SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de "Büyük İstanbul" krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğlu'na Sarıyer protestosu

CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki güç savaşı sürüyor. İstanbul'da ilçe adaylarını belirleyen Ekrem İmamoğlu bugün Haliç Kongre Merkezi'nde "Büyük İstanbul" buluşmasını gerçekleştirdi. Salona girişte Genel Başkan Özgür Özel’in posterleri yer alırken kendisinin olmaması, mevcuttaki krizin somut yansıması olarak kayıtlara geçti.  Öte yandan salonda Ekrem İmamoğlu protesto edildi. Sarıyer’de Şükrü Genç’in yeniden aday gösterilmemesi üzerine bir grup CHP’li pankart açıp İmamoğlu’na sert tepki gösterdi. İmamoğlu ise sözlerinin kesilmesi üzerine sinirlendi. TAKVİM tüm gelişmeleri krizin yaşandığı merkezden takip etti.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 10:41 Güncelleme 13 Şubat 2024, 11:08
CHP’de Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğlu’na Sarıyer protestosu

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki güç savaşı sürüyor. Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" hamlesi yaptı.

İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri tek tek listelere koydu.

CHPde dananın kuyruğu koptu! Özgür Özel Çankayada İmamoğlu İstanbulun ilçelerinde listelere çöktü: Hatay çıkmazıCHPde dananın kuyruğu koptu! Özgür Özel Çankayada İmamoğlu İstanbulun ilçelerinde listelere çöktü: Hatay çıkmazı
CHP'de dananın kuyruğu koptu! Özgür Özel Çankaya'da İmamoğlu İstanbul'un ilçelerinde listelere çöktü: 'Hatay' çıkmazı

Dün yaşanan olaylı MYK ve PM'nin ardından bugün CHP'nin "Büyük İstanbul Buluşması" Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

CHPde Hatay krizi büyüyor! 4 toplantı yapıldı yine de aday çıkmadıCHPde Hatay krizi büyüyor! 4 toplantı yapıldı yine de aday çıkmadı

ÖZGÜR ÖZEL PROGRAMA GELMEDİ
TAKVİM ekibi olarak CHP'nin "Büyük İstanbul Buluşması"nı salondan takip ettik.

Özgür Özel'in posteri var kendisi yokÖzgür Özel'in posteri var kendisi yok

CHP'de "Büyük İstanbul" buluşmasında kriz! Özgür Özel programa katılmadı!

Salona girişte Genel Başkan Özgür Özel'in posterleri yer alırken kendisinin olmaması, mevcuttaki krizin somut yansıması olarak kayıtlara geçti.

Özgür Özel'in koltuğu boş kaldıÖzgür Özel'in koltuğu boş kaldı

ÖZGÜR ÖZEL'İN KOLTUĞU BOŞ KALDI
İmamoğlu'nun soluna İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik otururken sağındaki koltuğun boş kalması dikkatlerden kaçmadı.

Ekrem İmamoğlu'na Sarıyer protestosu!

SALONDA EKREM İMAMOĞLU'NA PROTESTO
Sarıyer'de Şükrü Genç'in yeniden aday gösterilmeyip yerine Oktay Aksu'nun yazılması üzerine bir grup CHP'li pankart açıp İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İmamoğlu ise sözlerinin kesilmesi üzerine sinirlendi. Salonun üst balkonunda partililer münakaşaya girdi.

PARTİLİLER ARASI KAVGA
Salonun üst balkonunda ise bir grup CHP'li birbirine girdi.

Uzun süre sakinleşmeyen taraflara görevliler müdahale etti. Ekrem İmamoğlu'nu pankartlarla protesto eden Şükrü Genç destekçisi CHP'liler salondan çıkarılırken taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü.

CHP Avcılar Belediye Başkan adayları kazan kaldırdı! Genel Merkeze sert uyarı: Avcılar dışından aday istemiyoruzCHP Avcılar Belediye Başkan adayları kazan kaldırdı! Genel Merkeze sert uyarı: Avcılar dışından aday istemiyoruz

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğlu’na Sarıyer protestosu
Başkan Erdoğan BAE’de! Dünya Hükümetler Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılacak
CHP’de aday gösterileceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti yönetimi topa tuttu: Ahbap - çavuş, eş, dost, akraba...
DEM’den pazarlık itirafı: Ekrem İmamoğlu’na alan açtık | Selahattin Demirtaş krizi... Seçimden sonra hesaplaşma
Kanlı ortaklar birbirine girdi! Önce Biden sonra Sanders… Joe Netanyahu’ya küfretti ABD’li Senatör Kongre’yi hedef aldı
CHP’de Hatay krizi büyüyor! 4 toplantı yapıldı yine de aday çıkmadı
CHP fondaşı Halk TV Berat Albayrak hakkındaki yalan ve iftiralarla ilgili tekzip yayımladı! Avukatı yaptığı hizmetleri tek tek saydırdı: Ülkemiz hayrına yapılan sayısız işe imza atılmıştır
Antalya’da şiddetli yağış: Beş ilçede okullar tatil edildi! Motokuryelere yasak geldi
CHP Avcılar Belediye Başkan adayları kazan kaldırdı! Genel Merkez’e sert uyarı: Avcılar dışından aday istemiyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Tutuklanıyoruz provokasyonu | Terör partisi DEM kurguladı CHP’nin fondaş medyası köpürttü! Bakanlıktan yalanlama
EYT’liye vergi yok: Evi olanlar dikkat! Muafiyet için neler gerekiyor? Başvuru şart mı? Çalışanlar da kapsamda mı?
Başkan Erdoğan’dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
Türkiye’nin il il 2023 nüfusu belli oldu | En kalabalık ve en az nüfusu olan iller sıralaması | İl il ne kadar çocuk ne kadar yaşlı nüfusu var, yaş bağımlılık oranları!
CANLI TAKİP | Refah’ta kanlı hazırlık: Soykırım ordusu Ramazan katliamı planlıyor! Batı Şeria’da Filistinli bir genç öldürüldü
SON DAKİKA