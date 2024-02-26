Beslediği trol ifşa etti! Ekrem İmamoğlu ile İngiltere Büyükelçiliğinden siyasi operasyon: Amine Cansu Çelik nasıl istifa etti?

"TÜRK SİYASETİNE BEYAZ KÖŞK OPERASYONU"
Kirli operasyonun anlatıldığı videoda şu ifadelere yer verdi:
AK Parti'nin İBB Belediye Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik 28 Mart 2022 tarihinde bir açıklama yaparak AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.Çelik istifa gerekçesini "Makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği" olarak açıklamıştı. Bu istifa ilk bakışta sıradan bir hadise gibi görünse de gerçekler hiç de öyle değildi.
İMAMOĞLU VE ÇELİK ARASINDA ÖZEL GÖRÜŞMELER
Bu karar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel görüşmeler için kullandığı Emirgan Beyaz Köşk'te alınmış ve uygulamaya konmuştu. AK Parti İBB ve Üsküdar Meclis üyesi olan Amine Cansu Çelik, istifa açıklamasından hemen önce İBB Başkanı İmamoğlu ile Beyaz Köşk'te ayrı tarihlerde 2 farklı görüşme yaptı. Bu görüşmelerden sonra 28 Mart 2022'de ise düğmeye basıldı. Amine Cansu Çelik sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla istifa etti. Siyasi operasyonun her aşaması kusursuz bir şekilde planlanmıştı.
İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo
İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ DEVREYE GİRDİ: AVM'DE BULUŞMA
Çelik'in AK Parti'den istifa ettikten sonra yurt dışına çıkması için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın ilişkisi kamuoyunca bilinen İngiltere Ankara Büyükelçiliği devreye girdi. Amine Cansu Çelik için İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ile 30 Mart 2022 günü Ayazağa'daki özel bir AVM'de yer alan bir restorantta buluşma ayarlandı. Bu görüşmede Çelik'in Londra'ya rahat gitmesinin detayları konuşuldu.
CHP ÜSKÜDAR MECLİS ÜYELİĞİ LİSTESİNİN 1. SIRAYA YAZILDI
Aradan 2 sene geçti Amine Cansu Çelik Ekrem İmamoğlu tarafından CHP Üsküdar Meclis Üyeliği listesinin 1. sırasına yazıldı. İmamoğlu'nun yabancı misyonlar aracılığıyla tasarladığı bu karanlık ve kirli operasyon yabancı ülkelerin Türk siyasetine doğrudan müdahalesini de açıkça gözler önüne seriyor.