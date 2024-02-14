SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'nin en uzun gecesinin perde arkası! Ahbap - çavuş atamalarına 'değişim' maskesi... Hatay için 'Özel' yetki

CHP'de kriz iyice alevlendi. Aday isimlerinin duyurulmasına müteakip istifalar baş gösterdi. "CHP ahbap - çavuş partisine döndü, adalet yok, vicdan yok, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa" eleştirileri sıralandı. Öte yandan aday belirleme sürecinin altında kurultay hesaplaşması yattığını CHP Genel Merkezi itiraf etti. “Her doğum sancılıdır” diyen CHP kurmayları, "Partide bir değişim yaşanıyor. Bir yapı da buna direnmeye çalışıyor. Bu değişimin önünü şartlar ne olursa olsun açacağız" açıklamasını yaptı. Kendi avukatını Çankaya'ya aday yapan CHP'nin acemi lideri, PM’den Hatay için olası aday değişikliğine yönelik yetki aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 10:09 Güncelleme 14 Şubat 2024, 11:31
CHP’nin en uzun gecesinin perde arkası! Ahbap - çavuş atamalarına ’değişim’ maskesi... Hatay için ’Özel’ yetki
Yerel seçimlere giderayak Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.

Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü. Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" hamlesi yaptı.

İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri tek tek listelere koydu.
CHPde Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğluna Sarıyer protestosuCHPde Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğluna Sarıyer protestosu

"BÜYÜK İSTANBUL KRİZİ"
Olaylı MYK ve PM'nin ardından, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Buluşması" ise 'Büyük İstanbul Krizi'ne döndü. Salona girişte Genel Başkan Özgür Özel'in posterleri yer alırken kendisinin olmaması, mevcuttaki krizin somut yansıması olarak kayıtlara geçti.

CHP'de "Büyük İstanbul" buluşmasında kriz! Özgür Özel programa katılmadı!



Ekrem İmamoğlu protesto edilip yuhalandı, Sarıyer'de Şükrü Genç'in yeniden aday gösterilmemesi üzerine bir grup CHP'li pankart açıp İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in istifası istendi.

TAKVİM tüm gelişmeleri krizin yaşandığı merkezden anbean takip etti.

CHPde aday gösterileceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti yönetimi topa tuttu: Ahbap - çavuş, eş, dost, akraba...CHPde aday gösterileceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti yönetimi topa tuttu: Ahbap - çavuş, eş, dost, akraba...

KRİZ İYİCE ALEVLENDİ! PEŞ PEŞE İSTİFALAR...
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken 1393 seçim çevresinden 1090'ı için adayını açıklayan CHP'de kriz iyice alevlendi. Aday isimlerinin duyurulmasına müteakip istifalar baş gösterdi. CHP'de milletvekili, genel başkan yardımcısı ve genel sekreter olarak görev yapan Gürsel Tekin sosyal medyadan yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Tekin "Ne yazık ki geçen zamanda CHP Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmıştır. Eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür" dedi.

Tekin'in ardından Adana'nın Çukurova ilçesinin belediye başkanı Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'na Sarıyer protestosu!

İmamoğlu da İstanbul'daki aday tanıtım toplantısında yuhalanarak prostesto edildi.

Muharrem İnce vurdu! İmamoğlu ve Özgür Özele aday belirleme tepkisi... Adalet, vicdan, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağaMuharrem İnce vurdu! İmamoğlu ve Özgür Özele aday belirleme tepkisi... Adalet, vicdan, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa

MUHARREM 'İNCE' BOMBALADI
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Adalet yok, vicdan yok, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa herkesi etkiliyor" diyerek CHP'deki aday belirleme krizine tepki gösterdi. İnce, "CHP'ye bakın, partisinin genel sekreterine Esenyurt'u veremiyor, öbür genel sekreterine Beykoz'u veremiyor ama 30 yaşındaki avukatına Çankaya'yı veriyor. Arpalık çünkü her yer" ifadelerini kullandı.



