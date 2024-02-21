Son dakika: CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın BELPA yalanı! ’Atıl’ dediği yerde turnuva düzenlenmiş

BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun 17 Kasım 2020'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun "tüm sistemler çalışır halde eksiksiz şekilde teslim" edildiğini ve teslim tarihinden 23 gün önce turnuva düzenlendiği belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "atıl" bir şekilde aldıklarını iddia ettiği BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun, bakanlık tarafından hazırlanan rapordaki tarih olan 17 Kasım 2020'de çekilen fotoğraflarda, BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun Yavaş tarafından iddia edildiği şekilde "atıl" olduğunu iddialarını yalanlıyor.

SALONUN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE DEVREDİLDİĞİ GÜN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR YAVAŞ'I YALANLIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 17 Kasım 2020'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun devir teslim tutanaklarında tüm sistemlerin çalışır halde eksiksiz şekilde teslim edildiği ifadelerine yer verildiği görüldü.

BELPA Buz Pateni Spor Salonu'na ait tesisin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği gün olan 17 Kasım 2020 tarihinde çekilen fotoğraflar, BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun pas ve kir içinde olduğunu iddialarını yalanlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çekilen fotoğraflarda, tesisin bakımlı ve buz pateni pistinin kullanılabilir olduğu açıkça görülüyor. Fotoğraflarda tesiste devir günü çay ocağının bile aktif bir şekilde faaliyette olduğu gözüküyor.