CHP’de dananın kuyruğu kopuyor! Özgür Özel Çankaya’da İmamoğlu İstanbul’un ilçelerinde listelere çöktü: ’Hatay’ çıkmazı

ÖZEL'DEN İMAMOĞLU, YAVAŞ VE KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLARINA KESİK
Böylelikle Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verip lobi faaliyetleri yürüttüğü adaylara kesik attı.
İmamoğlu Çankaya için önce Gül Çiftçi'nin aday olmasını talep etmiş, ardından İzmir'e aday yaptıramadığı Buğra Gökçe'yi aday yaptırmak için kolları sıvamış, Kılıçdaroğlu da Alper Taşdelen için lobi faaliyetleri yürütmüştü. Mansur Yavaş ise eski mesai arkadaşı Bekir Ödemiş'i Çankaya adayı yapabilmek için baskıyı artırmıştı.
HALUK LEVET'E TEKLİF GÖTÜRDÜLER, RET YEDİLER
Bir yandan da gözler Hatay'a çevrildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a gelen tepkiler üzerine CHP yeniden 'anket'e başvurdu. PM öncesi de Haluk Levent'e aday olması için teklif götürüldü. Ancak Levent bu tekliif reddetti.
GENEL MERKEZ VE ÖZEL'E 'BİLDİRİLİ' REST
Öte yandan Çankaya'da bazı aday adayları Özgür Özel ve Genel Merkez'e karşı ortak bir bildiri hazırladı.
Bildiride "Aday adaylığı başvurusu yapmış olanlar içinden adayların belirlenmesi, hukuksal bir zorunluluktur" denildi.
Çankaya aday adaylarından biri olan Ömer Faruk Eminağaoğlu ise Özgür Özel'i yerden yere vurdu.
ÖZEL'İ YERDEN YERE VURDU... CHP TOPLUMA GÜVEN VERMİYOR
Eminağaoğlu, Özel ve CHP Genel Merkezi'nin toplumun güvenini kırdığını belirterek "Değişim amacıyla, değişim söylemiyle gelmiş bir yönetim organının topluma yarattığı güven duygusunu kıracaktır. Partideki belli sıfattaki isimlerden atama yapılacağı söylemi eşitlik ilkesini ortadan kaldırıyor!" ifadelerini kullandı.
Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner'i aday göstermek istemesi, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ise kendi mesai arkadaşlarını Çankaya'ya aday olarak dayatmasına sert tepki gösteren CHP Çankaya aday adayı Ömer Faruk Eminağaoğlu şu ifadeleri kullandı;
Çankaya CHP'dir, Çankaya Cumhuriyettir diyoruz. Konu adaylardan çıktı, partide kimi grupların kimi desteklediği kimi desteklemediği konusundaki söylentilere kadar indirgendi. Bu partimizi de yıpratıyor.
BİRİNİN AVUKATI BİRİNİN DANIŞMANI...
Öyle konular öyle durumlar yaşanıyor ki; partide bir kimsenin avukatı, bir kimsenin danışmanı ve PM üyesi... Bir iki isim etrafında dönüp dolaşıyor atama yapılacak kişi. Bu kişiler adaylık başvurusu yapmamış kişiler. Neden adaylık başvurusu yapmamış kişiler böyle bir konuda gündeme taşınıyor? Bu partimizi yıpratıyor. Değişim amacıyla, değişim söylemiyle gelmiş bir yönetim organının topluma yarattığı güven duygusunu kıracaktır.