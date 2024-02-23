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İşleri güçleri fırıldak! CHP fondaşı Halk TV'den 'İYİ' itiraf! Ekrem İmamoğlu'dan İYİ Parti seçmenine 'kazanan adam' oyunu

Bir yandan DEM ile kirli bir ittifaka imza atan Ekrem İmamoğlu, diğer taraftan İYİ Parti’yi karıştırma çalışmalarını sürdürüyor. İmamoğlu, İYİ Parti'yi karıştırarak Meral Akşener'i köşeye sıkıştırmayı hedeflerken seçmen üzerinde de kirli bir algı operasyonu sürdürüyor. CHP fondaşı Halk TV seçmen üzerinde kurulmak istenen algı operasyonunu itiraf adeta itiraf etti. Fondaş Halk TV'de konıuşan yandan Necdet Saraç, "Ekrem İmamoğlu’nun yapacağı en önemli işlerden bir tanesi tartışmayı ‘kazanacak aday’ tartışmasına. Ekrem İmamoğlu’nun böyle bir algının büyümesi hangi siyasi partilerin seçmenini etkileyecektir bence İYİ Parti ve DEM seçmenini pozitif etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 00:11 Güncelleme 24 Şubat 2024, 00:16
İşleri güçleri fırıldak! CHP fondaşı Halk TV’den ’İYİ’ itiraf! Ekrem İmamoğlu’dan İYİ Parti seçmenine ’kazanan adam’ oyunu

Yerel seçimlere giderayak 'kaybedeceğiz' korkusuna kapılan CHP ve fondaşları binbir türlü fırıldağa da imza atmaya devam ediyor.

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MEGAKENTİ KADERİNE TERK ETTİ
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana 'engelleniyoruz' algısına sığınarak hizmet yerine algı ve PR belediyeciliğini benimsedi.

Durum öyle bir vaziyet aldı ki İmamoğlu şahsi çıkar ve siyasi ikballeri doğrultusunda İBB koltuğunu bir kariyer planlaması olarak gördü. 28 Mayıs öncesi Cumhurbaşkanlığına 28 Mayıs'taki hezimet sonrası da CHP koltuğuna talip oldu. Ancak umduğunu bulamayınca İstanbul tekrar aklına geldi, rotayı İBB'ye kırdı. İmamoğlu kariyer planlaması yaparken megakent adeta kaderine terk edildi.

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TERÖR PARTİSİ DEM İLE KİRLİ İŞBİRLİĞİ
Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasında süren pazarlık Kandil'in müdahalelerine sahne oldu.

Terör elebaşlarından Helin Ümit ise 16 Şubat'ta PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.

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GECİKME OYUNU
Son olarak DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunu son ana bırakarak "gecikme" oyunu oynadı.

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İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRDI
Tüm bu yaşananların gölgesinde Ekrem İmamoğlu 'ablam' dediği Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmeyi de ihmal etmedi.

Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi. Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek CHP ve Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurmıştu.


ZAMAN AYARLI İSTİFALAR
İmamoğlu, İYİ Parti'deki zaman ayarlı istifalarla Meral Akşener'i köşeye sıkıştırmayı hedefledi.


FONDAŞ KİRLİ OYUNU İTİRAF ETTİ
Tüm bu yaşananlar gölgesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğul tepkilerin odağı olurken, CHP fondaşı Halk TV seçmen üzerinde kurulmak kirli algı oyunu itiraf etti.

▶️ CHP fondaşı Halk TV'den 'İYİ' itiraf!



'KAZANACAK' ALGISI İLE TUZAĞA ÇEKME TAKTİĞİ
Fondaş Halk TV'de konıuşan yandan Necdet Saraç, "Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı en önemli işlerden bir tanesi tartışmayı 'kazanacak aday' tartışmasına. Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir algının büyümesi hangi siyasi partilerin seçmenini etkileyecektir bence İYİ Parti ve DEM seçmenini pozitif etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

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