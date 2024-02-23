İşleri güçleri fırıldak! CHP fondaşı Halk TV’den ’İYİ’ itiraf! Ekrem İmamoğlu’dan İYİ Parti seçmenine ’kazanan adam’ oyunu

Yerel seçimlere giderayak 'kaybedeceğiz' korkusuna kapılan CHP ve fondaşları binbir türlü fırıldağa da imza atmaya devam ediyor.



MEGAKENTİ KADERİNE TERK ETTİ

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana 'engelleniyoruz' algısına sığınarak hizmet yerine algı ve PR belediyeciliğini benimsedi.



Durum öyle bir vaziyet aldı ki İmamoğlu şahsi çıkar ve siyasi ikballeri doğrultusunda İBB koltuğunu bir kariyer planlaması olarak gördü. 28 Mayıs öncesi Cumhurbaşkanlığına 28 Mayıs'taki hezimet sonrası da CHP koltuğuna talip oldu. Ancak umduğunu bulamayınca İstanbul tekrar aklına geldi, rotayı İBB'ye kırdı. İmamoğlu kariyer planlaması yaparken megakent adeta kaderine terk edildi.

TERÖR PARTİSİ DEM İLE KİRLİ İŞBİRLİĞİ

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasında süren pazarlık Kandil'in müdahalelerine sahne oldu.



Terör elebaşlarından Helin Ümit ise 16 Şubat'ta PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.

GECİKME OYUNU

Son olarak DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunu son ana bırakarak "gecikme" oyunu oynadı.



İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRDI

Tüm bu yaşananların gölgesinde Ekrem İmamoğlu 'ablam' dediği Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmeyi de ihmal etmedi.



Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi. Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek CHP ve Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurmıştu.