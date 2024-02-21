Yatsı namazı, toplamda 10 rekat olarak eda edilir. Bu namazın ilk dört rekatı sünnet, ardından gelen dört rekatı farz ve son iki rekatı ise sünnet olmak üzere kılınır. Namaz, niyet etmekle başlar ve her rekatta Fatiha Suresi'nin ardından bir sure okunur. Sünnet namazları kıldıktan sonra, farz namaz için tekrar niyet edilir ve namazın farz kısmı kılınır. Farz namazın ardından son iki rekatta sünnet namaz kılınarak ibadet tamamlanır. Peki yatsı namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Yatsı namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler
YATSI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR, HANGİ DUALAR OKUNUR?
Dört sünnet, dört farz ve iki son sünnet olmak üzere on rekattan oluşur. Namazın ardından üç rekat vitr namazı kılınır. Yani toplam 13 rekattır.
YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT SÜNNETİ
1. REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Sübhaneke'yi okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideri
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
2. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama okunur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okunur
3. REKAT
Sübhaneke'yi okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
4. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır