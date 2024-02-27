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Türkiye'de 82. il olmaya aday ilçeler belli oldu! Liste az evvel tek tek açıklandı! İl olmaya en yakın ilçeler...

Türkiye, 81 il ve 922 ilçesiyle büyük bir coğrafya ve zengin bir kültürel mirasa sahip. Ancak gelişen demografik yapılar ve artan yerel ihtiyaçlar bazı ilçelerin il olma yolunda önemli adımlar atmasına neden oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son nüfus verileri, bazı ilçelerin il olma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Peki, Türkiye'nin 82. il adayları hangi ilçeler? Bu süreçte hangi kriterler belirleyici olacak? İşte haberin detayı!

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 13:20 Güncelleme 27 Şubat 2024, 13:47
Türkiye’de 82. il olmaya aday ilçeler belli oldu! Liste az evvel tek tek açıklandı! İl olmaya en yakın ilçeler... 1

Türkiye'nin dört bir yanında yer alan bazı ilçeler il olma potansiyeline sahip olarak öne çıkıyor. Bu ilçeler nüfusları, ekonomik yapıları, coğrafi konumları ve sosyal etkinlikleri ile dikkat çekiyor. Türkiye'de bir ilçenin il olabilmesi için belirlenen 8 temel kriter bulunuyor. İşte bazı aday ilçeler ve nüfusları!

Türkiye’de 82. il olmaya aday ilçeler belli oldu! Liste az evvel tek tek açıklandı! İl olmaya en yakın ilçeler... 2
▶️Liste az evvel tek tek açıklandı! İşte Türkiye'de İl olmayı bekleyen 24 ilçe!

İŞTE İL OLMAYA EN YAKIN İLÇELER...

Kozan, Adana
Nüfus: 129.985

Kahta, Adıyaman
Nüfus: 120.378

Türkiye’de 82. il olmaya aday ilçeler belli oldu! Liste az evvel tek tek açıklandı! İl olmaya en yakın ilçeler... 3

Polatlı, Ankara
Nüfus: 122.424

Bandırma, Balıkesir
Nüfus: 149.469

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