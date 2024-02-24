Başkan Erdoğan’ın adaylığına itiraz etmişti! FETÖ ile ilişkileri deşifre oldu! Aile boyu Bylock kullandıkları ortaya çıktı

Hakim Çakmak itiraz dilekçesinde Başkan Erdoğan'ın aday olmasının Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle adaylığının iptaline karar verilmesini istemişti. YSK, yapılan itirazları 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde yapılan ilk seçim olduğunu belirterek reddetmişti.





HSK MESLEKTEN İHRACINA KARAR VERDİ

Hakim Çakmak'ın itirazı sonrası harekete geçen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, Hakim Çakmak hakkında inceleme ve soruşturma izni vermişti. Yapılan soruşturmada hakkında yürütülen farklı soruşturmalar nedeniyle HSK 2. Dairesi tarafından iki kez yer değiştirme cezası alan hakim Ahmet Çakmak meslekten ihraç edildi.



KARDEŞLERİ BYLOCKCU ÇIKTI

Hakim Ahmet Çakmak'ın kız kardeşleri Fatma Ç. ve Hülya E'nin Bylock kullanıcısı oldukları ortaya çıktı. Fatma Ç'nin 2017'de Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında KOM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı, yine Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen diğer kardeşi Hülya E'nin de Bylock kaydının bulunduğu belirlendi.