CHP’de dananın kuyruğu koptu! Özgür Özel Çankaya’da İmamoğlu İstanbul’un ilçelerinde listelere çöktü: ’Hatay’ çıkmazı

Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP'de sular durulmuyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.
İstanbul'un ilçeleri, Çankaya ve Hatay üzerinde mevcuttaki kriz devam ederken 'Kandil' ayarlı ertelemeye uğrayan CHP Parti Meclisi bugün toplandı.
Bilindiği üzere Başak Demirtaş, Kandil'den gelen talimat sonrası adaylıktan çekilmiş, CHP de bu kararla eş güdümlü olarak PM'yi ertemişti. İki parti arasında cereyan eden bölücü iş birlikte 'kent uzlaşısı' formülü gündeme geldi. CHP'nin Adalar ve Esenyurt adayını DEM Parti'nin istek ve talepleri doğrultusunda belirleyeceği konuşuluyor.
MERSİN'DE 'DEM'LENDİLER
DEM Parti'nin Mersin'de CHP'li Vahap Seçer'i destekleyeceği öğrenildi.
Fotoğrafta: Özgür Özel ve avukatı Hüseyin Can Güner (arkada)
DANANIN KUYRUĞU KOPTU
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'de dananın kuyruğu koptu. PM, Özgür Özel başkanlığında "İstanbul'un kalan ilçeleri, ön seçimleri biten iller ve Çankaya aday adayları" gündemiyle toplandı.
CHP MYK'nın PM'ye sunma kararı aldığı bazı il ve ilçelerin belediye başkanı adayları belli oldu.
İşte belirlenen adaylar:
Adıyaman: Abdurrahman Tutdere
Aydın Germencik: Barış Demirci
Balıkesir Altıeylül: Burak Zincirci
Balıkesir Bandırma: Dursun Mirza
Balıkesir Edremit: Mehmet Ertaş
Balıkesir Havran: Levent Gökalp
Balıkesir İvrindi: Ali Kundakçı
Balıkesir Karesi: Serpil Akgül
Balıkesir Manyas: Ahmet Duru
Balıkesir Savaştepe: Ali Koyuncu
Batman Beşiri İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya
Batman Gercüş Kayapınar beldesi: Ömer Derinteki
Batman Kozluk Bekirhan beldesi: Ferhat Sakık
Batman Kozluk: Servet Varlık
Batman Balpınar beldesi: Yusuf Bulut
Bitlis Ahlat: Bülent Keleş
Bursa Gemlik: Şükrü Deviren
Bursa Mudanya: Deniz Dalgıç
Bursa Nilüfer: Şadi Özdemir
Malatya Büyükşehir Belediyesi: Veli Ağbaba
Çankaya: Hüseyin Can Güner
Ümraniye: Aykut Erdoğdu
Çekmeköy: Orhan Çerkez
Avcılar: Utku Caner Çaykara
Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu
Beykoz: Alaattin Köseler
Kadıköy: Mesut Kösedağ
Sarıyer: Oktay Aksu
Kağıthane: Tonguç Çoban
Divriği: Cihan Deniz Akbaş
Çorlu: Ahmet Sarıkurt
Nilüfer: Şadi Özdemir
Mudanya: Deniz Dalgıç
Bandırma: Dursun Mirza:
Kars: Dündar Gültekin
İMAMOĞLU ÇÖKTÜ
CHP için büyük rant kapısı olan Kadıköy'de Mesut Kösedağ'ın aday gösterildi. Bilindiği üzere Kösedağı, İBB'nin CHP Grup Sözcüsü ve Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isim.
Avcılar'a aday gösterilen Utku Caner Çaykara ve Adalar adayı Ali Ercan Akpolat da Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler.
Bakırköy'de de Ekrem İmamoğlu havası esiyor.. İlçeye aday olarak gösterilen Ayşegül Ovalıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun doktorunun eşi.
Tonguç Çoban da İmamoğlu'nun ekibinden... Çoban'ın Sarıyer veya Kağıthane'den aday oldu.
ÜMRANİYE'DE AYKUT ERDOĞDU, ÇEKMEKÖY'DE İLGEZDİ'NİN YARDIMCISI
Ümraniye için eski vekil Aykut Erdoğdu, Çekmeköy için Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez ve Beykoz için Alaattin Köseler isimleri aday gösterildi.
ÖZGÜR ÖZEL'İN AVUKATI ÇANKAYA'YA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendi avukatı Hüseyin Can Güner de Çankaya'dan aday gösterildi. Genel Merkez, Özgür Özel'in "Partide yeni ve genç yüzlere görev vereceğiz" sözünü hatırlatarak Güner'in Çankaya adaylığı için zemin hazırlamıştı.