CHP'de "Büyük İstanbul" krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğlu'na Sarıyer protestosu

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki güç savaşı sürüyor. Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" hamlesi yaptı.

İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri tek tek listelere koydu.

Dün yaşanan olaylı MYK ve PM'nin ardından bugün CHP'nin "Büyük İstanbul Buluşması" Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.