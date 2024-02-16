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İzmir Gaziemir'de taksi şoförü Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal ilk kez hakim karşısında: "Senin sıkıntılarının cezasını başkası mı ödeyecek?"

Son dakika haberi! İzmir Gaziemir’de aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge’yi silahla öldüren Delil Aysal, bugün hakim karşısına çıktı. İlk kez hakim karşısına çıkan sanığın "Neden öldürdün?" sorusunu "Amacım kimseye zarar vermek değildi, ailemle sıkıntılarım vardı" şeklinde yanıtlaması üzerine Mahkeme Başkanı, "Senin sıkıntılarının cezasını başkası mı ödeyecek?" ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, cezai sorumluluğunu etkileyecek bir akıl hastalığının olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 12:59 Güncelleme 16 Şubat 2024, 14:27
İzmir Gaziemir’de taksi şoförü Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal ilk kez hakim karşısında: Senin sıkıntılarının cezasını başkası mı ödeyecek?

İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi silahla öldüren Delil Aysal'ın yargılanmasına başlandı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Delil Aysal, öldürülen Erge'nin ailesi, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık ile taraf avukatları katıldı.

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Erge'nin oğlu Mustafa Erge de tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Salonda çok sayıda çevik kuvvet polisi görev yaptı.

Duruşmada, savcılık makamını İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bekir Şahiner temsil etti.

Tutuklu sanık Aysal, fırında kasiyer olarak çalıştığını ve geçmişte psikiyatri hastanesinde yattığını söyledi. Ailesinin kendisini sevmediğini savunan Aysal, olay gecesi bunalımda olduğu için dışarı çıktığını ve alkollü olduğunu öne sürdü.

Taksideki kameraya yansıyan kayıttaki ifadeleri kullanmadığını, görüntülerle oynandığını iddia eden Aysal, silahında 5 kurşun olduğunu 2'sini havaya, 3'ünü ise maktule sıktığını belirtti.

"KENDİMİ ÖLDÜRMEKTİ AMACIM"
Duruşmada, olay anı ve öncesine ilişkin kamera görüntüleri izletildi.

Mahkeme Başkanının "Araca sağdan binmişsin, neden gittin arkasına oturdun?" sorusu üzerine sanık Aysal, "Ben de bilmiyorum, hep öyle otururum." yanıtını verdi.

"Neden öldürdün?" sorusuna Aysal'ın "Amacım kimseye zarar vermek değildi, ailemle sıkıntılarım vardı." şeklinde yanıt vermesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Senin sıkıntılarının cezasını başkası mı ödeyecek?" ifadesini kullandı.

Üye hakim, sanığın olay anında kesik eldiven giydiğini anımsatarak, "O eldiven soğuktan korumaz bir şeyi daha iyi kavramak için kullanılır. Maktulü yağma için mi keyif almak için mi öldürdün?" sorusunu yöneltti. Sanık, "İkisi de değil. Kendimi öldürmekti amacım, o eldiveni normalde de giyiyorum." dedi.

Mahkeme Başkanı, olay sonrası Oğuz Erge'nin üzerinden 2 lira çıktığını, paralarını alıp almadığını sorması üzerine sanık, taksiden para almadığını, sadece telefon ve kulaklığı aldığını savundu.

Erge'nin boşandığı eşi Nevra Karahan da çocuklarına eşinin baktığını ifade ederek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Oğuz Erge'nin kızı Naz, Adli Görüşme Odası'ndan (AGO) katıldığı duruşmada psikolog eşliğinde dinlenildi.

Erge, sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Babamın telefonundan arandım, sanık yeri tarif etti, 'ağır yaralı, ambulans çağır, ben çağıramıyorum' dedi. Amcam ve anneme haber verdim." şeklinde konuştu.

Erge'nin oğlu Mustafa Erge de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Babamın yaptığı bir iyilik. Diyecek çok şey var." ifadesini kullandı.

Delil Aysal'ın avukatı, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, cezai sorumluluğunu etkileyecek bir akıl hastalığının olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"SANIK, GAYET SOĞUKKANLI"

Duruşma sonrası İzmir Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, sanığın en ağır cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Tüm taksiciler adına bu davayı yakından takip edeceklerini belirten Anık, "Sanık, gayet soğukkanlı. Bazı şeyleri kabul etmiyor. Yani çok pişkin bir arkadaş. İnşallah, önümüzdeki mahkemede en ağır cezayı alır." şeklinde konuştu.

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OLAY
Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzeri ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adreste yakalanarak tutuklanmıştı.

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı. Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ceza istenmişti.

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