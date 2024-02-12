SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de dananın kuyruğu koptu! Özgür Özel Çankaya'da İmamoğlu İstanbul'un ilçelerinde listelere çöktü: 'Hatay' çıkmazı

'Kandil' ayarlı ertelemeye uğrayan CHP Parti Meclisi bugün toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya'da Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu'nun destek verip lobi faaliyetleri yürüttüğü adaylara kesik attı. Özel, kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday olarak göstermeye hazırlanıyor. Bu durum karşısında Çankaya aday adayları kazan kaldırdı. Öte yandan CHP MYK’nın PM’ye sunma kararı aldığı bazı ilçelerin belediye başkanı adayları belli oldu. İmamoğlu'nun Kadıköy, Avcılar, Sarıyer, Bakırköy, Adalar gibi ilçelere çöktüğü gözlemlendi. CHP Hatay için Haluk Levent'e teklif götürdü ancak ret yedi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 09:52 Güncelleme 13 Şubat 2024, 00:59
CHP’de dananın kuyruğu koptu! Özgür Özel Çankaya’da İmamoğlu İstanbul’un ilçelerinde listelere çöktü: ’Hatay’ çıkmazı

Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP'de sular durulmuyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.

İstanbul'un ilçeleri, Çankaya ve Hatay üzerinde mevcuttaki kriz devam ederken 'Kandil' ayarlı ertelemeye uğrayan CHP Parti Meclisi bugün toplandı.

DEŞİFRE | CHP PMye Kandil ayarlı erteleme! Kadıköyde İmamoğluna kesik, Çankayada 4 kafadan 4 farklı ses, Esenyurt ve Adalara DEM payıDEŞİFRE | CHP PMye Kandil ayarlı erteleme! Kadıköyde İmamoğluna kesik, Çankayada 4 kafadan 4 farklı ses, Esenyurt ve Adalara DEM payı


Bilindiği üzere Başak Demirtaş, Kandil'den gelen talimat sonrası adaylıktan çekilmiş, CHP de bu kararla eş güdümlü olarak PM'yi ertemişti. İki parti arasında cereyan eden bölücü iş birlikte 'kent uzlaşısı' formülü gündeme geldi. CHP'nin Adalar ve Esenyurt adayını DEM Parti'nin istek ve talepleri doğrultusunda belirleyeceği konuşuluyor.

CHP'de dananın kuyruğu kopuyor!


MERSİN'DE 'DEM'LENDİLER
DEM Parti'nin Mersin'de CHP'li Vahap Seçer'i destekleyeceği öğrenildi.

Fotoğrafta: Özgür Özel ve avukatı Hüseyin Can Güner (arkada)Fotoğrafta: Özgür Özel ve avukatı Hüseyin Can Güner (arkada)

DANANIN KUYRUĞU KOPTU
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'de dananın kuyruğu koptu. PM, Özgür Özel başkanlığında "İstanbul'un kalan ilçeleri, ön seçimleri biten iller ve Çankaya aday adayları" gündemiyle toplandı.

CHP MYK'nın PM'ye sunma kararı aldığı bazı il ve ilçelerin belediye başkanı adayları belli oldu.

İşte belirlenen adaylar:

