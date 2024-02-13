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CHP'de Hatay krizi büyüyor! 4 toplantı yapıldı yine de aday çıkmadı

CHP'de Hatay krizi bitmiyor. CHP seçmene Lütfü Savaş'ı diretti ancak depremin yıl dönümünde büyük bir tepki ile karşılaştı. Geri dönüşün yollarını arayan CHP yönetimi Haluk Levent'ten de ret yiyince dün gece toplantı üstüne toplantı yaptı. Hatay'a yeni bir aday bulamayan CHP'ye Takvim "aday bulma testi" düzenlendi...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 09:12 Güncelleme 13 Şubat 2024, 10:08
CHP’de Hatay krizi büyüyor! 4 toplantı yapıldı yine de aday çıkmadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde olaylı PM toplantısı geride kaldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya'da Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu'nun destek verip lobi faaliyetleri yürüttüğü adaylara kesik attı. Özel, kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday olarak gösterdi. Bu durum karşısında Çankaya aday adayları kazan kaldırdı.

'Eş genel başkan' gibi hareket edip Özel'in koltuğuna vesayet kuran İmamoğlu ise, İstanbul'da listelere çöktü. Kendine yakın isimlerin adaylığının yolunu açtı.

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HATAY'DA BÜYÜK KRİZ
Bir yandan da mevcuttaki 'Hatay' krizi dallanıp budaklandı. Bilindiği üzere Özgür Özel "Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık" diyerek Savaş'ı Hatay'a yeniden aday göstermişti.

"ÖNCE ALTERNATİFİ YOK" DEDİ, SONRA ÇARK ETTİ!
Ancak Lütfü Savaş için evdeki hesap çarşıya uymadı. Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde Hatay sokaklarında Lütfü Savaş'a yönelik büyük bir protesto vardı. Vatandaşlar Savaş'ı istifaya davet ederken, Özel'e de aday tercihi nedeniyle tepki gösterdi.

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Gelişme üzerine Özgür Özel çark etti, "Bize anketler yanlış yaptığımızı sinyalini veriyorsa yeniden değerlendirilir. Milletin sesini duymak önemlidir. Anketlerde bir şey görürsek müdahale ederiz" dedi.

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HALUK LEVENT CHP'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Lütfü Savaş'a gelen tepkiler üzerine CHP yeniden ankete başvurdu. PM öncesi de Haluk Levent'e aday olması için teklif götürüldü. Ancak Levent bu teklifi reddetti.

Aday belirlemekten aciz olan CHP yönetimi ise Haluk Levent'e götürdükleri teklifi yalanlamaya çalıştı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel Haluk Levent'e teklif götürülüp götürülmediği konusuyla ilgili "İlk MYK ve PM toplantılarımızda bu konu gündeme gelmemiştir." diye konuştu.

CHP HALUK LEVENT'İ, HALUK LEVENT CHP'Yİ YALANLADI
CHP'li Yücel'in, Haluk Levent'e adaylık teklif edildiği yönündeki iddiaları yalanlaması dikkati çekerken Levent'ten CHP'ye yanıt gecikmedi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Haluk Levent, CHP ile yapılan görüşmelerin 'aramızda kalsın' denmesine rağmen parti tarafından yayıldığını söyleyip Parti Sözcüsü Deniz Yücel'i yalanladı.



CHP TARAFINDAN 3 KEZ ARANDI
Levent, "CHP sözcüsü Deniz Yücel "Haluk Levent 'e kurumsal bir teklif yapmadık" demiş. Herkes arıyor beni. Haliyle açıklayayım. Evet bana yazılı bir teklif yapılmadı. Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım. Konuştuk. Hatta "lütfen bu konuşmalar aramızda kalsın" dedim. Sabah gazeteciler art arda arayıp soru sordular. Şaşkınlıkla "kimden duydunuz?" dedim. Hepsi de parti içinden duyduk dediler" paylaşımında bulundu.

GECE BOYUNCA TAM 4 TOPLANTI
CHP'deki Hatay krizi öylesi büyüktü ki gece boyunca tam 4 toplantı düzenlendi. Lütfü Savaş'la ilgili anketler ele alındı. Haluk Levent'in teklifi reddetmesi sonrası yeni isim arayışına girildi.

'TİP'İN GÖKHAN ZAN KARARI BİZİ ETKİLER'
CHP Hatay'da çıkmaza girerken; TİP, İYİ Parti'den ayrılan Gökhan Zan'ı Hatay Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdi.

TİP'in kararına ilişkin CHP kurmaylarından farklı değerlendirmeler geldi. Bir kurmay "ister istemez etkiler" derken, bir başka yetkili "Her ağacın gölgesi gövdesi kadar" yorumunu yaptı.

Bir diğeri ise "Gökhan Zan geçen sefer de İYİ Parti'den aday olmuştu" ifadesini kullandı.



TAKVİM Gazetesi, 13 Şubat 2024 tarihli manşetinde 'HATAY'I KENDİNDE ARA' başlığıyla CHP'nin Hatay çıkmazına dikkat çekti. CHP PM'sine 'aday bulma testi' düzenledi.

TAKVİM'DEN CHP'YE ADAY BULMA TESTİ
Gazete ilgili haberinde "CHP, Hatay için Lütfü Savaş'ta diretti. Ama protesto edildi! Parti de arayışa girdi. Haluk Levent'e bile gitti! Reddedildi! Kriz nüksetti. TAKVİM de CHP'nin kararını beklemedi! Yine lazım olur diye "Aday bulma testi" düzenledi" ifadelerini kullandı.

"TAKVİM bu haberi yazarken CHP aday arıyordu" denilen haberin devamındaki 'aday bulma testi' ise şu şekilde;

1- HATAY İÇİN KİM BU-RA-DA-YIM DİYEBİLİR?

a) Gültekin Uysal
b) Ekmeleddin İhsanoğlu
c) Barnie Sanders
d) Jeremy Rifkin
e) Kemal Kılıçdaroğlu


2- GERİLEN SİNİRLERİ KİM YUMUŞATABİLİR?

a) Tarkan
b) Rapçi Sefo
c) Kobra Murat
d) Hasan Can Kaya
e) Survivor Turabi

3- BÜTÜN OYLARI KİM TOPLAYABİLİR?

a) Hakim Ziyech
b) Samet Akaydın
c) Vincent Aboubakar
d) Stefano Denswill
e) Mario Balotelli

4- KİM PARTİYE PARAVAN OLABİLİR?

a) Gupse Özay
b) Binnur Kaya
c) Yasemin Sakallıoğlu
d) Demet Akbağ
e) Seçil Erzan

CEVAP ANAHTARI: HEPSİ E

Bay Kemalci isim patlattı! CHPde anket oyunu mu? Ekrem İmamoğu, Lütfü Savaş, Necati Özkan ve Mehmet Ali Çalışkan...Bay Kemalci isim patlattı! CHPde anket oyunu mu? Ekrem İmamoğu, Lütfü Savaş, Necati Özkan ve Mehmet Ali Çalışkan...

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