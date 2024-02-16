İzmir Gaziemir'de taksi şoförü Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal ilk kez hakim karşısında: "Senin sıkıntılarının cezasını başkası mı ödeyecek?"

"Neden öldürdün?" sorusuna Aysal'ın "Amacım kimseye zarar vermek değildi, ailemle sıkıntılarım vardı." şeklinde yanıt vermesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Senin sıkıntılarının cezasını başkası mı ödeyecek?" ifadesini kullandı. Üye hakim, sanığın olay anında kesik eldiven giydiğini anımsatarak, "O eldiven soğuktan korumaz bir şeyi daha iyi kavramak için kullanılır. Maktulü yağma için mi keyif almak için mi öldürdün?" sorusunu yöneltti. Sanık, "İkisi de değil. Kendimi öldürmekti amacım, o eldiveni normalde de giyiyorum." dedi. Mahkeme Başkanı, olay sonrası Oğuz Erge'nin üzerinden 2 lira çıktığını, paralarını alıp almadığını sorması üzerine sanık, taksiden para almadığını, sadece telefon ve kulaklığı aldığını savundu. Erge'nin boşandığı eşi Nevra Karahan da çocuklarına eşinin baktığını ifade ederek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Oğuz Erge'nin kızı Naz, Adli Görüşme Odası'ndan (AGO) katıldığı duruşmada psikolog eşliğinde dinlenildi. Erge, sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Babamın telefonundan arandım, sanık yeri tarif etti, 'ağır yaralı, ambulans çağır, ben çağıramıyorum' dedi. Amcam ve anneme haber verdim." şeklinde konuştu. Erge'nin oğlu Mustafa Erge de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Babamın yaptığı bir iyilik. Diyecek çok şey var." ifadesini kullandı. Delil Aysal'ın avukatı, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, cezai sorumluluğunu etkileyecek bir akıl hastalığının olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"SANIK, GAYET SOĞUKKANLI" Duruşma sonrası İzmir Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, sanığın en ağır cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Tüm taksiciler adına bu davayı yakından takip edeceklerini belirten Anık, "Sanık, gayet soğukkanlı. Bazı şeyleri kabul etmiyor. Yani çok pişkin bir arkadaş. İnşallah, önümüzdeki mahkemede en ağır cezayı alır." şeklinde konuştu.