CHP’de dananın kuyruğu koptu! Özgür Özel Çankaya’da İmamoğlu İstanbul’un ilçelerinde listelere çöktü: ’Hatay’ çıkmazı

Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP 'de sular durulmuyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü. İstanbul'un ilçeleri, Çankaya ve Hatay üzerinde mevcuttaki kriz devam ederken 'Kandil' ayarlı ertelemeye uğrayan CHP Parti Meclisi bugün toplandı.

Bilindiği üzere Başak Demirtaş, Kandil'den gelen talimat sonrası adaylıktan çekilmiş, CHP de bu kararla eş güdümlü olarak PM'yi ertemişti. İki parti arasında cereyan eden bölücü iş birlikte 'kent uzlaşısı' formülü gündeme geldi. CHP'nin Adalar ve Esenyurt adayını DEM Parti'nin istek ve talepleri doğrultusunda belirleyeceği konuşuluyor.

Fotoğrafta: Özgür Özel ve avukatı Hüseyin Can Güner (arkada)



DANANIN KUYRUĞU KOPTU

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'de dananın kuyruğu koptu. PM, Özgür Özel başkanlığında "İstanbul'un kalan ilçeleri, ön seçimleri biten iller ve Çankaya aday adayları" gündemiyle toplandı.



CHP MYK'nın PM'ye sunma kararı aldığı bazı il ve ilçelerin belediye başkanı adayları belli oldu.

İşte belirlenen adaylar:

Adıyaman: Abdurrahman Tutdere

Aydın Germencik: Barış Demirci

Balıkesir Altıeylül: Burak Zincirci

Balıkesir Bandırma: Dursun Mirza

Balıkesir Edremit: Mehmet Ertaş

Balıkesir Havran: Levent Gökalp

Balıkesir İvrindi: Ali Kundakçı

Balıkesir Karesi: Serpil Akgül

Balıkesir Manyas: Ahmet Duru

Balıkesir Savaştepe: Ali Koyuncu

Batman Beşiri İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya

Batman Gercüş Kayapınar beldesi: Ömer Derinteki

Batman Kozluk Bekirhan beldesi: Ferhat Sakık

Batman Kozluk: Servet Varlık

Batman Balpınar beldesi: Yusuf Bulut

Bitlis Ahlat: Bülent Keleş

Bursa Gemlik: Şükrü Deviren

Bursa Mudanya: Deniz Dalgıç

Bursa Nilüfer: Şadi Özdemir

Malatya Büyükşehir Belediyesi: Veli Ağbaba

Çankaya: Hüseyin Can Güner

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Çekmeköy: Orhan Çerkez

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Beykoz: Alaattin Köseler

Kadıköy: Mesut Kösedağ

Sarıyer: Oktay Aksu

Kağıthane: Tonguç Çoban

Divriği: Cihan Deniz Akbaş

Çorlu: Ahmet Sarıkurt

Nilüfer: Şadi Özdemir

Mudanya: Deniz Dalgıç

Bandırma: Dursun Mirza:

Kars: Dündar Gültekin

İMAMOĞLU ÇÖKTÜ

CHP için büyük rant kapısı olan Kadıköy'de Mesut Kösedağ'ın aday gösterildi. Bilindiği üzere Kösedağı, İBB'nin CHP Grup Sözcüsü ve Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isim.



Avcılar'a aday gösterilen Utku Caner Çaykara ve Adalar adayı Ali Ercan Akpolat da Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler.



Bakırköy'de de Ekrem İmamoğlu havası esiyor.. İlçeye aday olarak gösterilen Ayşegül Ovalıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun doktorunun eşi.



Tonguç Çoban da İmamoğlu'nun ekibinden... Çoban'ın Sarıyer veya Kağıthane'den aday oldu.

ÜMRANİYE'DE AYKUT ERDOĞDU, ÇEKMEKÖY'DE İLGEZDİ'NİN YARDIMCISI

Ümraniye için eski vekil Aykut Erdoğdu, Çekmeköy için Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez ve Beykoz için Alaattin Köseler isimleri aday gösterildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AVUKATI ÇANKAYA'YA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendi avukatı Hüseyin Can Güner de Çankaya'dan aday gösterildi. Genel Merkez, Özgür Özel'in "Partide yeni ve genç yüzlere görev vereceğiz" sözünü hatırlatarak Güner'in Çankaya adaylığı için zemin hazırlamıştı.