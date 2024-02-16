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FETÖ ile mücadeleye Danıştay takozu! Kim bu haşhaşilere iade-i itibar veren 5. Daire? Başkanından üyesine isim isim deşifre ettik

Yargıdaki kirli eller FETÖ ile yürütülen mücadeleyi akamete uğratıyor. Darbe davaları dahil FETÖ konusundaki mücadelede devlet organları kilitlenmek isteniyor. Pensilvanya'daki iblisin 'yeniden diriliş' mesajıyla eş güdümlü olarak Danıştay 5. Dairesi, FETÖ’den ihraç edilen 450 hakim ve savcıyı göreve iade etti. Bu durum yargıdaki FETÖ temizliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken Başkan Erdoğan, "FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Danıştay'daki bu işin takipçisi olacağız" dedi. Bu kapsamda TAKVİM, FETÖ'nün yargıdaki hücresi gibi hareket eden Danıştay 5. Dairesi'ni isim isim deşifre etti.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 12:48 Güncelleme 16 Şubat 2024, 12:49
FETÖ ile mücadeleye Danıştay takozu! Kim bu haşhaşilere iade-i itibar veren 5. Daire? Başkanından üyesine isim isim deşifre ettik

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile kararlı mücadele kesintisiz bir şekilde yürütülüyor, 15 Temmuz 2016'da bir milletin diriliş destanını yazan 253 vatan evladının kanı yerde bırakılmıyor.

Ancak yargıdaki kirli eller FETÖ ile yürütülen bu mücadeleyi sekteye uğratmak için her yolu deniyor.

Anayasa MahkemesiAnayasa Mahkemesi

YARGIDA KİRLİ ELLER KARANLIK EMELLER
Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın verdiği kararlarla FETÖ iltisaklı kişiler görevlerine iade ediliyor. Darbe davaları dahil FETÖ konusundaki mücadelede devlet organları yargı eliyle kilitlenmek isteniyor.

AYM FETÖ'CÜLERE VE PKK'LILARA KAPI AÇTI
Aralık 2023'te Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza atmış, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçunu düzenleyen hükmü iptal etmişti. AYM, bu skandal kararla FETÖ'cülere ve PKK'lılara adeta kapı açtı.

DanıştayDanıştay

Son olarak Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'cülere iade-i itibar sağladı. Pensilvanya ve FETÖ medyasının umut kapısı haline gelen Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararı verdi.

PENSİLVANYA'DAN GELEN MESAJ VE DANIŞTAY 5. DAİRESİ...
Danıştay 5. Dairesi'nin aldığı bu skandal kararın zamanlaması ise oldukça manidar...

Bilindiği üzere Pensilvanya'daki elebaşı örgüt tabanına 'yeniden diriliş' mesajı verdi. Bitik, rezil ve hastalıklı bir hali olduğu gözlemlenen Fetullah Gülen'in bu çağrısı sonrasında FETÖ'nün operasyon hesabı 'Fuat Avni' mavi tik alıp dönüş için hazırlıklara başladı.

Bu süreçte Danıştay 5 Dairesi de FETÖ iltisaklı 450 yargı mensubunu göreve iade etti.

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KÜFÜRBAZ SAVCIYA 5.DAİRE KALKANI
FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç edilenlere iade-i itibar veren Danıştay 5. Dairesi, bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu ortaya çıkınca HSK tarafından meslekten ihraç edilen sözde savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün de göreve iadesine ön ayak olmuştu.

KİM BU HAŞHAŞİLERE İADE-İ İTİBAR VEREN 5. DAİRE?
TAKVİM, aldığı kararlarla FETÖ'nün yargıdaki hücresi gibi hareket eden Danıştay 5. Dairesi'ni mercek altına aldı.

FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcıyı göreve iade eden isimleri yakından tanıyalım;

Fethi AslanFethi Aslan

DANIŞTAY 5. DAİRE BAŞKANI FETHİ ASLAN
Danıştay 5. Daire Başkanı Fethi Aslan, 1992'de Danıştay Tetkik Hakimliğine hakimliğiyle mesleğe başlamış, 2002'de Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilmiş. 2011'de Danıştay Üyeliği, 2014'te Danıştay Onaltıncı Daire Başkanlığına seçilen Aslan, 2016 tarihli Başkanlık Kurulu Kararı gereği Beşinci Daire Başkanı olmuş 2018'de de bu göreve yeniden seçilmiş.

