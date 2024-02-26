Bu bir ’kişi kendinden bilir işi’ haberidir! Murat Kurum’a ’İsrail’ iftirası atan İmamoğlu ve ekibinin reklam çalışmalarında ’İsrail’ izi

Saraçhane tetikçileri, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'u hedef alan sistematik yalan kampanyalarına hız verdi.
İMAMOĞLU'NUN REKLAM ÇALIŞMALARINDA 'İSRAİL' İZİ
Murat Kurum'a "Reklamlarını İsrailli şirket planlıyor" iftirasını atan Ekrem İmamoğlu'nun ekibi ise Google ve Meta'ya reklam vermek için ABD merkezli Channel Factory adlı paneli kullanıyor.
Channel Factory'nin İsrail'de operasyonları olan bir oluşum olduğu saptandı. Bilindiği üzere bu tarz firmalar seçimlerde muhalefeti destekleyip hem teknik hem de operasyonel destekler sağlıyor.
Bu durum "Kişi kendinden bilir işi" yorumlarını da beraberinde getirdi.
TOPLUM VİCDANINI YARALADI
Terör devleti İsrail'in Gazze'de yürüttüğü sistematik soykırımın gölgesinde, CHP'li Ekrem İmamoğlu ve ekibinin İsrail'de operasyonları olan Channel Factory aracılığıyla seçim kampanyası yürütmesi toplum vicdanını yaraladı.