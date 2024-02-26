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Bu bir 'kişi kendinden bilir işi' haberidir! Murat Kurum'a 'İsrail' iftirası atan İmamoğlu ve ekibinin reklam çalışmalarında 'İsrail' izi

Siyaseten sıkışan CHP ve yandaşı medya yalan, iftira ve manipülasyonlarla çıkış yolu arıyor. Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un (Ekotrol) yönettiği tetikçi hesaplar "Murat Kurum’un internet reklamlarını İsrailli Total Media planlıyor" yalanını servis etti. Ancak Kurum'un reklamlarını planlayan şirketin Total Media olmadığı, bahse konu şirketin Google ve Facebook ile aracı olan panelin sahibi olduğu öğrenildi. Tam da bu noktada büyük bir skandal patlak verdi. Kurum'a iftira atan İmamoğlu'nun ekibinin Google ve Meta'ya reklam vermek için İsrail'de operasyonları olan Channel Factory'den destek aldığı ortaya çıktı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 16:49 Güncelleme 26 Şubat 2024, 17:14
Bu bir ’kişi kendinden bilir işi’ haberidir! Murat Kurum’a ’İsrail’ iftirası atan İmamoğlu ve ekibinin reklam çalışmalarında ’İsrail’ izi
Yerel seçimlere giderayak iyice çıkmaza giren CHP'li Ekrem İmamoğlu, fonladığı medya ve sosyal medya tetikçileri üzerinden yürüttüğü dezenformasyonlarla kendine alan açmak istiyor.

Saraçhane tetikçileri, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'u hedef alan sistematik yalan kampanyalarına hız verdi.
Murat Ongun ve Ekrem İmamoğluMurat Ongun ve Ekrem İmamoğlu


MURAT KURUM'A ATILAN ALÇAK İFTİRA: BAŞROLDE EKOTROL
Bu durumun son örneği "Murat Kurum'un internet reklamlarını İsrailli bir şirket planlıyor" yalanıyla bir kez daha tescillendi.

Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu olan 'Ekotrol' olarak bilinen Murat Ongun'un yönettiği tetikçi hesaplardan biri olan "Büyükşehir Çalışıyor" Murat Kurum'un reklam planlamasını yapan şirketin Total Media olduğunu öne sürdü.

İmamoğlu'nun sosyal medya tetikçilerinin yaydığı yalanİmamoğlu'nun sosyal medya tetikçilerinin yaydığı yalan

İFTİRA ÇÜRÜDÜ
Ancak Kurum'un reklamlarını planlayan şirketin Total Media olmadığı, bahse konu şirketin Google ve Facebook ile aracı olan panelin sahibi olduğu öğrenildi.



İMAMOĞLU'NUN REKLAM ÇALIŞMALARINDA 'İSRAİL' İZİ
Murat Kurum'a "Reklamlarını İsrailli şirket planlıyor" iftirasını atan Ekrem İmamoğlu'nun ekibi ise Google ve Meta'ya reklam vermek için ABD merkezli Channel Factory adlı paneli kullanıyor.

Channel Factory'nin İsrail'de operasyonları olan bir oluşum olduğu saptandı. Bilindiği üzere bu tarz firmalar seçimlerde muhalefeti destekleyip hem teknik hem de operasyonel destekler sağlıyor.

Bu durum "Kişi kendinden bilir işi" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Ekrem İmamoğlu ve Murat OngunEkrem İmamoğlu ve Murat Ongun

TOPLUM VİCDANINI YARALADI
Terör devleti İsrail'in Gazze'de yürüttüğü sistematik soykırımın gölgesinde, CHP'li Ekrem İmamoğlu ve ekibinin İsrail'de operasyonları olan Channel Factory aracılığıyla seçim kampanyası yürütmesi toplum vicdanını yaraladı.

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