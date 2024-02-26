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Beslediği trol ifşa etti! Ekrem İmamoğlu ile İngiltere Büyükelçiliğinden siyasi operasyon: Amine Cansu Çelik nasıl istifa etti?

Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından fonlanan ancak daha sonra birbirleriyle ters düşen İBB Haber isimli sosyal medya hesabı bomba bir ifşada daha bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçiliği ile birlikte Türk siyasetine operasyon çektiğini iddia eden söz konusu hesap 2022 yılında AK Parti'den istifa eden ve 2024'te Üsküdar CHP’nin belediye meclis üyesi listesinde ilk sıradan yazılan Amine Cansu Çelik'i işaret etti. Söz konusu istifa kararının İBB Başkanının özel görüşmeler yaptığı "Beyaz Köşkte" "İngiliz" desteğiyle alındığı ayrıntılarıyla anlatıldı.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 18:39 Güncelleme 26 Şubat 2024, 18:44
Beslediği trol ifşa etti! Ekrem İmamoğlu ile İngiltere Büyükelçiliğinden siyasi operasyon: Amine Cansu Çelik nasıl istifa etti?

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun beslediği trol İBB Haber ifşalarını sürdürmeye devam ediyor.

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Daha önce Ekrem İmamoğlu'nun "Atatürk tablosu indirlidi" ve 'İsrafi bitirdik' yalanını patlatan İBB Haber bu sefer de İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçiliği ile birlikte Türk siyasetine yaptığı operasyonu yayınladığı video ile gözler önüne serdi.



EKREM'İN BESLEDİĞİ TROL İFŞALADI
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçiliği ile birlikte Türk siyasetine yaptığı operasyonu açıklayan söz konusu hesap 2024 yılında CHP Üsküdar Meclis Üyeliği listesinin ilk sırasından yer alan Amine Cansu Çelik' dikkat çekti.

Amine Cansu ÇelikAmine Cansu Çelik

CHP'nin beslediği trol İBB Haber, Ekrem İmamoğlu'nun Çelik ile Emirgan Beyaz Köşk'te 2 ayrı görüşme gerçekleştirerek CHP Üsküdar Meclis Üyeliği teklifinde bulunduğunu ifşaladı.


2022 yılında AK Parti'den istifa eden ve 2024 yılında CHP'ye geçen Amine Cansu Çelik'in istifa nedeni ise bambaşka çıktı.



"TÜRK SİYASETİNE BEYAZ KÖŞK OPERASYONU"
Kirli operasyonun anlatıldığı videoda şu ifadelere yer verdi:

AK Parti'nin İBB Belediye Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik 28 Mart 2022 tarihinde bir açıklama yaparak AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.Çelik istifa gerekçesini "Makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği" olarak açıklamıştı. Bu istifa ilk bakışta sıradan bir hadise gibi görünse de gerçekler hiç de öyle değildi.


İMAMOĞLU VE ÇELİK ARASINDA ÖZEL GÖRÜŞMELER
Bu karar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel görüşmeler için kullandığı Emirgan Beyaz Köşk'te alınmış ve uygulamaya konmuştu. AK Parti İBB ve Üsküdar Meclis üyesi olan Amine Cansu Çelik, istifa açıklamasından hemen önce İBB Başkanı İmamoğlu ile Beyaz Köşk'te ayrı tarihlerde 2 farklı görüşme yaptı. Bu görüşmelerden sonra 28 Mart 2022'de ise düğmeye basıldı. Amine Cansu Çelik sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla istifa etti. Siyasi operasyonun her aşaması kusursuz bir şekilde planlanmıştı.

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İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ DEVREYE GİRDİ: AVM'DE BULUŞMA
Çelik'in AK Parti'den istifa ettikten sonra yurt dışına çıkması için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın ilişkisi kamuoyunca bilinen İngiltere Ankara Büyükelçiliği devreye girdi. Amine Cansu Çelik için İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ile 30 Mart 2022 günü Ayazağa'daki özel bir AVM'de yer alan bir restorantta buluşma ayarlandı. Bu görüşmede Çelik'in Londra'ya rahat gitmesinin detayları konuşuldu.



CHP ÜSKÜDAR MECLİS ÜYELİĞİ LİSTESİNİN 1. SIRAYA YAZILDI
Aradan 2 sene geçti Amine Cansu Çelik Ekrem İmamoğlu tarafından CHP Üsküdar Meclis Üyeliği listesinin 1. sırasına yazıldı. İmamoğlu'nun yabancı misyonlar aracılığıyla tasarladığı bu karanlık ve kirli operasyon yabancı ülkelerin Türk siyasetine doğrudan müdahalesini de açıkça gözler önüne seriyor.

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