ADAY BELİRLEME SÜRECİNDE KURULTAY HESAPLAŞMASI
Öte yandan aday belirleme sürecinin altında kurultay hesaplaşması yattığını CHP Genel Merkezi itiraf etti. "Her doğum sancılıdır" diyen CHP kurmayları, "Partide bir değişim yaşanıyor. Bir yapı da buna direnmeye çalışıyor. Bu değişimin önünü şartlar ne olursa olsun açacağız" dedi.

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya'da kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday olarak gösterdi. Güner'in adaylığı "Partide adalet kalmadı" isyanlarına yol açtı.

ÇANKAYA ADAYINI BU SÖZLERLE SAVUNDU
Çankaya'da, Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner aday gösterildi. Güner'in adaylığına PM'de itiraz geldi.

3-4 yaşında babasını kaybeden Güner'in infaz koruma memuru annesiyle Sincan Kadın Cezaevi'ne yaptığı bir ziyarette tanıştığını söyleyen Özel, "Hüseyin Can, inancından dolayı hâkimlik sınavından elenmiş bir kişi. Hem de iki defa. Arkadaşımıza biz, Atatürk'ün Çankaya'sını emanet ettik" dedi.

CHPde dananın kuyruğu koptu! Özgür Özel Çankayada İmamoğlu İstanbulun ilçelerinde listelere çöktü: Hatay çıkmazıCHPde dananın kuyruğu koptu! Özgür Özel Çankayada İmamoğlu İstanbulun ilçelerinde listelere çöktü: Hatay çıkmazı

Fondaş Cumhuriyet'e konuşan CHP'li kurmaylar "Geleceğe yatırım yapıyoruz" diyerek krizi perdelemek istedi.

Adaylığı açıklanan isimlerin genç olmasına gelen eleştirilere yanıt veren kurmaylar, "Partimizde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Ali Dinçer, Ankara adayı olduğunda 31 yaşındaydı. 30 yaşlarındaki arkadaşlarımızı ilçelerde aday yaptığımızda bazıları direnmeye çalışıyor. Biz partinin 5-10 yıl sonraki geleceğine yatırım yapıyoruz. Partide örgüt içinden gelen kişilerin aday yapılmaması en büyük eleştiri konusuydu. Biz şimdi partinin bir sonraki dönemlerde büyükşehirde aday olacak insanlarını, parti yönetiminde yer alabilecek kişilerini yetiştiriyoruz. Partinin yeni nesline tecrübe kazandırıyoruz. Bu arkadaşlarımızın hepsi parti kültürünü bilen, sokakta partinin mücadelesini veren arkadaşlarımız. Bu nedenle Çankaya adayı olarak 31 yaşındaki parti meclisi üyesi Hüseyin Can Güner'i gösterdik. Bodrum'da 29, Çeşme'de 32 yaşında bir arkadaşımızın aday olması bizim için çok değerli" diye konuştu.

CHP Genel MerkeziCHP Genel Merkezi


Gelelim CHP'nin en uzun gecesinde yaşananlara...

CHP'NİN EN UZUN GECESİ
CHP önceki gün öğle saatlerinde başlayıp sabaha kadar süren seri toplantılarla aday mesaisi yaptı. Ancak kriz yine de dinmedi. Sürprizler de içeren 125 kişilik aday listesi tartışma ve tepki istifalarına yol açtı. Genel Başkan Özel'e en tartışmalı adaylıklardan Hatay için 'değişiklik' yetkisi verildi.

Önemli sürprizler de içeren aday listesiyle ilgili PM'deki görüşmelerde "genç aday" tartışması da yaşandı. Kadıköy, Bakırköy ve Çankaya'nın da aralarında yer aldığı bazı yerlerdeki görevlendirmelere itirazlar dillendirildi, yönetime yakın isimler ise "gençlik" vurgusu yaparak Kadıköy, Adalar ve Çankaya adaylarının partinin gençlik kollarından gelen isimler olduğunu söyledi.

