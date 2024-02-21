Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kapışmasını Murat Kurum’a yıkmaya çalıştılar! CHP’deki troll savaşının deşifresi: Madde madde İBB Haber gerçekleri

CHP'de olağanüstü kurultay sonrası sular bir türlü durulmadı. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu 'intikam' için kollarını sıvadı.
Kurduğu ofislerle 'paralel genel merkezler' oluşturan Kılıçdaroğlu saha çalışmalarına başlayıp "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" mesajı verdi.
Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel denklemindeki çekişme tüm hızıyla sürerken CHP'nin troll ağında iç savaş patlak verdi.
MURAT KURUM'A YIKMAYA ÇALIŞTIKLARI OLAYIN ALTINDAN KILIÇDAROĞLU ÇIKTI
CHP'li İBB tarafından fonlanan İBB Haber isimli portal Ekrem İmamoğlu'na karşı ayaklandı. İETT skandalını afişe etti. Afallayan Ekremci fondaşlar ise apar topar suçu Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum ve ekibine yıkmaya çalıştı.
Ancak gerçek bambaşka çıktı... İBB Haber isimli platformdan yapılan açıklamada kurultay süreci sonrası CHP'de yaşanan parti içi çekişmeler ve koltuk kavgalarını örnek gösterildi, "Kemal Kılıçdaroğlu'na itibar suikasti yapıldı" denildi.
"Bundan sonraki süreçte mücadelemiz adeta bir adalet yürüyüşü bir adalet arayışı olarak devam edecektir" ifadeleriyle açık açık Kılıçdaroğlu'na destek verildi;
İBB Haber tarafından yapılan açıklamadan öne çıkanlar şu şekilde;
"İSTANBUL'UN KAYNAKLARINI AHTAPOT GİBİ SARAN İMAMOĞLU CHP'YE BÜYÜK TEHDİT HALİNE GELDİ"
İstanbul'un kaynaklarını adeta bir ahtapot gibi saran, kendilerine biat etmeyen herkese karşı öfke kusan zihniyet bizim şahsımıza karşı bir güvenlik tehdidi olmakla beraber bizden çok daha önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük bir tehdit haline gelmiştir. İBB Haber olarak İstanbul'u saran bu organize kötülükten uzak olduğumuzu sizlere bildirmek isteriz. Sayın Ekrem İmamoğlu bundan sonra bizim için İBB adaylarından sadece biridir. Anlamı ve manası bu kadardır. Bundan sonraki süreçte mücadelemiz adeta bir adalet yürüyüşü bir adalet arayışı olarak devam edecektir.
Böylelikle Ekrem İmamoğlu'nun kalemşorlarının iddiasının aksine, İBB Haber'in İETT skandalını ifşa etmesinin ardında Murat Kurum'un değil intikam ateşiyle yanıp tutuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu tescillendi.
Bu durumu net bir biçimde anlamak için şu örneğe dikkat çekmekte fayda var;
Hesabın sahibi olduğu öne sürülen Ümit Kaya, CHP'li İBB'de danışman olarak görev yapıyor. Kaya sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren paylaşımlar yapmaktan geri durmuyor.
Ümit Kaya'nın X (Twitter) hesabını mercek altına aldık.