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Yatsı namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Yatsı namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler

Yatsı namazı, İslam'ın beş vakit namazından sonuncusu olarak, Müslümanların günü ibadetle tamamlamalarını sağlayan son derece önemli bir ibadettir. Akşamın huzuruyla başlayıp, geceye kadar uzanan bu ibadet, ruhsal dinginlik ve manevi bir temizlenme fırsatı sunar. Toplamda 10 rekat olan yatsı namazı, 4 sünnet, 4 farz ve 2 son sünnet olarak kılınır. Bu ibadetin vakti, akşam namazının sona ermesiyle başlar ve fecir vaktinin başlamasına kadar devam eder. Müslümanlar için yatsı namazı, günün sonunda Allah'a yönelik bir şükran ve teslimiyet ifadesidir. Peki yatsı namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Yatsı namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 16:36 Güncelleme 21 Şubat 2024, 16:36
Yatsı namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Yatsı namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler

Yatsı namazı, toplamda 10 rekat olarak eda edilir. Bu namazın ilk dört rekatı sünnet, ardından gelen dört rekatı farz ve son iki rekatı ise sünnet olmak üzere kılınır. Namaz, niyet etmekle başlar ve her rekatta Fatiha Suresi'nin ardından bir sure okunur. Sünnet namazları kıldıktan sonra, farz namaz için tekrar niyet edilir ve namazın farz kısmı kılınır. Farz namazın ardından son iki rekatta sünnet namaz kılınarak ibadet tamamlanır. Peki yatsı namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Yatsı namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR, HANGİ DUALAR OKUNUR?

Dört sünnet, dört farz ve iki son sünnet olmak üzere on rekattan oluşur. Namazın ardından üç rekat vitr namazı kılınır. Yani toplam 13 rekattır.

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT SÜNNETİ

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Sübhaneke'yi okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gideri

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

2. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama okunur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okunur

3. REKAT

Sübhaneke'yi okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

4. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI

1 REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir.

2. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu okunur

3. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresi okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

4. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır

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