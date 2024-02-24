PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Polis tek tek paketledi! Şırnak'taki DEM Parti'nin mitinginde alçak terör propagandası

CHP'nin yol arkadaşı terör uzantısı DEM yerel seçimlere giderayak toplumun sinir uçlarını kaşımaya devam ediyor. Bunun son örneği ise Şırnak’ta gerçekleşti. PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti’nin mitinginde terör propagandası yapıldı. Alçak provokasyon sonrası polis ekipleri harekete geçerek şahısları tek tek paketledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 18:03 Güncelleme 24 Şubat 2024, 18:08
Polis tek tek paketledi! Şırnak’taki DEM Parti’nin mitinginde alçak terör propagandası

Yerel seçimlere giderayak tüm Türkiye, Kandil-DEM-CHP arasındaki kirli işbirliğine şahit oluyor.

▶️ DEM Parti'nin mitinginde 'terör' propagandası! Polis enselerine çöktü



Binbir rezilliğe imza atılan ortaklıkta, CHP'nin yol arkadaşı DEM ise toplumun sinir uçları kaşımak için propagandalarını sürdürüyor.


ŞIRNAK'TA TERÖR PROPAGANDASI
Bunun son örneği ise Şırnak'ta gerçekleşti. PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin mitinginde terör propagandası yapıldı.



TEK TEK PAKETLENDİLER
Alçak provokasyon sonrası polis ekipleri harekete geçerek şahısları tek tek tespit etti.

Kameralara yansıyan görüntülerde terör propagandası yapan kişilerin polis ekipleri tarafıdan tek tek yakalandığı görüldü. Polis ekipleri, gözaltına aldığı şahısları arabaya bindirerek işlemler için emniyete götürüldü.


ELLERİNDE DEM PARTİ BAYRAKLARI
Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerde terör propagandası yapan kişilerin ellerinde DEM Parti bayraklarının olması dikkat çekti.

İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlunun Sancaktepe mitinginde DEM Partinin bayrakları sallandıİşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlunun Sancaktepe mitinginde DEM Partinin bayrakları sallandı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sakarya mitinginde önemli açıklamalar
DEM’li Meral Danış Beştaş’tan CHP ile ittifak itirafı! Esenyurt ve Mersin’i işaret etti
Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçı 11’i belli oldu
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beslediği troll ifşa etti: ’İsrafı bitirdik’ demek için 175 milyon lira israf etti | 553 milyon konsere değil CHP’li delegelere gitti
Mesai saatleri kısalacak mı? Milyonları ilgilendiren konu ile ilgili Bakan Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi
Fransa’da çiftçi isyanı büyüyor! Emmanuel Macron’un katıldığı fuarda ortalık karıştı
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na DEM göndermesi: Kandil ittifakının bayrakları sallandı
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay’ın programını uzun silahlarla hedef almışlardı | Yeni görüntüler ortaya çıktı! Aracı nasıl kiraladılar?
İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti’nin bayrakları sallandı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro Dışişleri Bakanı Fidan’ı kabul etti: Erdoğan’ın Filistin duruşu dünyaya örnek teşkil ediyor
Kentsel dönüşüme tarihi destek! İstanbul’da ’Yarısı Bizden’ paketi yürürlüğe girdi: Kredinin şartları neler?
5. nesil savaş uçağ Kaan’ın diğer uçaklarla karşılaştırması! En güçlüsü hangisi?
CHP’deki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Ekremcilerden Özel’e 700 imzalı tehdit
Başkan Erdoğan’ın adaylığına itiraz etmişti! FETÖ ile ilişkileri deşifre oldu! Aile boyu Bylock kullandıkları ortaya çıktı
165 BİN PERSONEL ARANIYOR! Kamu ve özel sektörden personel ilanı yağmuru! En çok hangi mesleklerin iş ilanı var? Sağlık teknikeri, güvenlik, satış danışmanı...
SON DAKİKA