Adıyaman: Abdurrahman Tutdere

Aydın Germencik: Barış Demirci

Balıkesir Altıeylül: Burak Zincirci

Balıkesir Bandırma: Dursun Mirza

Balıkesir Edremit: Mehmet Ertaş

Balıkesir Havran: Levent Gökalp

Balıkesir İvrindi: Ali Kundakçı

Balıkesir Karesi: Serpil Akgül

Balıkesir Manyas: Ahmet Duru

Balıkesir Savaştepe: Ali Koyuncu

Batman Beşiri İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya

Batman Gercüş Kayapınar beldesi: Ömer Derinteki

Batman Kozluk Bekirhan beldesi: Ferhat Sakık

Batman Kozluk: Servet Varlık

Batman Balpınar beldesi: Yusuf Bulut

Bitlis Ahlat: Bülent Keleş

Bursa Gemlik: Şükrü Deviren

Bursa Mudanya: Deniz Dalgıç

Bursa Nilüfer: Şadi Özdemir

Malatya Büyükşehir Belediyesi: Veli Ağbaba

Çankaya: Hüseyin Can Güner

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Çekmeköy: Orhan Çerkez

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Beykoz: Alaattin Köseler

Kadıköy: Mesut Kösedağ

Sarıyer: Oktay Aksu

Kağıthane: Tonguç Çoban

Divriği: Cihan Deniz Akbaş

Çorlu: Ahmet Sarıkurt

Nilüfer: Şadi Özdemir

Mudanya: Deniz Dalgıç

Bandırma: Dursun Mirza:

Kars: Dündar Gültekin

İMAMOĞLU ÇÖKTÜ
CHP için büyük rant kapısı olan Kadıköy'de Mesut Kösedağ'ın aday gösterildi. Bilindiği üzere Kösedağı, İBB'nin CHP Grup Sözcüsü ve Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isim.

Avcılar'a aday gösterilen Utku Caner Çaykara ve Adalar adayı Ali Ercan Akpolat da Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler.

Bakırköy'de de Ekrem İmamoğlu havası esiyor.. İlçeye aday olarak gösterilen Ayşegül Ovalıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun doktorunun eşi.

Tonguç Çoban da İmamoğlu'nun ekibinden... Çoban'ın Sarıyer veya Kağıthane'den aday oldu.

ÜMRANİYE'DE AYKUT ERDOĞDU, ÇEKMEKÖY'DE İLGEZDİ'NİN YARDIMCISI
Ümraniye için eski vekil Aykut Erdoğdu, Çekmeköy için Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez ve Beykoz için Alaattin Köseler isimleri aday gösterildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AVUKATI ÇANKAYA'YA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendi avukatı Hüseyin Can Güner de Çankaya'dan aday gösterildi. Genel Merkez, Özgür Özel'in "Partide yeni ve genç yüzlere görev vereceğiz" sözünü hatırlatarak Güner'in Çankaya adaylığı için zemin hazırlamıştı.

CHPde Çankaya savaşı! İmamoğlundan Buğra Gökçeli İzmir intikamı... Kılıçdaroğlundan lobi faaliyetleri | Takvim.com.tr kulislere daldıCHPde Çankaya savaşı! İmamoğlundan Buğra Gökçeli İzmir intikamı... Kılıçdaroğlundan lobi faaliyetleri | Takvim.com.tr kulislere daldı

ÖZEL'DEN İMAMOĞLU, YAVAŞ VE KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLARINA KESİK
Böylelikle Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verip lobi faaliyetleri yürüttüğü adaylara kesik attı.

İmamoğlu Çankaya için önce Gül Çiftçi'nin aday olmasını talep etmiş, ardından İzmir'e aday yaptıramadığı Buğra Gökçe'yi aday yaptırmak için kolları sıvamış, Kılıçdaroğlu da Alper Taşdelen için lobi faaliyetleri yürütmüştü. Mansur Yavaş ise eski mesai arkadaşı Bekir Ödemiş'i Çankaya adayı yapabilmek için baskıyı artırmıştı.




HALUK LEVENT'E TEKLİF GÖTÜRDÜLER, RET YEDİLER
Bir yandan da gözler Hatay'a çevrildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a gelen tepkiler üzerine CHP yeniden 'anket'e başvurdu. PM öncesi de Haluk Levent'e aday olması için teklif götürüldü. Ancak Levent bu tekliif reddetti.



GENEL MERKEZ VE ÖZEL'E 'BİLDİRİLİ' REST
Öte yandan Çankaya'da bazı aday adayları Özgür Özel ve Genel Merkez'e karşı ortak bir bildiri hazırladı.

