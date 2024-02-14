Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok’tan gençlere müjde: 10 bin öğrenciye bin 500 lira burs

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam etti. İlçe ilçe gezen ve seçmenlerle bir araya gelen Altınok, projeleri ve vaatleriyle de dikkat çekti.

AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda muhtar ve sivil toplum kuruluşları üyeleri ile bir araya geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, Yoğun katılımla gerçekleşen programda Akyurtlular'a seslenen Altınok, ilçenin sorunlarıyla ilgili konuştu, projelerine değindi. Altınok, "Akyurt'un altyapısını yapacağız. Akyurt, sel diye bir problemle karşılaşmayacak. Evlerinizi, iş yerlerinizi su basmayacak" dedi.