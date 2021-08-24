"Tüm gençlerin hizmetinde olacak" denilen tenis kortu İmamoğlu ailesinin özel maçı sonrası söküldü

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Haliç'in ortasına kurulan tenis kortunda, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir gösteri maçı yapmıştı.

İmamoğlu, resmi Twitter hesabından paylaştığı videoyanotunu düştü. Maç İBB 'nin Twitter hesabından canlı olarak yayınlanırken, İmamoğlu maç esnasında da" paylaşımını yapmıştı.