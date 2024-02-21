Son dakika: CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın BELPA yalanı! ’Atıl’ dediği yerde turnuva düzenlenmiş

Tutanak ve fotoğraflarda, BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun bakımlı ve buz pateni pistinin kullanılabilir olduğu açıkça görülüyor. Paylaşılan fotoğraflarda, tesiste devir günü çay ocağının bile aktif bir şekilde faaliyette olduğu anlaşılıyor.
Tutanak ve fotoğraflarda, BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun bakımlı ve buz pateni pistinin kullanılabilir olduğu açıkça görülüyor. Paylaşılan fotoğraflarda, tesiste devir günü çay ocağının bile aktif bir şekilde faaliyette olduğu anlaşılıyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Türkiye'nin buz sporlarında ilk olimpik tesisi olan ve yüzlerce müsabakaya ev sahipliği yapan olimpik BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nu "atıl" bir şekilde aldıklarını paylaşması, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne "atıl" bir şekilde devredildiğini iddia etiiği BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nda devirden 23 gün önce turnuva düzenlendiği ortaya çıktı. Tesisi 17 Mart 2024'te yeniden açılacağını duyuran Yavaş'ın buz sporlarında Ankara'nın 5 yılını heba ettiği ortaya çıktı.
BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun 17 Kasım 2020'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun "tüm sistemler çalışır halde eksiksiz şekilde teslim" edildiğini ve teslim tarihinden 23 gün önce turnuva düzenlendiği belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "atıl" bir şekilde aldıklarını iddia ettiği BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun, bakanlık tarafından hazırlanan rapordaki tarih olan 17 Kasım 2020'de çekilen fotoğraflarda, BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun Yavaş tarafından iddia edildiği şekilde "atıl" olduğunu iddialarını yalanlıyor.
SALONUN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE DEVREDİLDİĞİ GÜN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR YAVAŞ'I YALANLIYOR
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 17 Kasım 2020'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun devir teslim tutanaklarında tüm sistemlerin çalışır halde eksiksiz şekilde teslim edildiği ifadelerine yer verildiği görüldü.
BELPA Buz Pateni Spor Salonu'na ait tesisin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği gün olan 17 Kasım 2020 tarihinde çekilen fotoğraflar, BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun pas ve kir içinde olduğunu iddialarını yalanlıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çekilen fotoğraflarda, tesisin bakımlı ve buz pateni pistinin kullanılabilir olduğu açıkça görülüyor. Fotoğraflarda tesiste devir günü çay ocağının bile aktif bir şekilde faaliyette olduğu gözüküyor.
DEVRİN ARDINDAN TAHRİBAT BAŞLADI
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, devrin ardından BELPA Buz Pateni Spor Salonu'na ait tesiste tahribat yaptığı öğrenildi.
Ayrıca BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nda işletmesi bulunan esnaflar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tesisi farklı amaçlar için kullanacağına yönelik duyumlar aldıklarını ifade ettiler.