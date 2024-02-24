Polis tek tek paketledi! Şırnak’taki DEM Parti’nin mitinginde alçak terör propagandası

Yerel seçimlere giderayak tüm Türkiye, Kandil-DEM-CHP arasındaki kirli işbirliğine şahit oluyor.
Binbir rezilliğe imza atılan ortaklıkta, CHP'nin yol arkadaşı DEM ise toplumun sinir uçları kaşımak için propagandalarını sürdürüyor.
Yerel seçimlere giderayak tüm Türkiye, Kandil-DEM-CHP arasındaki kirli işbirliğine şahit oluyor.
Binbir rezilliğe imza atılan ortaklıkta, CHP'nin yol arkadaşı DEM ise toplumun sinir uçları kaşımak için propagandalarını sürdürüyor.
ŞIRNAK'TA TERÖR PROPAGANDASI
Bunun son örneği ise Şırnak'ta gerçekleşti. PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin mitinginde terör propagandası yapıldı.
TEK TEK PAKETLENDİLER
Alçak provokasyon sonrası polis ekipleri harekete geçerek şahısları tek tek tespit etti.
Kameralara yansıyan görüntülerde terör propagandası yapan kişilerin polis ekipleri tarafıdan tek tek yakalandığı görüldü. Polis ekipleri, gözaltına aldığı şahısları arabaya bindirerek işlemler için emniyete götürüldü.
ELLERİNDE DEM PARTİ BAYRAKLARI
Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerde terör propagandası yapan kişilerin ellerinde DEM Parti bayraklarının olması dikkat çekti.