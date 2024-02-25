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MSB duyurdu! Gara'ya hava harekatı... 4 PKK'lı etkisiz'LEŞ'tirildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonların devam edeceği vurgulandı.

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 10:42 Güncelleme 25 Şubat 2024, 11:24
MSB duyurdu! Gara’ya hava harekatı... 4 PKK’lı etkisiz’LEŞ’tirildi

Terörle mücadele kesintisiz bir şekilde yürütülüyor...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu! Gara'ya hava harekatı


Bakanlık operasyonların devam edeceğini duyurdu.




Konuya ilişkin MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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