CHP’nin en uzun gecesinin perde arkası! Ahbap - çavuş atamalarına ’değişim’ maskesi... Hatay için ’Özel’ yetki





ADAY BELİRLEME SÜRECİNDE KURULTAY HESAPLAŞMASI

Öte yandan aday belirleme sürecinin altında kurultay hesaplaşması yattığını CHP Genel Merkezi itiraf etti. "Her doğum sancılıdır" diyen CHP kurmayları, "Partide bir değişim yaşanıyor. Bir yapı da buna direnmeye çalışıyor. Bu değişimin önünü şartlar ne olursa olsun açacağız" dedi.



Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya'da kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday olarak gösterdi. Güner'in adaylığı "Partide adalet kalmadı" isyanlarına yol açtı. ÇANKAYA ADAYINI BU SÖZLERLE SAVUNDU

Çankaya'da, Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner aday gösterildi. Güner'in adaylığına PM'de itiraz geldi.



3-4 yaşında babasını kaybeden Güner'in infaz koruma memuru annesiyle Sincan Kadın Cezaevi'ne yaptığı bir ziyarette tanıştığını söyleyen Özel, "Hüseyin Can, inancından dolayı hâkimlik sınavından elenmiş bir kişi. Hem de iki defa. Arkadaşımıza biz, Atatürk'ün Çankaya'sını emanet ettik" dedi.

CHPde dananın kuyruğu koptu! Özgür Özel Çankayada İmamoğlu İstanbulun ilçelerinde listelere çöktü: Hatay çıkmazı Fondaş Cumhuriyet'e konuşan CHP'li kurmaylar "Geleceğe yatırım yapıyoruz" diyerek krizi perdelemek istedi.



Adaylığı açıklanan isimlerin genç olmasına gelen eleştirilere yanıt veren kurmaylar, "Partimizde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Ali Dinçer, Ankara adayı olduğunda 31 yaşındaydı. 30 yaşlarındaki arkadaşlarımızı ilçelerde aday yaptığımızda bazıları direnmeye çalışıyor. Biz partinin 5-10 yıl sonraki geleceğine yatırım yapıyoruz. Partide örgüt içinden gelen kişilerin aday yapılmaması en büyük eleştiri konusuydu. Biz şimdi partinin bir sonraki dönemlerde büyükşehirde aday olacak insanlarını, parti yönetiminde yer alabilecek kişilerini yetiştiriyoruz. Partinin yeni nesline tecrübe kazandırıyoruz. Bu arkadaşlarımızın hepsi parti kültürünü bilen, sokakta partinin mücadelesini veren arkadaşlarımız. Bu nedenle Çankaya adayı olarak 31 yaşındaki parti meclisi üyesi Hüseyin Can Güner'i gösterdik. Bodrum'da 29, Çeşme'de 32 yaşında bir arkadaşımızın aday olması bizim için çok değerli" diye konuştu.

CHP Genel Merkezi





Gelelim CHP'nin en uzun gecesinde yaşananlara...



CHP'NİN EN UZUN GECESİ

CHP önceki gün öğle saatlerinde başlayıp sabaha kadar süren seri toplantılarla aday mesaisi yaptı. Ancak kriz yine de dinmedi. Sürprizler de içeren 125 kişilik aday listesi tartışma ve tepki istifalarına yol açtı. Genel Başkan Özel'e en tartışmalı adaylıklardan Hatay için 'değişiklik' yetkisi verildi.



Önemli sürprizler de içeren aday listesiyle ilgili PM'deki görüşmelerde "genç aday" tartışması da yaşandı. Kadıköy, Bakırköy ve Çankaya'nın da aralarında yer aldığı bazı yerlerdeki görevlendirmelere itirazlar dillendirildi, yönetime yakın isimler ise "gençlik" vurgusu yaparak Kadıköy, Adalar ve Çankaya adaylarının partinin gençlik kollarından gelen isimler olduğunu söyledi.



Bazı PM üyelerinden, "Genç diye her görevlendirme gençleşme anlamına gelmez, bu görevler için başka özelliklerin de aranması gerekir" eleştirisi geldi. Özel'in de, "Partinin evlatları, biz az bile yaptık, daha fazla göstermeliydik" diyerek gençlere sahip çıkıp, "Parti kendi çocuklarıyla yeni bir yola giriyor, büyük bir değişim gerçekleşiyor" dediği öğrenildi. CHPde Hatay krizi büyüyor! 4 toplantı yapıldı yine de aday çıkmadı CHP'NİN 'SAVAŞ' ÇIKMAZI

Depremlerin yıl dönümü anmasında tepkilerin hedefi olunca adaylığıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlenen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın durumu da PM'de önemli gündem oluşturdu. Birçok PM üyesi, Savaş'ın adaylığıyla ilgili itirazlarını dile getirip değiştirilmesini istedi. Parti yöneticileri, Hatay'da yapılan anketlerde Savaş'a yaklaşabilen başka bir isim olmadığını söylerken, bazı PM üyeleri de eski futbolcu Gökhan Zan'ı aday gösteren TİP'in, Savaş'ın çekilmesi halinde kendilerinin de adaylarını geri çekebilecekleri açıklamasına dikkat çekti.



HATAY İÇİN 'ÖZEL' YETKİ... "ELEŞTİRİLERİN FARKINDAYIM"

Özel de "Eleştirilerin farkındayım, süreci değerlendiriyorum, araştırmalarımız devam ediyor, bir gelişme olursa sizleri de bilgilendireceğim" dedi ve PM'den Hatay için olası aday değişikliğine yönelik yetki aldı.