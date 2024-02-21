Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kapışmasını Murat Kurum’a yıkmaya çalıştılar! CHP’deki troll savaşının deşifresi: Madde madde İBB Haber gerçekleri

İMAMOĞLU VE DEĞİŞİMCİLERE... "SALONLARDA ÇANTA GEZDİRİP iPHONE DAĞITANLAR" Kaya'nın Ekrem İmamoğlu ve 'değişim' ekibini hedef alan "Salonlarda çanta gezdirip, iPhone dağıtanlar, faillerini o salonda arasın!" paylaşımını beğenmesi ise dikkatlerden kaçmadı. EKREMCİ TROLLERDEN KARŞI ATAK Ekremci troller ise İBB Haber ve yöneticisini sistematik bir şekilde hedef göstermeye başladı.

Mehmet Andaç isimli Ekremci troll, Ümit Kaya'nın İBB'den kovulduğunu belirtip İETT ve Medya AŞ.'nin Kaya hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. İlgili paylaşımda, "İBB haber sitesini para karşılığı satan ve Ekrem İmamoğlu aleyhine paylaşımlar yapan Medya AŞ çalışanı Ümit Kaya'nın iş akdi feshedildi. Hem Medya AŞ hem de İETT Ümit Kaya hakkında yarın çok sayıda suç duyurusunda bulunup dava açacak" ifadelerine yer verildi.

Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu hattında cereyan eden troll kavgasının gölgesinde şu 4 soru önem kazandı;



- İBB kaç trolü işe aldı?



- İBB troller için aylık ne kadar para harcıyor?



- Medya AŞ ve Beyaz Masa'da kaç troll çalışıyor?



- İstanbul'un kaynakların 5 yıldır trollere ne kadar bütçe harcandı?

'ENGELLENİYORUZ' ALGISININ ALTINDA YATAN BÜYÜK VURGUN

Bilindiği üzere CHP'li İBB, vatandaşa hizmet için kullanması gereken bütçeyi algı, PR, reklam ve troll ordusuna dağıtıyor. Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' algısının altından ise büyük bir vurgun çıktı.

BUHAR OLAN 33 MİLYON TL SARAÇHANE BÜLBÜLERİNE Mİ GİTTİ?

Metrolar için 1,55 milyar € kredi çeken ancak sıfırdan hiçbir metroya başlamayan, mevcuttaki metroları da bir türlü tamamlayamayan CHP'li İBB'nin 1 milyar €'yu (33 milyar TL) ne yaptığı merak konusu oldu. Bu paranın yandaşlara verilen ballı ihaleler, sosyal medyada fonlanan troller, Ekremci medyaya ayrılan kaynak ve İBB'nin PR hizmetlerine harcandığı ise tescillenmiş oldu.

