Bu bir ’kişi kendinden bilir işi’ haberidir! Murat Kurum’a ’İsrail’ iftirası atan İmamoğlu ve ekibinin reklam çalışmalarında ’İsrail’ izi





İMAMOĞLU'NUN REKLAM ÇALIŞMALARINDA 'İSRAİL' İZİ

Murat Kurum'a "Reklamlarını İsrailli şirket planlıyor" iftirasını atan Ekrem İmamoğlu'nun ekibi ise Google ve Meta'ya reklam vermek için ABD merkezli Channel Factory adlı paneli kullanıyor.



Channel Factory'nin İsrail'de operasyonları olan bir oluşum olduğu saptandı. Bilindiği üzere bu tarz firmalar seçimlerde muhalefeti destekleyip hem teknik hem de operasyonel destekler sağlıyor.



Bu durum "Kişi kendinden bilir işi" yorumlarını da beraberinde getirdi.