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Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kapışmasını Murat Kurum'a yıkmaya çalıştılar! CHP'deki troll savaşının deşifresi: Madde madde İBB Haber gerçekleri

CHP'nin troll ağında iç savaş patlak verdi. İBB Haber isimli portal Ekrem İmamoğlu'na karşı ayaklanıp İETT skandalını belgelerle ifşa etti. Afallayan Ekremci fondaşlar ise suçu Murat Kurum ve ekibine yıkmaya çalıştı. Ancak gerçek bambaşka çıktı. İBB Haber, "Kılıçdaroğlu'na itibar suikasti yapıldı" açıklamasıyla Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Hesabın yöneticisi Ümit Kaya'nın İBB'deki görevine son verildi. Kaya'nın İmamoğlu ve 'değişim' ekibini hedef alan "Salonlarda çanta gezdirip, iPhone dağıtanlar, faillerini o salonda arasın!" paylaşımını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu durum karşısında Ekremci troller karşı atağa geçerken "İstanbul'un kaynakların 5 yıldır trollere ne kadar bütçe harcandı?" sorusu önem kazandı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 11:14 Güncelleme 21 Şubat 2024, 11:40
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kapışmasını Murat Kurum’a yıkmaya çalıştılar! CHP’deki troll savaşının deşifresi: Madde madde İBB Haber gerçekleri

CHP'de olağanüstü kurultay sonrası sular bir türlü durulmadı. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu 'intikam' için kollarını sıvadı.

Kurduğu ofislerle 'paralel genel merkezler' oluşturan Kılıçdaroğlu saha çalışmalarına başlayıp "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" mesajı verdi.



Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel denklemindeki çekişme tüm hızıyla sürerken CHP'nin troll ağında iç savaş patlak verdi.

MURAT KURUM'A YIKMAYA ÇALIŞTIKLARI OLAYIN ALTINDAN KILIÇDAROĞLU ÇIKTI
CHP'li İBB tarafından fonlanan İBB Haber isimli portal Ekrem İmamoğlu'na karşı ayaklandı. İETT skandalını afişe etti. Afallayan Ekremci fondaşlar ise apar topar suçu Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum ve ekibine yıkmaya çalıştı.

Ancak gerçek bambaşka çıktı... İBB Haber isimli platformdan yapılan açıklamada kurultay süreci sonrası CHP'de yaşanan parti içi çekişmeler ve koltuk kavgalarını örnek gösterildi, "Kemal Kılıçdaroğlu'na itibar suikasti yapıldı" denildi.

"Bundan sonraki süreçte mücadelemiz adeta bir adalet yürüyüşü bir adalet arayışı olarak devam edecektir" ifadeleriyle açık açık Kılıçdaroğlu'na destek verildi;



İBB Haber tarafından yapılan açıklamadan öne çıkanlar şu şekilde;

"İSTANBUL'UN KAYNAKLARINI AHTAPOT GİBİ SARAN İMAMOĞLU CHP'YE BÜYÜK TEHDİT HALİNE GELDİ"
İstanbul'un kaynaklarını adeta bir ahtapot gibi saran, kendilerine biat etmeyen herkese karşı öfke kusan zihniyet bizim şahsımıza karşı bir güvenlik tehdidi olmakla beraber bizden çok daha önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük bir tehdit haline gelmiştir. İBB Haber olarak İstanbul'u saran bu organize kötülükten uzak olduğumuzu sizlere bildirmek isteriz. Sayın Ekrem İmamoğlu bundan sonra bizim için İBB adaylarından sadece biridir. Anlamı ve manası bu kadardır. Bundan sonraki süreçte mücadelemiz adeta bir adalet yürüyüşü bir adalet arayışı olarak devam edecektir.

Böylelikle Ekrem İmamoğlu'nun kalemşorlarının iddiasının aksine, İBB Haber'in İETT skandalını ifşa etmesinin ardında Murat Kurum'un değil intikam ateşiyle yanıp tutuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu tescillendi.



Bu durumu net bir biçimde anlamak için şu örneğe dikkat çekmekte fayda var;

Hesabın sahibi olduğu öne sürülen Ümit Kaya, CHP'li İBB'de danışman olarak görev yapıyor. Kaya sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren paylaşımlar yapmaktan geri durmuyor.

Ümit Kaya'nın X (Twitter) hesabını mercek altına aldık.



İMAMOĞLU VE DEĞİŞİMCİLERE... "SALONLARDA ÇANTA GEZDİRİP iPHONE DAĞITANLAR"
Kaya'nın Ekrem İmamoğlu ve 'değişim' ekibini hedef alan "Salonlarda çanta gezdirip, iPhone dağıtanlar, faillerini o salonda arasın!" paylaşımını beğenmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

EKREMCİ TROLLERDEN KARŞI ATAK
Ekremci troller ise İBB Haber ve yöneticisini sistematik bir şekilde hedef göstermeye başladı.





Mehmet Andaç isimli Ekremci troll, Ümit Kaya'nın İBB'den kovulduğunu belirtip İETT ve Medya AŞ.'nin Kaya hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

İlgili paylaşımda, "İBB haber sitesini para karşılığı satan ve Ekrem İmamoğlu aleyhine paylaşımlar yapan Medya AŞ çalışanı Ümit Kaya'nın iş akdi feshedildi. Hem Medya AŞ hem de İETT Ümit Kaya hakkında yarın çok sayıda suç duyurusunda bulunup dava açacak" ifadelerine yer verildi.

Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu hattında cereyan eden troll kavgasının gölgesinde şu 4 soru önem kazandı;

- İBB kaç trolü işe aldı?

- İBB troller için aylık ne kadar para harcıyor?

- Medya AŞ ve Beyaz Masa'da kaç troll çalışıyor?

- İstanbul'un kaynakların 5 yıldır trollere ne kadar bütçe harcandı?

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'ENGELLENİYORUZ' ALGISININ ALTINDA YATAN BÜYÜK VURGUN
Bilindiği üzere CHP'li İBB, vatandaşa hizmet için kullanması gereken bütçeyi algı, PR, reklam ve troll ordusuna dağıtıyor. Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' algısının altından ise büyük bir vurgun çıktı.

BUHAR OLAN 33 MİLYON TL SARAÇHANE BÜLBÜLERİNE Mİ GİTTİ?
Metrolar için 1,55 milyar € kredi çeken ancak sıfırdan hiçbir metroya başlamayan, mevcuttaki metroları da bir türlü tamamlayamayan CHP'li İBB'nin 1 milyar €'yu (33 milyar TL) ne yaptığı merak konusu oldu. Bu paranın yandaşlara verilen ballı ihaleler, sosyal medyada fonlanan troller, Ekremci medyaya ayrılan kaynak ve İBB'nin PR hizmetlerine harcandığı ise tescillenmiş oldu.

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