Bazı PM üyelerinden, "Genç diye her görevlendirme gençleşme anlamına gelmez, bu görevler için başka özelliklerin de aranması gerekir" eleştirisi geldi. Özel'in de, "Partinin evlatları, biz az bile yaptık, daha fazla göstermeliydik" diyerek gençlere sahip çıkıp, "Parti kendi çocuklarıyla yeni bir yola giriyor, büyük bir değişim gerçekleşiyor" dediği öğrenildi.

CHPde Hatay krizi büyüyor! 4 toplantı yapıldı yine de aday çıkmadıCHPde Hatay krizi büyüyor! 4 toplantı yapıldı yine de aday çıkmadı

CHP'NİN 'SAVAŞ' ÇIKMAZI
Depremlerin yıl dönümü anmasında tepkilerin hedefi olunca adaylığıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlenen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın durumu da PM'de önemli gündem oluşturdu. Birçok PM üyesi, Savaş'ın adaylığıyla ilgili itirazlarını dile getirip değiştirilmesini istedi. Parti yöneticileri, Hatay'da yapılan anketlerde Savaş'a yaklaşabilen başka bir isim olmadığını söylerken, bazı PM üyeleri de eski futbolcu Gökhan Zan'ı aday gösteren TİP'in, Savaş'ın çekilmesi halinde kendilerinin de adaylarını geri çekebilecekleri açıklamasına dikkat çekti.

HATAY İÇİN 'ÖZEL' YETKİ... "ELEŞTİRİLERİN FARKINDAYIM"
Özel de "Eleştirilerin farkındayım, süreci değerlendiriyorum, araştırmalarımız devam ediyor, bir gelişme olursa sizleri de bilgilendireceğim" dedi ve PM'den Hatay için olası aday değişikliğine yönelik yetki aldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Erzincan’da altın madeninin bulunduğu bölgede 10 milyon metreküp toprak kaydı! Uzman isim canlı yayında açıkladı: Heyelan değil patlama
CHP’nin en uzun gecesinin perde arkası! Ahbap - çavuş atamalarına ’değişim’ maskesi... Hatay için ’Özel’ yetki
Türk Telekom
Başkan Erdoğan Mısır’a gitti! 12 yıl sonra kritik ziyaret
CHP’de Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğlu’na Sarıyer protestosu
Bir Kartal istedi diğer Kartal kapıyor! Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer çalımı
Erzincan’daki toprak kaymasında göçük altında kalan işçilerin ailelerinin acılı bekleyişi devam ediyor
Çağlayan’daki terör saldırısında Can Atalay detayı! ’Sokağa çıkın’ çağrısından 6 gün sonra gerçekleşen hain eylemin hedefi onlar mıydı?
Berat Albayrak’a attığı iftiralarla ilgili tekzip yayımlayan CHP fondaşı Halk TV’ye sert tepki: Müfteriliğin sonu zillettir
Emekliye ikramiye takvimi! Artış için hangi formüller masada? Ne zaman yasalaşacak ve ödenecek? Aylık bağlama işlemi yetişemeyen de alacak mı?
FETÖ ve PKK’ya yargı darbesi | İki önemli düzenleme yolda! Fenomenlerin el konulan mal varlıkları hızlı bir şekilde satılacak
İmamoğlu İYİ Parti’yi içten mi oyuyor? CHP’li Sevgi Kılıç ve Eren Ali Bingöl’den itiraf gibi sözler... Tuzla’da ne dolaplar dönüyor?
Ticaret Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmıyor! İki şirkete ceza yağdı
MEB açıkladı | Ara tatil uygulaması devam edecek! Okul günü uzayacak
Batı basını bir kez daha Pasifik’i işaret etti: Pekin savaş gemisi üretirken ABD emekliye ayırıyor! Hangi ülke savaşa hazır? İşte, ABD ve Çin’in askeri gücü
SON DAKİKA