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Son dakika: Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'tan gençlere müjde: 10 bin öğrenciye bin 500 lira burs

Son dakika haberleri... Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Turgut Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında gençlerle biraraya geldi. Altınok, "Şu an 500 üniversite öğrencimize ayda bin lira karşılıksız burs veriyoruz. Pekâlâ Büyükşehir'de ne yapacağız? 10 bin üniversite öğrencimize karşılıksız bin 500 yüz lira burs vereceğiz sevgili gençler" dedi.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 10:20 Güncelleme 14 Şubat 2024, 10:31
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok’tan gençlere müjde: 10 bin öğrenciye bin 500 lira burs

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam etti. İlçe ilçe gezen ve seçmenlerle bir araya gelen Altınok, projeleri ve vaatleriyle de dikkat çekti.

AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda muhtar ve sivil toplum kuruluşları üyeleri ile bir araya geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, Yoğun katılımla gerçekleşen programda Akyurtlular'a seslenen Altınok, ilçenin sorunlarıyla ilgili konuştu, projelerine değindi. Altınok, "Akyurt'un altyapısını yapacağız. Akyurt, sel diye bir problemle karşılaşmayacak. Evlerinizi, iş yerlerinizi su basmayacak" dedi.

"SU ABONELİĞİ İÇİN FAHİŞ FİYAT İSTENİYOR"
Ankara'da su ücretinin yüksek olduğunu, ABB'nin köylerde uyguladığı su aboneliği ücretlerinin ise fahiş seviyelere ulaştığını kaydeden Altınok, "Su faturası ve abonelik şu an elektrik faturasını geçti. Doğru mudur? Doğrudur. ABB Başkanı köylerden su sayaçlarını söküp atacağım dedi. Ona da gerek kalmadı. Köylü vatandaşımız su sayaçlarını söküp atıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü su sayacı bağlatamıyor, abone olamıyor" ifadelerine yer verdi.

BÜTÇENİN YÜZDE 10'U SOSYAL YARDIMA AYRILACAK
Altınok, çiftçiye yönelik desteklerini hiçbir ücret talep etmeden sunacaklarını, ABB bütçesinin yüzde 10'unu da sosyal yardımlara ayırarak sosyal desteği artıracaklarını söyledi.

HAVAALANI METROSUNUN İHALESİNİ HEMEN YAPACAĞIZ
Ankara'daki trafik sorununa da değinen Altınok, Akyurt'ta da havaalanı metrosunun müjdesini verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilir seçilmez havaalanı metrosunun ihalesini yapacaklarını söyleyen Altınok çalışmaların hızlıca başlatılacağını belirtti.

İLÇELERDE TİCARET CANLANACAK
Turgut Altınok, Akyurt'ta AK Parti ve MHP İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti. Esnaflarla da buluşan Altınok, ABB'nin yapacağı sosyal destek ödemeleriyle yapılacak harcamaların ilçe esnaflarında geçerli olacağını bunun da ilçenin ticaretini canlandıracağını söyledi.

GENÇLERLE BULUŞTU, BURS MÜJDESİ VERDİ
Altınok, Akyurt Belediyesi Gençlik Merkezi ve Spor Salonu'nda gençlerle buluştu, burs müjdesini duyurdu. 10 bin öğrenciye her ay bin 500 lira burs vereceklerini aktaran Altınok, "Şu an 500 üniversite öğrencimize ayda bin lira karşılıksız burs veriyoruz. Pekâlâ Büyükşehir'de ne yapacağız? 10 bin üniversite öğrencimize karşılıksız bin 500 yüz lira burs vereceğiz sevgili gençler" dedi.

"AKYURT'TA VAKİT GEÇİRMEK İSTEYECEKSİNİZ"
Altınok, Akyurt'a kazandıracakları teknoloji merkezleri, spor tesisleri ve sosyal donatı alanlarıyla Akyurtlu gençlerin artık ilçe dışına çıkma ihtiyacı duymayacaklarını, vakitlerini Akyurt'ta geçirmek isteyeceklerini dile getirdi.

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