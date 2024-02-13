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Muharrem 'İnce' vurdu! İmamoğlu ve Özgür Özel'e 'aday belirleme' tepkisi... "Adalet, vicdan, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Adalet yok, vicdan yok, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa herkesi etkiliyor" diyerek CHP'deki aday belirleme krizine tepki gösterdi. İnce, "CHP'ye bakın, partisinin genel sekreterine Esenyurt'u veremiyor, öbür genel sekreterine Beykoz'u veremiyor ama 30 yaşındaki avukatına Çankaya'yı veriyor. Arpalık çünkü her yer" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 17:22 Güncelleme 13 Şubat 2024, 17:53
Muharrem ’İnce’ vurdu! İmamoğlu ve Özgür Özel’e ’aday belirleme’ tepkisi... Adalet, vicdan, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa

Cumhuriyet Halk Partisi'nde olaylı PM toplantısı geride kaldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya'da Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu'nun destek verip lobi faaliyetleri yürüttüğü adaylara kesik attı. Özel, kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i Çankaya'da aday olarak gösterdi.

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Bu durum karşısında Çankaya aday adayları kazan kaldırdı.

'Eş genel başkan' gibi hareket edip Özel'in koltuğuna vesayet kuran İmamoğlu ise, İstanbul'da listelere çöktü. Kendine yakın isimlerin adaylığının yolunu açtı.
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İSTANBUL'DAKİ ADAYLIK KRİZİNDE ÜST DÜZEY İSTİFA
CHP'nin Esenyurt'tan başkan adayı göstereceği konuşulan Gürsel Tekin ise aday gösterilmeyince partiden istifa etti.

CHP yönetimini topa tutan Tekin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür." dedi.

Muharrem İnceMuharrem İnce

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den çapıcı bir çıkış geldi.

'İNCE' VURDU... "CHP'DE ADALET YOK, VİCDAN YOK, LİYAKAT YOK"
Gürsel Tekin'in istifasına dikkat çekip Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da listelere çökmesine, Özgür Özel'in de kendi avukatını Çankaya adayı yapmasına değinen İnce, "CHP'ye bakın, partisinin genel sekreterine Esenyurt'u veremiyor, öbür genel sekreterine Beykoz'u veremiyor ama 30 yaşındaki avukatına Çankaya'yı veriyor. Arpalık çünkü her yer. Adalet yok, vicdan yok, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa herkesi etkiliyor." diye konuştu.

"MUHALEFET AYNI YANLIŞLARI YAPIYOR"
Muharrem İnce, geçen yılki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde seçmene "Sizi kandırıyorlar" dediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Selim Temurci CHP listesinden İstanbul milletvekili seçildi. Kendi partisi diyor ki 'Gel İstanbul'dan aday ol', 'Olmam, ben AK Parti'nin adayını destekleyeceğim' diyor. Oy verenlerin vicdanına, beynine bırakıyorum bunu. Birol Aydın, CHP listesinden İstanbul milletvekili seçildi. 'İstanbul'un 5 yılı boşa gitti, ben adayım' diyor. Böyle 39 kişi var. Yazık, günah."

İnce, 17 Şubat Cumartesi İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını, Büyükşehir Belediyesi için 3 aday adayları bulunduğunu ve bir sürprizleri olacağını aktardı.



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU
Öte yandan İnce, daha sonra 11 büyükşehir, 7 il, 61 ilçe olmak üzere toplam 79 belediye başkan adayını açıkladı.

Buna göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zafer Burak Hasar, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ethem Efe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ruşen Sever, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Çağlayan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cuma Akpınar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Deniz Coşkun, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ünal Karasağız, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gülnur Efe, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Seyit Ahmet Koçak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Barış Tunca, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Ertuğrul Aybay oldu.

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