniz kortu' tepkisi! istanbullu gençlerin hizmetine açılacağını söylenen kort kaldırıldı" başlıklı haberini alıntılayıp, "Buradaki spor etkinlikleri tamamlandı. Yıllardır çürümeye terk edilmiş platform, şimdi farklı etkinlikler için devamlı kullanılıyor. Bu platformda daha çok etkinlik göreceksiniz" iddiasında bulunmuştu.

UTANACAK MI?

Aradan geçen yaklaşık 3 yılın ardından tenis platformunun terk edildiği ve çürümek üzere olduğu anlaşıldı. Sosyal medyada kullanıcılar Murat Ongun'a "2021'de farklı etkinlikler için kullanılıyor dediğin platformun son hali. Hangi etkinlikleri yaparken bu hale geldi? Bu mu verimli kullanılan İBB kaynağı? Sizde hiç utanma yok mu ya?" ifadeleriyle tepki gösterdi.