Danıştay 5. Daire Başkanı Fethi Aslan'ın özgeçmişi şu şekilde;

23.10.1963 tarihinde Elazığ'da doğmuştur. Elazığ Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1988 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans programını "İdari Yargıda Dava Açma Ehliyeti" başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. 03.03.1992 tarihinde Danıştay Tetkik Hakimliğine atanarak mesleğe başlamış, 26.03.2002 tarihinde Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilmiştir. 24.02.2011 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 19.12.2014 tarihinde Danıştay Onaltıncı Daire Başkanlığına seçilmiştir. 02.08.2016 tarihli Başkanlık Kurulu Kararı gereği Beşinci Daire Başkanı olarak görev yapan, 17.12.2018 tarihinde bu göreve yeniden seçilen ve İngilizce bilen ASLAN, evli ve iki çocukludur.

Fotoğrafta: Danıştay 5. Daire üyesi Cevdet Malkoç (Soldan birinci)Fotoğrafta: Danıştay 5. Daire üyesi Cevdet Malkoç (Soldan birinci)

CEVDET MALKOÇ
Cevdet Malkoç, 15 Aralık 2014 tarihinde Danıştay üyeliğine seçildi. Malkoç, küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz'e kalkan olan Danıştay 5. Dairesi'nin üyesi.

Danıştay 5. Dairesi'nin idari yapılanması ise şu şekilde;

Fethi Aslan -- Danıştay 5. Daire Başkanı

Musa Albayrak -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Cevdet Malkoç -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Yunus Aykın -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Vahit Kınalıtaş -- Danıştay 5. Daire Üyesi

İsmail Kalender -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Musa Heybet -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Kenan Balan -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Burçin Güngör -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Mehmet Tevfik Dinçer -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Hacı Mehmet Teçirli -- Danıştay 5. Daire Üyesi

5. DAİRE ADALETE OLAN GÜVENİ ZEDELEDİ!
Gelinen bu noktada bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savuran trol savcı Özcan Muhammed Gündüz'e kalkan olan, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilenlere iade-i itibar veren Danıştay 5. Dairesi toplum vicdanını yaralayan, vatandaşın adalete olan güvenini zedeleyen bir yapı haline geldi.

Son dakika: Başkan Erdoğandan 450 FETÖcüyü göreve iade kararı alan AYM ve Danıştaya tepki: Alınan kararları hazmedemiyorumSon dakika: Başkan Erdoğandan 450 FETÖcüyü göreve iade kararı alan AYM ve Danıştaya tepki: Alınan kararları hazmedemiyorum


BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DANIŞTAY'A ÇOK SERT TEPKİ
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın AYM kararıyla FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcıyı göreve iade etmesi ve HSK'nın itirazını değerlendirmeye almamasına tepki gösterdi.

"BU İŞİN SIKI TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
"FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor" diyen Erdoğan, "Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız" dedi.

"SİNEKLERİ TEMİZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

İşte Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar;

FETÖ denen bu şer şebekesinin, terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Biz FETÖ'nün iç yüzünü anlatmaya, onlarla her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz bitmiş değil. Son kukla da Türkiye'ye zarar veremez hale getirilene kadar devam edeceğiz. Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız.

"HAZMEDEMİYORUM"
Fakat Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi'nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Mesela Anayasa Mahkemesi bir de BTK'yla ilgili bir karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin? Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız.


YARGIDA FETÖ TEMİZLİĞİ ŞART
Öte yandan gazeteci Nedim Şener, yargıda FETÖ temizliğinin önemine dikkat çekti.

Şener, "Hala devletin içindeki FETÖ'cüler önemli bir tehlike oluştururken diğer yandan tam olarak FETÖ'den temizlenmemiş yargı eliyle ihraç edilmiş örgüt iltisaklı kişilerin görevlere iadesinin nasıl bir tehlike olduğunu anlatmaya gerek yok sanırım. Kolluk kuvvetleri FETÖ yapılanmasıyla mücadele ediyor ama FETÖ'cüler sadece yurt içinde değil etkiledikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile yeniden devlete girmenin yollarını arıyor. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararları da buna katkı sağlıyor. FETÖ'nün son kalesi yargıda gerekli temizlik yapılmadan FETÖ ile mücadelede başarıdan söz etmek imkânsız" dedi.

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