Bildiride "Aday adaylığı başvurusu yapmış olanlar içinden adayların belirlenmesi, hukuksal bir zorunluluktur" denildi.

Aday adayları Özgür Özel'i yerden yere vurdu


Çankaya aday adaylarından biri olan Ömer Faruk Eminağaoğlu ise Özgür Özel'i yerden yere vurdu.

ÖZEL'İ YERDEN YERE VURDU... CHP TOPLUMA GÜVEN VERMİYOR
Eminağaoğlu, Özel ve CHP Genel Merkezi'nin toplumun güvenini kırdığını belirterek "Değişim amacıyla, değişim söylemiyle gelmiş bir yönetim organının topluma yarattığı güven duygusunu kıracaktır. Partideki belli sıfattaki isimlerden atama yapılacağı söylemi eşitlik ilkesini ortadan kaldırıyor!" ifadelerini kullandı.



Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner'i aday göstermek istemesi, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ise kendi mesai arkadaşlarını Çankaya'ya aday olarak dayatmasına sert tepki gösteren CHP Çankaya aday adayı Ömer Faruk Eminağaoğlu şu ifadeleri kullandı;

Çankaya CHP'dir, Çankaya Cumhuriyettir diyoruz. Konu adaylardan çıktı, partide kimi grupların kimi desteklediği kimi desteklemediği konusundaki söylentilere kadar indirgendi. Bu partimizi de yıpratıyor.

BİRİNİN AVUKATI BİRİNİN DANIŞMANI...
Öyle konular öyle durumlar yaşanıyor ki; partide bir kimsenin avukatı, bir kimsenin danışmanı ve PM üyesi... Bir iki isim etrafında dönüp dolaşıyor atama yapılacak kişi. Bu kişiler adaylık başvurusu yapmamış kişiler. Neden adaylık başvurusu yapmamış kişiler böyle bir konuda gündeme taşınıyor? Bu partimizi yıpratıyor. Değişim amacıyla, değişim söylemiyle gelmiş bir yönetim organının topluma yarattığı güven duygusunu kıracaktır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
CHP Avcılar Belediye Başkan adayları kazan kaldırdı! Genel Merkez’e sert uyarı: Avcılar dışından aday istemiyoruz
Cumhur İttfakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’un projelerini tanıttığı yerel seçim klibi büyük beğeni topladı: İstanbul’un Olsun Yeniden Olsun
Tutuklanıyoruz provokasyonu | Terör partisi DEM kurguladı CHP’nin fondaş medyası köpürttü! Bakanlıktan yalanlama
CHP’de dananın kuyruğu koptu! Özgür Özel Çankaya’da İmamoğlu İstanbul’un ilçelerinde listelere çöktü: ’Hatay’ çıkmazı
Kartal’ın tadı tuzu yok! Beşiktaş’a yeni transferleri de çare olmadı
Başkan Erdoğan BAE’de! Dünya Hükümetler Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılacak
Türkiye’nin il il 2023 nüfusu belli oldu | En kalabalık ve en az nüfusu olan iller sıralaması | İl il ne kadar çocuk ne kadar yaşlı nüfusu var, yaş bağımlılık oranları!
Fırtına’ya karşı durulmaz! Trabzonspor evinde Trezeguet ile güldü
Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum Pendik’te metro projesini açıkladı: 1 Nisan itibarıyla başlayacağız | Trafik çilesi bitecek
Başkan Erdoğan, Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’yı kabul etti
Özgür Özel’de ’İzmir’ endişesi! İmamoğlu fondaşlar üzerinden vuruyor: CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye’ye döndü
Bağ-Kur’luların gözü kulağı bu reformda! 7200 gün kimleri kapsayacak? Primi tamamlayan hemen emekli olacak mı?
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den ’Ramazan ayını kana bulama’ planı! Refah’a saldırdılar: Yüzlerce ölü ve yaralı var
SON DAKİKA