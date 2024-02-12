CHP’de dananın kuyruğu kopuyor! Özgür Özel Çankaya’da İmamoğlu İstanbul’un ilçelerinde listelere çöktü: ’Hatay’ çıkmazı

Bilindiği üzere Başak Demirtaş, Kandil'den gelen talimat sonrası adaylıktan çekilmiş, CHP de bu kararla eş güdümlü olarak PM'yi ertemişti. İki parti arasında cereyan eden bölücü iş birlikte 'kent uzlaşısı' formülü gündeme geldi. CHP'nin Adalar ve Esenyurt adayını DEM Parti'nin istek ve talepleri doğrultusunda belirleyeceği konuşuluyor. MERSİN'DE 'DEM'LENDİLER DEM Parti'nin Mersin'de CHP'li Vahap Seçer'i destekleyeceği öğrenildi.

Fotoğrafta: Özgür Özel ve avukatı Hüseyin Can Güner (arkada)



DANANIN KUYRUĞU KOPUYOR

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'de dananın kuyruğu kopuyor. PM, Özgür Özel başkanlığında "İstanbul'un kalan ilçeleri, ön seçimleri biten iller ve Çankaya aday adayları" gündemiyle toplanıyor.



CHP MYK'nın PM'ye sunma kararı aldığı bazı ilçelerin belediye başkanı adayları belli oldu.



İMAMOĞLU ÇÖKTÜ

CHP için büyük rant kapısı olan Kadıköy'de Mesut Kösedağ'ın aday gösterileceği konuşuluyor. Bilindiği üzere Kösedağı, İBB'nin CHP Grup Sözcüsü ve Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isim.



Avcılar'a aday gösterileceği öğrenilen Utku Caner Çaykara ve Adalar adayı Ali Ercan Akpolat da Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler.



Bakırköy'de de Ekrem İmamoğlu havası esiyor.. İlçeye aday olarak gösterilen Ayşegül Ovalıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun doktorunun eşi.



Tonguç Çoban da İmamoğlu'nun ekibinden... Çoban'ın Sarıyer veya Kağıthane'den aday olması bekleniyor.



ÜMRANİYE'DE AYKUT ERDOĞDU, ÇEKMEKÖY'DE İLGEZDİ'NİN YARDIMCISI

Ümraniye için eski vekil Aykut Erdoğdu, Çekmeköy için Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez isimleri kulislerde konuşuluyor. Beykoz için Alaattin Köseler ismi ön planda.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AVUKATI ÇANKAYA'YA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kendi avukatı Hüseyin Can Güner'in aday olması için bastırıyor. Genel Merkez, Özgür Özel'in "Partide yeni ve genç yüzlere görev vereceğiz" sözünü hatırlatarak Güner'in Çankaya adaylığı için zemin hazırladı.