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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 5 ilde DEAŞ operasyonu: 47 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 5 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 47 kişinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, 1 Haziran 2023'ten bu yana DEAŞ'a yönelik toplam bin 162 operasyon düzenlendiğini ve 2 bin 402 kişinin yakalandığını da belirtti.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 09:47 Güncelleme 21 Şubat 2024, 11:10
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 5 ilde DEAŞ operasyonu: 47 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilde eş zamanlı yapılan Bozdoğan-6 operasyonunda 47 zanlının yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa il emniyet müdürlüklerince düzenlendiğini belirtti.

🚨 5 ilde DEAŞ operasyonu

Operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten İstanbul'da 22, Kırıkkale'de 1, Ankara'da 15, Adana'da 2 ve Bursa'da 7 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, "Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"1 Haziran 2023'ten günümüze kadar DEAŞ'a yönelik toplam 1162 operasyon düzenlendi, operasyonlarda 2 bin 402 şüpheli yakalandı." bilgisini paylaşan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

Yerlikaya, paylaşımında Bozdoğan-6 operasyonuna ait görüntülere de yer verdi.

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