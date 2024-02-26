Beslediği trol ifşa etti! Ekrem İmamoğlu ile İngiltere Büyükelçiliğinden siyasi operasyon: Amine Cansu Çelik nasıl istifa etti?





"TÜRK SİYASETİNE BEYAZ KÖŞK OPERASYONU"

Kirli operasyonun anlatıldığı videoda şu ifadelere yer verdi:



AK Parti'nin İBB Belediye Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik 28 Mart 2022 tarihinde bir açıklama yaparak AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.Çelik istifa gerekçesini "Makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği" olarak açıklamıştı. Bu istifa ilk bakışta sıradan bir hadise gibi görünse de gerçekler hiç de öyle değildi.





İMAMOĞLU VE ÇELİK ARASINDA ÖZEL GÖRÜŞMELER

Bu karar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel görüşmeler için kullandığı Emirgan Beyaz Köşk'te alınmış ve uygulamaya konmuştu. AK Parti İBB ve Üsküdar Meclis üyesi olan Amine Cansu Çelik, istifa açıklamasından hemen önce İBB Başkanı İmamoğlu ile Beyaz Köşk'te ayrı tarihlerde 2 farklı görüşme yaptı. Bu görüşmelerden sonra 28 Mart 2022'de ise düğmeye basıldı. Amine Cansu Çelik sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla istifa etti. Siyasi operasyonun her aşaması kusursuz bir şekilde planlanmıştı.